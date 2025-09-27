HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tài khoản bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng, cô gái nhờ công an tìm chủ nhân

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG |

Sau tiếng ting ting, cô gái ở Hưng Yên bất ngờ nhận nửa tỷ đồng trong tài khoản nên đã đến công an nhờ hỗ trợ tìm cách trả lại cho người chuyển nhầm.

Công an xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cho biết đang phối hợp để xác minh và trao trả số tiền 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng một cô gái trên địa bàn.

Trước đó vào chiều 26/9, chị Phạm Thị Phượng (sinh năm 2001, trú tại thôn Bình Xuân, xã Đông Thụy Anh) đang ở nhà thì bất ngờ nhận được thông báo từ tài khoản ngân hàng cá nhân tăng thêm 500 triệu đồng từ một người lạ mà chị không hề quen biết.

Tài khoản bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng, cô gái nhờ công an tìm chủ nhân- Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Phượng (trú tại xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) nhờ công an tìm giúp người chuyển nhầm nửa tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của chị.

Nhận thấy có người chuyển nhầm và ngân hàng đã hết giờ làm việc do vào chiều thứ Bảy, nên chị Phượng chủ động đến Công an xã Đông Thụy Anh để trình báo sự việc, nhờ lực lượng công an hỗ trợ liên hệ với ngân hàng để trả lại số tiền cho người đã chuyển khoản nhầm.

Nói về hành động của mình, chị Phượng cho biết số tiền trên với cá nhân chị là rất lớn, biết chắc chắn không phải của mình nên chỉ mong nhanh chóng tìm lại đúng chủ. Được biết, chị Phượng hiện đang ở nhà chờ hoàn thiện thủ tục để đi xuất khẩu lao động.

Theo Công an xã Đông Thụy Anh, hành động trung thực của chị Phượng được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

