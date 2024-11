Tái diễn tình trạng sinh viên 'sập bẫy' lừa đảo

Sinh viên cần cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi, email hoặc đường dẫn website không rõ nguồn gốc yêu cầu thông tin cá nhân. Ảnh minh họa: INT

Trước tình hình lừa đảo qua các ứng dụng tài chính ngày càng cao, cơ quan công an lưu ý sinh viên đề cao cảnh giác, tránh bị lợi dụng.

Mất tiền từ tài khoản “rác”

Công an TP Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới như: Giả danh cán bộ công an, cơ quan chức năng, ngân hàng… gọi điện yêu cầu người dân cài đặt phần mềm dịch vụ “giả mạo” để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên đã “sập bẫy” thủ đoạn này.

Đặc biệt, lợi dụng việc các bạn trẻ mới đỗ đại học, còn “non tay” khi lần đầu phải tự quản lý các khoản chi tiêu lớn, nhiều đối tượng xấu đã tiếp cận và thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi. Các đối tượng thường giả danh cơ quan chức năng, cơ quan thuế, công an,… gọi điện thoại đến.

Họ lợi dụng tâm lý dễ dàng bất an của sinh viên để thuyết phục cài đặt ứng dụng có chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, lấy cắp thông tin bảo mật như tài khoản đăng nhập, mật khẩu, OTP, và thậm chí là dữ liệu sinh trắc học như: Khuôn mặt hoặc dấu vân tay. Từ đó người xấu chiếm đoạt tài sản cá nhân của sinh viên chỉ trong “nháy mắt”.

Đơn cử, cuối tháng 10/2024, H. (19 tuổi, sinh viên tại Hà Nội) đã bị lừa vì cài đặt ứng dụng chứa mã độc. Trong lúc chọn mua sản phẩm tại một cửa hàng thời trang trực tuyến, vì muốn nhận ưu đãi từ cửa hàng nên H. đã quét mã QR theo hướng dẫn người bán để cài đặt một ứng dụng và thanh toán qua mã QR trên ứng dụng đó.

Ngay khi quét mã xong, điện thoại H. hiện lên thông báo đã chuyển khoản 15 triệu đồng vào một tài khoản lạ. H. liền tìm đến ngân hàng nhờ sự trợ giúp và nhận ra rằng đối tượng lừa đảo đã có quyền kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng ngay khi chị cài đặt thành công ứng dụng ưu đãi.

Một tình huống khác, bạn T. (18 tuổi), tân sinh viên, lần đầu lên Hà Nội để chuẩn bị cho năm học mới và cần chuyển khoản tiền nhập học hơn 12 triệu cho nhà trường. Vì mới lập tài khoản, điện thoại lại không quét được căn cước công dân gắn chip, nhà trọ xa ngân hàng nên T. đã nghe theo lời của một người tự xưng nhân viên ngân hàng ở gần nhà giúp quét sinh trắc học.

Đối tượng yêu cầu T. cài đặt ứng dụng ngân hàng theo một đường link (giải thích với các máy đời cũ cần thêm một ứng dụng phụ trợ để hoàn thành quét NFC và chỉ sau 3 tiếng sẽ tự cập nhật dữ liệu từ VNeID sang). T. tin tưởng làm theo, không ngờ tối về, tài khoản bị trừ liên tiếp hơn 20 triệu đồng do đã bị mã độc của đối tượng xấu cài vào lúc chiều kiểm soát.

Tương tự những vụ việc trên, những ngày đầu tháng 11/2024, Công an tỉnh Long An đã phát đi cảnh báo tới học sinh, sinh viên cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo mở tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan công an, hiện nay, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng. Học sinh, sinh viên sẽ được đưa điện thoại có sẵn SIM để đăng ký mở tài khoản thanh toán Internet banking.

Sau đó, các em được yêu cầu cung cấp thông tin như tên tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP), dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) để các đối tượng phục vụ xác minh danh tính khi có yêu cầu của ngân hàng. Các tài khoản này sau đó được lợi dụng cho các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố...

Cảnh giác, bảo vệ ví tiền

Trước thủ đoạn trên, Công an tỉnh Long An khuyến cáo học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh không cho thuê, bán tài khoản thanh toán Internet banking (tài khoản ngân hàng). Cơ quan công an lưu ý, trường hợp thuê, mượn, mua, bán từ 1 - 10 tài khoản, có thể bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng. Còn nếu cho thuê, mượn, mua, bán số lượng từ 10 tài khoản trở lên, hình phạt có thể từ 100 triệu đồng trở lên.

Đồng thời khuyến cáo, học sinh, sinh viên cần tìm hiểu rõ thông tin trước khi tham gia các công việc làm thời vụ, bán thời gian. Nên hỏi ý kiến người thân trước khi tham gia, tránh bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Khi phát hiện sự việc nghi vấn có liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên, đề nghị người dân cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Với khoảng 30 triệu khách hàng sử dụng, trong đó có nhiều phụ huynh, học sinh, sinh viên, thời gian qua Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ra mắt tính năng App Protection trên App MBBank, cung cấp lớp bảo vệ tiên tiến nhất để nâng cao an ninh tài khoản.

Theo đại diện Văn phòng CEO MBBank, App Protection được xây dựng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối mà vẫn giữ nguyên trải nghiệm sử dụng thuận tiện cho khách hàng. Khi mở App MBBank, hệ thống sẽ tự động quét và đánh giá môi trường. Nếu phát hiện thiết bị của người dùng bị nhiễm mã độc hoặc phần mềm gián điệp, App MBBank tự động phát hiện, gửi thông tin cảnh báo đến khách hàng ngay.

Trường hợp nguy cơ xâm nhập cao, App MBBank sẽ tự động thoát khỏi ứng dụng hoặc tạm ngưng giao dịch và hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước kế tiếp nhằm tránh bị đánh cắp tài sản. Bên cạnh làm tròn nhiệm vụ “bảo vệ ví tiền” của khách hàng, MB còn là ngân hàng hỗ trợ nhiều cách thức cập nhật sinh trắc học nhất để hỗ trợ khách hàng cập nhật sinh trắc học dễ dàng trong mọi tình huống.

Với các thiết bị đủ điều kiện, khách hàng có thể thực hiện ngay trên App MBBank chỉ với 1 phút thao tác. MB hiện đã hỗ trợ đầy đủ công nghệ nhận diện dữ liệu qua CCCD gắn chip và qua tài khoản VNeID.

“Với các khách hàng gặp khó khăn như sinh viên nhà xa ngân hàng, thiết bị chưa cập nhật để quét NFC, MB cũng ra mắt tính năng “sinh trắc có hội”, cho phép người dùng cập nhật sinh trắc hộ người khác thông qua chính App MBBank của bản thân. Chỉ cần có thiết bị quét được NFC và đã cập nhật thành công sinh trắc học trong mục Giấy tờ tuỳ thân…”, đại diện ngân hàng chia sẻ.