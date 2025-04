Tái định nghĩa an ninh hiện đại: Tại sao camera AI là tương lai của hệ thống giám sát?

Khi camera truyền thống không còn đủ sức "giữ an toàn"

Mỗi ngày, xã hội hiện đại đối mặt với những thách thức an ninh và an toàn ngày càng phức tạp. Từ tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở các đô thị lớn đến các hành vi vi phạm giao thông tràn lan – đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên – hay những thói quen thiếu ý thức như lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe tùy tiện, bán hàng rong hoặc xả rác nơi công cộng.

Tại các sân bay, nhà ga, khu công nghiệp, vấn đề kiểm soát người ra vào, phát hiện hành vi nguy hiểm hay ngăn chặn giả mạo danh tính cũng đang trở thành nỗi lo lớn của nhiều đơn vị quản lý. Thêm vào đó, sự bất cập trong tổ chức giao thông – từ phân làn xe, điều tiết dòng phương tiện đến vận hành tín hiệu tại nút giao – vẫn là nguyên nhân khiến tình trạng kẹt xe kéo dài ở nhiều tuyến đường nội đô.

Trong bối cảnh này, các hệ thống camera giám sát truyền thống ngày càng bộc lộ rõ những giới hạn của mình. Chúng chỉ "ghi lại" mà không thể tự động "phân tích" hay "hành động". Đáng chú ý, việc phụ thuộc vào nhân lực để giám sát hàng trăm màn hình cùng lúc gây nên tốn kém mà còn không hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, khả năng tập trung của con người suy giảm đáng kể chỉ sau khoảng 15 phút theo dõi liên tục trước màn hình, làm tăng nguy cơ bỏ sót các tình huống bất thường. Đây chính là lúc camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành trợ thủ đắc lực, giúp tự động phát hiện rủi ro, cảnh báo theo thời gian thực và hỗ trợ người vận hành ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn.

Camera AI – Khi hệ thống giám sát an ninh biết tư duy

Camera AI không chỉ là một thiết bị giám sát đơn thuần. Được trang bị các thuật toán học sâu (deep learning), khả năng xử lý tại biên (Edge AI) và công nghệ phân tích hành vi theo thời gian thực, hệ thống này cho phép camera trở thành "mắt xích thông minh" trong hệ sinh thái an ninh hiện đại.

Đặc biệt với khả năng tư duy vượt trội, camera AI có năng lực phân tích hành vi, phát hiện và cảnh bảo sớm các nguy cơ đe dọa an ninh trật tự cũng như các hành vi phạm pháp.

Có thể nói Camera AI không đơn thuần là một sự nâng cấp – nó là một bước nhảy công nghệ trong ngành an ninh. Camera AI đem đến hàng loạt những tính năng vượt trội

MK Vision: Khẳng định năng lực công nghệ Việt trong lĩnh vực AI giám sát

Trong bối cảnh vấn đề bảo mật dữ liệu ngày càng được quan tâm và chú trọng, đồng thời ngày càng có nhiều vụ rò rì lộ lọt các thông tin nhạy cảm từ các hệ thống Camera an ninh, việc sử dụng các hệ thống camera nhập khẩu đôi khi tiềm ẩn nhiều rủi ro về quyền kiểm soát dữ liệu cũng như khả năng lộ lọt thông tin. Do đó một sản phẩm camera AI "Make in Vietnam", được phát triển và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư trình độ cao và sản xuất nội địa, không chỉ giúp tối ưu chi phí, mà còn đảm bảo tính an toàn và nâng cao hiệu quả cho hạ tầng giám sát an ninh an toàn..

Với đội ngũ R&D được đào tạo bài bản và hệ sinh thái hợp tác cùng các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như Ambarella (Mỹ), MK Vision không chỉ tạo ra sản phẩm phần cứng mà còn làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ AI. Từ đó mở ra tiềm năng cạnh tranh quốc tế của công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực an ninh công nghệ cao.

Camera AI của MK Vision không chỉ nổi bật nhờ phần cứng mạnh mẽ, mà còn nhờ nền tảng công nghệ tích hợp tiêu biểu như năng lực xử lý tại biên (Edge AI) sử dụng chip của Ambarella, khả năng kết nối 5G của Mobifone với công nghệ lõi đến từ Qualcomm giúp hệ thống camera AI xử lý và truyền tải nhanh chóng, giảm đáng kể độ trễ và đảm bảo bảo mật dữ liệu. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với các hệ thống camera mới (hay là Camera AI mới), có tính di động, số lượng lớn.

Có thể nói trong kỷ nguyên số, Camera không còn chỉ là "mắt quan sát", chúng cần có "bộ não" để phân tích, hành động và đưa ra quyết định. Theo chia sẻ của ông Lê Tuấn Khôi, Tổng giám đốc của MK Vision: "Camera AI không còn là xu hướng, đó là một phần thiết yếu của hạ tầng an ninh trong xã hội hiện đại. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, đặc biệt là từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước như MK Vision, là quyết định chiến lược cho mọi tổ chức, thành phố và quốc gia muốn bảo vệ chủ quyền dữ liệu và xây dựng nền tảng chính phủ số bền vững."

Trước xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực an ninh, sự kiện "Kiến tạo kỷ nguyên mới cho Camera an ninh với công nghệ 5G và Edge AI như" do MK Vision và Pavana tổ chức vào ngày 18/4/2025 tại tòa nhà The Vista, số 4, ngõ 15, Duy Tân, Hà Nội đã mang đến góc nhìn chuyên sâu về các công nghệ tiên tiến, góp phần xây dựng nền tảng an ninh thông minh cho các dự án chính phủ số thông minh nói chung, và các ứng dụng thông minh cho doanh nghiệp và người dân riêng.

Sự kiện quy tụ chuyên gia từ các hãng công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế như Mobifone, Qualcomm, Ambarella cùng chia sẻ về ứng dụng thực tiễn của 5G, AI on Edge và các giải pháp giám sát hiện đại .