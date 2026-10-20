Tài khoản chứng khoán, mạng xã hội... phải liên kết VNeID trước 31/12, tài khoản ngân hàng thì sao?

Tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán, viễn thông... thuộc diện chuyển tiếp phải hoàn thành liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 31/12/2026. Riêng lĩnh vực ngân hàng, quy định đặt ra thời hạn khác mà người dùng cần lưu ý.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Văn bản bổ sung các yêu cầu về sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giao dịch trên môi trường số.

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc 11 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Các lĩnh vực gồm: giáo dục; bình dân học vụ số; chứng khoán; viễn thông; ngân hàng; thương mại điện tử; hóa đơn điện tử; kinh doanh vận tải; kinh doanh du lịch; kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh; mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, quy định áp dụng đối với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo Luật Thương mại điện tử năm 2025. Tài khoản chỉ dùng để mua sắm không thuộc nhóm đối tượng này.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, yêu cầu áp dụng cho tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số phục vụ hoạt động chứng khoán. Những tài khoản đã tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử trước ngày 31/12/2026.

Riêng lĩnh vực ngân hàng, tài khoản giao dịch điện tử đã tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành yêu cầu này trước ngày 30/6/2027. Như vậy, mốc cuối năm 2026 được nhắc đến đối với chứng khoán không phải là thời hạn chung cho cả hai lĩnh vực.

Nhiều giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID

Bên cạnh việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử, VNeID đã được sử dụng để tích hợp, hiển thị nhiều loại giấy tờ phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Đối với cá nhân, những giấy tờ đáng chú ý thuộc danh mục tích hợp gồm giấy xác nhận thông tin về cư trú; hộ chiếu phổ thông; thị thực; giấy miễn thị thực; thẻ thường trú, thẻ tạm trú của người nước ngoài; giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; giấy phép lái xe và thông báo xử phạt vi phạm giao thông.



Trong lĩnh vực giao thông, thông tin giấy phép lái xe và đăng ký xe đã tích hợp, cập nhật trên VNeID có thể được khai thác để phục vụ việc kiểm tra theo quy định. Người dùng cần kiểm tra giấy tờ đã hiển thị đầy đủ, chính xác trên ứng dụng, đặc biệt sau khi thực hiện thủ tục cấp, đổi hoặc điều chỉnh thông tin.

Trong lĩnh vực giáo dục, danh mục có bằng tốt nghiệp THCS, THPT, bằng cử nhân, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và giấy công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.



Các giấy tờ thiết yếu khác gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; sổ bảo hiểm xã hội; thẻ bảo hiểm y tế; giấy chứng nhận đăng ký thuế; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh; bản sao trích lục hộ tịch và phiếu lý lịch tư pháp.

Trong lĩnh vực y tế, danh mục có giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận sức khỏe; sổ khám, chữa bệnh điện tử; sổ tiêm chủng, tiêm phòng và giấy chứng sinh.

Đối với cơ quan, tổ chức, 140 loại giấy tờ được tích hợp chủ yếu là giấy phép, giấy chứng nhận và chứng chỉ trong các lĩnh vực an ninh, phòng cháy, chữa cháy, giao thông, thương mại, giáo dục, khoa học và công nghệ, bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, du lịch, xây dựng và đăng ký doanh nghiệp.﻿