Tài khoản chị Trần Thị Thu Thảo phát sinh giao dịch 150.000.000 đồng với nội dung “Ngoducnam chuyển tiền nhanh qua zalo”: Công an phối hợp xác minh

Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, hỗ trợ chị Trần Thị Thu Thảo hoàn trả 150 triệu đồng cho người đàn ông ở TPHCM chuyển khoản nhầm.

Ngày 29/10, theo thông tin từ Công an xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) chi biết đã hỗ trợ chị Trần Thị Thu Thảo (trú thôn Đăk Tô 3, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện thủ tục hoàn trả 150 triệu đồng cho người chuyển nhầm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đăk Tô.

Trước đó, ngày 23/10/2026, Công an xã Đăk Tô tiếp nhận trình báo của chị Trần Thị Thu Thảo về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 150 triệu đồng từ tài khoản mang tên “Ngoducnam”, với nội dung chuyển khoản “Ngoducnam chuyển tiền nhanh qua zalo”. Do không biết người chuyển tiền là ai, chị Thảo đã chủ động trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, hoàn trả số tiền cho chủ sở hữu.

Công an xã Đăk Tô hỗ trợ công dân hoàn trả 150 triệu tiền chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đăk Tô đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng xác định người chuyển tiền là ông Ngô Đức Nam (sinh năm 1960, trú phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh). Đồng thời, đơn vị phối hợp với Công an phường Long Trường liên hệ, xác minh thông tin và hướng dẫn chị Thảo thực hiện thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Ngô Đức Nam đã viết thư tay bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn Công an xã Đăk Tô, Công an phường Long Trường và chị Trần Thị Thu Thảo vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ trong quá trình giải quyết vụ việc. Hành động trung thực của chị Thảo cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an đã góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, Công an xã Đăk Tô khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Trường hợp chuyển nhầm hoặc nhận được tiền từ tài khoản không rõ nguồn gốc, cần liên hệ ngay với ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định; không tự ý sử dụng số tiền chuyển nhầm hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.