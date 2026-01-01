Sáng 1/1/2026, tại quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), Ban tổ chức Festival, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ công bố Festival huế 2026 và tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn. Đây là nghi lễ phát lịch thường niên của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch.

Người Việt xưa lấy nông nghiệp làm trọng, xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết mà làm nông vụ. Xem lịch cũng để biết được sự thay đổi tiết trời mà ứng phó, phòng tránh thiên tai nên quyển lịch đối với đời sống con người có ý nghĩa rất đặc biệt.

Lễ Ban Sóc (phát lịch) triều nguyễn được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa trong ngày đầu năm mới 2026 tại Ngọ môn Đại nội Huế.

Lễ Ban Sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hoà (Đại nội Huế). Đến năm Tân Sửu 1841, Lễ Ban Sóc được Hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện lần đầu tiên ở Ngọ Môn. Hàng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức Lễ Ban Sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương nhằm phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Năm nay, Lễ Ban Sóc được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thời xưa. Đây là dịp để du khách, người dân Huế cùng trải nghiệm về các nghi lễ Cung đình xưa tại khu Di sản Huế nhân dịp năm mới.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết, Festival Huế 2026 sẽ được tổ chức liên tục trải dài trong suốt năm, như các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống, từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới, phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển thành sản phẩm du lịch định kỳ, góp phần xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Chuỗi lễ hội mùa xuân chủ đề “ Xuân cố đô” (diễn ra từ tháng 1 - 3). Điểm nhấn là lễ công bố Festival Huế 2026 và lễ hội sân khấu hóa tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn cùng nhiều hoạt động cung đình, dân gian phong phú, hoạt động vui chơi giải trí ngày xuân của Kinh đô Huế xưa.

Chuỗi lễ hội mùa hạ chủ đề “Kinh thành toả sáng” (từ tháng 4 - 6). Điểm nhấn là tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2026 với chủ đề “ Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển” dự kiến diễn ra (từ ngày 13 - 18/6).

Lễ hội mùa thu chủ đề “Huế vào thu” (tháng 7 - 9) với các lễ hội vui tết trung thu, trải nghiệm các làng nghề truyền thống kết hợp với các hoạt động trưng bày, triển lãm và quảng diễn múa lân.

Lễ hội mùa đông chủ đề “ Mùa đông Xứ Huế” (tháng 10 - 12) với một số lễ hội đặc sắc như liên hoan trà và đặc biệt là chương trình countdown - chào năm mới 2027.