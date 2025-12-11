HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tài khoản bất ngờ "ting ting" 330 triệu đồng, người đàn ông ở TPHCM làm ngay việc này

Anh Vũ |

Bất ngờ nhận 330 triệu đồng từ người lạ, người đàn ông ở TPHCM lập tức nhờ công an tìm chủ nhân để trả lại.

Ngày 11-12, Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết đã xác minh và hướng dẫn anh Nguyễn Thanh Phong (ở phường Gò Vấp), chuyển trả lại 330 triệu đồng cho anh Bùi Đức Thái (ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Người đàn ông TPHCM trả lại 330 triệu đồng cho người chuyển nhầm tài khoản - Ảnh 1.

Anh Bùi Đức Thái (áo trắng) và anh Nguyễn Thanh Phong (ở giữa).

Trước đó, chiều 3-12, khi kiểm tra tài khoản ngân hàng ACB, anh Phong phát hiện số tiền là 330 triệu đồng, anh lập tức dò hỏi các mối quan hệ thì xác định một người nào đó chuyển nhầm, tên Bui Duc Thai.

Anh Phong sau đó trình báo công an, đồng thời liên hệ ngay cho tổng đài ngân hàng ACB.

Sau khi xác minh, Công an phường Gò Vấp xác định anh Thái là người đã chuyển nhầm tiền.

Đến ngày 10-12, anh Thái đến Công an phường Gò Vấp nhận lại số tiền trên. Anh Thái cho biết vào ngày 3-12, anh có thực hiện giao dịch chuyển tiền cho người thân, tuy nhiên do thao tác sai nên toàn bộ số tiền trên bị chuyển vào tài khoản của anh Phong.

