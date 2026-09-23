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Tài khoản có giao dịch chuyển khoản 44 triệu đồng, 9 ngày sau Nguyễn Văn Tuấn SN 1991 bị công an khởi tố

Đại Phú
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Công an xã Trần Phú khởi tố đối tượng đánh bạc trên không gian mạng.

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Ngày 11/9/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Đánh bạc” xảy ra ngày 08/09/2206 tại thôn Mỹ Tiến, xã Trần Phú, TP Hà Nội.

Trước đó, chiều ngày 08/9/2026, Công an xã Trần Phú kiểm tra hành chính Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1991; trú tại thôn Mỹ Tiến, xã Trần Phú, TP Hà Nội) và phát hiện Tuấn sử dụng điện thoại cá nhân thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến trên ứng dụng “Sun.Win” .

Quá trình làm việc, Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình và tự nguyện phối hợp Công an xã kiểm tra ứng dụng “Sun.Win” , lịch sử đặt cược. Theo đó, tổng số tiền Tuấn sử dụng để tham gia đánh bạc là 44.317.515 đồng .

Đến ngày 17/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn về tội “Đánh bạc”, quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Tags

Nguyễn Văn Tuấn

đánh bạc

Công an xã Trần Phú

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