Tai họa không đáng có của "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

Nana bị thẩm vấn trong khoảng hơn 1 giờ sau khi nghi phạm cướp đã kiện cô

Trang Allkpop ngày 10-1 thông tin rằng Nana đã bị cảnh sát thẩm vấn khoảng hơn 1 giờ ngày 8-1 tại đồn cảnh sát Guri thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc.

"Vụ việc này liên quan đến một hành vi vô nhân đạo gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho Nana và gia đình cô. Vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, chúng tôi không thể tiết lộ thêm chi tiết, mong mọi người thông cảm" - Công ty quản lý của Nana là Sublime cho biết.

Nana từ nạn nhân trở thành bị đơn, phải chịu thẩm vấn

Nhiều người hâm mộ Nana cho rằng đây là chuyện xui xẻo của người đẹp, tai họa không đáng có với cô. Họ bình luận: "Cô ấy phải trả lời thẩm vấn của cảnh sát trong thời gian dài như thế chỉ vì kẻ cướp đột nhập vào nhà và buộc phải phản kháng"; "Tôi chưa thấy vụ việc nào vô lý như thế. Trộm cướp vào nhà còn phải chịu thẩm vấn, ra tòa kiện tụng"; "Tôi thấy tội cho cô ấy, kẻ cướp tự tìm đến và bản thân ngồi không cũng vướng rắc rối"…

Trước đó, ngày 2-1, cảnh sát tiết lộ người đàn ông khoảng 30 tuổi (được gọi là A), bị bắt giữ và tạm giam với cáo buộc đột nhập tư gia của Nana nhằm cướp tài sản, đã đệ đơn kiện lại cô.

Cụ thể, A đột nhập tư gia Nana, mang theo vũ khí. Phát hiện mẹ của Nana ở nhà, hắn tấn công bà. Nana tỉnh dậy sau khi nghe tiếng mẹ la hét, phối hợp cùng bà vật lộn với nghi phạm. Cuối cùng, hai mẹ con khống chế được A trước khi báo cảnh sát. Trong cuộc vật lộn, A bị một vết rách ở quai hàm do hung khí gây ra, được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát khi đó xác định vết thương của A do Nana và mẹ cô gây ra là hành động tự vệ chính đáng, không truy tố họ. Tuy nhiên, bất chấp kết luận này, A đệ đơn kiện cáo buộc Nana tội cố ý giết người, hành hung có tính chất nghiêm trọng.

Công chúng phẫn nộ vì hành động táo tợn của nghi phạm cướp của

Vụ việc gây ra phẫn nộ trong công chúng, nhiều người cho rằng đây là hành động táo tợn, vô đạo đức của nghi phạm cướp của.

"Không giống Mỹ, luật pháp Hàn Quốc có phạm vi tương đối hẹp trong việc công nhận quyền tự vệ. Điều này dường như trở thành cơ sở để bị lợi dụng. Tuy nhiên, hành động này của nghi phạm không mang đến lợi ích gì cho phiên tòa mà thay vào đó có thể trở thành căn cứ để nhận án nặng hơn. Nana sẽ không bị án phạt vì hành động của cô rõ ràng thuộc phạm vi tự vệ chính đáng".

Tự vệ chính đáng trong nhà của mình, người đẹp vẫn gặp rắc rối không đáng có

Phiên tòa sơ thẩm đối với A sẽ diễn ra ngày 20-1 với cáo buộc cướp của có vũ khí, cố ý gây thương tích.

Ban đầu, phía Nana đã cân nhắc đến việc khoan hồng cho nghi phạm nhưng sau khi biết về vụ bị kiện, họ đệ đơn kiện ngược và quyết định thực hiện mọi biện pháp pháp lý có thể để đáp trả.