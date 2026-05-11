Tác giả “Cha giàu, cha nghèo” vạch trần cú lừa 162 trang về người ngoài hành tinh: Đám đông nhìn lên trời tìm UFO, giới tài chính "móc túi" dưới đất

Lầu Năm Góc vừa công bố 162 hồ sơ giải mật về UFO. Cả thế giới mạng bùng nổ, người ta tranh cãi về những quả cầu ánh sáng, về những thực thể không xác định ngoài không gian. Nhưng giữa lúc đám đông đang ngước mắt lên trời, tác giả Robert Kiyosaki của cuốn sách "Cha giàu Cha nghèo", lại yêu cầu chúng ta nhìn xuống đất, nơi những con số đang âm thầm "bốc hơi" khỏi tài khoản của mỗi người.

Sự chú ý là tài sản tài chính quý giá nhất

Trong một bài đăng đầy tính cảnh báo, Robert Kiyosaki đã nhắc lại một bài học xương máu từ người Cha giàu: "Sự chú ý của con là tài sản tài chính quý giá nhất. Khoảnh khắc ai đó kiểm soát được nơi con nhìn, họ sẽ kiểm soát được những gì con bỏ lỡ".

Thực tế hiện tại đang diễn ra đúng như vậy. Trong khi internet mải mê tranh luận về việc những đoạn phim hồng ngoại mờ ảo có phải là người ngoài hành tinh hay không, thì những con số thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều.

Dầu thô vẫn duy trì ở mức 120 USD, giá gas chạm ngưỡng 4,60 USD và chỉ trong một ngày, hơn 1.000 nhân sự ngành công nghệ đã mất việc làm.

Robert không phủ nhận sự thú vị của những tấm ảnh hay video từ thập niên 60 của các phi hành gia. Ông chỉ ra rằng, việc công khai 162 hồ sơ với kết luận "chưa thể giải quyết" (unresolved) là một nghệ thuật kiểm soát thông tin đỉnh cao.

“Bây giờ tôi muốn bạn suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của từ đó. Không phải là ‘đã điều tra và giải thích xong’. Không phải là ‘được xác định là máy bay nước ngoài’. Không phải là ‘đã xác nhận hiện tượng thời tiết’, ông Robert Kiyosaki viết.

Tác giả “Cha giàu, cha nghèo” cho hay sự kiện quan trọng nhất trong một thập kỷ qua của giới tài chính đang đến gần: Việc thay đổi nhân sự tại Fed vào ngày 15/5 tới. Đây là một bước chuyển mình có thể định hình lại toàn bộ dòng chảy tiền tệ toàn cầu, nhưng hầu như chẳng có cuộc thảo luận sôi nổi nào trên mạng xã hội về chủ đề này.

Robert nhấn mạnh những lỗ hổng chết người đang bị che lấp bởi "cơn sốt" UFO khi tỷ lệ nợ tín dụng tư nhân (Private credit) vừa chạm mốc 9,2%, mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Cùng lúc đó, bốn định chế tài chính lớn nhất thế giới đang đồng loạt hạn chế việc rút tiền, trong khi 80 triệu người thuộc thế hệ Baby Boomer sắp nghỉ hưu mà không có lương hưu và phải đối mặt với thị trường nguy hiểm nhất suốt 15 năm qua với quỹ hưu trí (401k) của mình.

Đặc biệt, đồng USD đang chịu áp lực nặng nề nhất kể từ khi Tổng thống Nixon chấm dứt hệ thống bản vị vàng năm 1971, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định tài chính toàn cầu.

Tại sao chúng ta không nói về những điều này? Bởi vì chúng không "ly kỳ" bằng UFO. Nhưng sự thật là, giới siêu giàu không ngồi xem phim về người ngoài hành tinh. Họ đang quan sát Fed, theo dõi dòng chảy của dầu và sự biến động của vàng.

"Tuyên truyền không phải là giấu đi tất cả, mà là chọn cái gì để cho bạn thấy", Robert Kiyosaki thẳng thắn nhận định. Lầu Năm Góc giữ hàng triệu tệp tài liệu nhưng chỉ công bố 162 tệp. Việc lựa chọn công bố cái gì và giữ lại cái gì chính là cách họ vẽ ra ranh giới cho các cuộc thảo luận công khai.

Nó giống hệt như cách một công ty niêm yết công bố báo cáo tài chính rực rỡ nhất nhưng lại giấu khoản nợ xấu vào một dòng chú thích nhỏ ở trang thứ 47 của bản cáo bạch. Hoặc cách các ngân hàng trung ương công bố dữ liệu lạm phát nhưng lại khéo léo loại bỏ thực phẩm và năng lượng ra khỏi tính toán "cốt lõi".

“Trong số hàng chục triệu hồ sơ mà chính phủ nắm giữ, họ chỉ công bố 162 hồ sơ. Không phải 10.000. Không phải 50.000. Không phải tất cả”, ông Robert Kiyosaki cho hay.

Thông điệp của tác giả "Cha giàu Cha nghèo" rất rõ ràng: Đừng để những điều phi thường (the extraordinary) làm bạn xao nhãng khỏi những điều cấp bách (the urgent). Việc Lầu Năm Góc nói rằng mọi người có thể truy cập hồ sơ mà không cần quyền miễn trừ an ninh là sự thật, nhưng ranh giới giữa những gì được xem và những gì "vẫn cần miễn trừ" lại do chính họ định đoạt.

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, lời khuyên của người Cha giàu vẫn còn nguyên giá trị: Thông tin quan trọng nhất hiếm khi nằm ở những gì bạn được ban phát. Nó nằm ở những gì họ không muốn bạn nhìn thấy.

“Sự chú ý của bạn là hữu hạn. Mỗi phút dành ra để tranh luận về những quả cầu mờ ảo là một phút bạn không dành để thấu hiểu những gì đang xảy ra với túi tiền của mình. Người giàu không xem phim về UFO hôm nay. Họ đang theo dõi Fed. Theo dõi tín dụng tư nhân. Theo dõi giá dầu. Theo dõi vàng. Người cha nghèo của tôi đã dành cả đời để nhìn vào bất cứ thứ gì tin tức bảo ông nhìn. Người cha giàu của tôi dành cả đời để nhìn vào những gì tin tức KHÔNG bảo ông nhìn”, tác giả Robert Kiyosaki viết.

Như tác giả Robert Kiyosaki đã nói, dầu ở mức 120 USD là thật. Khoản tiết kiệm hưu trí của bạn đang gặp rủi ro là thật chứ không phải “chưa biết”.

“Robert ạ, mọi bản cáo bạch đều nói cho con biết những gì công ty muốn con biết. Nghệ thuật đầu tư là tìm ra những gì bản cáo bạch không nói”, người cha giàu nói với tác giả Robert Kiyosaki.

*Nguồn: BI, Fortune