Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi, Vương Phi bất lực khóc trên sóng truyền hình vì không níu giữ được bạn trai?

Vào ngày 28/1 (tức 29 Tết Âm lịch), phóng viên giải trí kỳ cựu Hong Kong (Trung Quốc) Chu Bì làm dậy sóng cõi mạng khi tiết lộ Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong đã quay về bên nhau sau 14 năm đường ai nấy đi. Họ quyết định tái hôn vì tương lai của các con. Thông tin này khiến "nhất cử nhất động" của Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong và cả Vương Phi (bạn gái của tài tử hạng A) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng xứ tỷ dân.

Theo tờ Sohu, nghi vấn Tạ Đình Phong hàn gắn với Trương Bá Chi trở nên rầm rộ và ngày càng được nhiều người tin tưởng hơn, khi vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, Tạ Đình Phong đã dành thời gian ở bên 2 con trai Lucas và Quintus. Tài tử hạng A đã thuê máy bay riêng đưa các con ra nước ngoài đón năm mới. Việc Tạ Đình Phong bỏ bạn gái Vương Phi đón Tết 1 mình, hào phóng vung tiền ngay ngày đầu năm để vun đắp tình cảm với 2 con trai gây bàn tán xôn xao. Bởi trước đây, anh luôn có thái độ lạnh nhạt, xa cách với các con.

Tạ Đình Phong thuê máy bay riêng đưa 2 con trai ra nước ngoài đón năm mới giữa tin sắp tái hôn với vợ cũ Trương Bá Chi

Năm nay, tài tử hạng A không đón Tết cùng bạn gái Vương Phi

Màn quay ngoắc thái độ đầy bất ngờ của Tạ Đình Phong khiến nhiều fan cho rằng đây chính dấu hiệu ngầm thông báo về màn tái hợp thế kỷ giữa nam diễn viên và vợ cũ Trương Bá Chi. Về phía Vương Phi, trong khi bạn trai đưa 2 con ra nước ngoài du lịch, cô lại ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đón Tết 1 mình. Nữ ca sĩ tham gia trình diễn trong Gala Xuân Vãn của đài trung ương CCTV vào đêm Giao thừa.

Đáng chú ý, trong lúc hát ca khúc What The World Gifted Me, Thiên hậu Hong Kong (Trung Quốc) không kìm được cảm xúc rơi lệ trên sân khấu. Khoảnh khắc Vương Phi khóc trong lúc biểu diễn gây đồn đoán. Nhiều người nghi vấn nữ ca sĩ hạng A gặp phải chuyện buồn, cụ thể là biến cố trong mối quan hệ tình cảm với Tạ Đình Phong.

Theo các netizen, Vương Phi và Tạ Đình Phong đang lộ nhiều dấu hiệu xa cách, trục trặc tình cảm. Cụ thể, tại hậu trường sự kiện, khi được hỏi về Tạ Đình Phong, Vương Phi cười trừ không trả lời. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 30 Tết Âm lịch, nữ diễn viên Du Phi Hồng - bạn thân Vương Phi - cũng xác nhận năm nay nữ ca sĩ đình đám sẽ trải qua cái Tết cô đơn. Theo Du Phi Hồng, do cha mẹ, anh trai đã qua đời, con cái đều có cuộc sống riêng ở nước ngoài, Vương Phi không có người thân ở cạnh trong Tết Nguyên đán.

Vương Phi bị nghi khóc trên sân khấu vì tủi thân, cô đơn. Cư dân mạng nghi vấn chuyện tình cảm giữa cô và Tạ Đình Phong gặp trục trặc

Dù vậy, nghi vấn Tạ Đình Phong bỏ Vương Phi để tái hợp với Trương Bá Chi đến nay vẫn chỉ là những tin đồn trong giới giải trí. Cả 3 nhân vật chính đều chưa lên tiếng phản hồi về các thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn MXH.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong tác phẩm Vô Cực của đạo diễn Trần Khải Ca. Lúc này, Tạ Đình Phong đã chia tay với Vương Phi. Năm 2006, Tạ Đình Phong quỳ gối cầu hôn Trương Bá Chi bên bờ biển. Hôn lễ của họ diễn ra kín đáo sau đó, chỉ có sự chứng kiến của vài người bạn, người thân trong gia đình không có mặt.

Tuy Tạ Đình Phong đã dành cho Trương Bá Chi 1 hôn lễ lãng mạn, song, tình cảm của họ chỉ kéo dài 5 năm. Năm 2011, 2 nghệ sĩ tuyên bố đường ai nấy đi. Họ có hai con trai chung là Lucas Tạ Chấn Hiên và Quintus Tạ Chấn Nam. Trương Bá Chi giành quyền nuôi con, trở thành mẹ đơn thân. Đến năm 2014, Tạ Đình Phong tái hợp với Thiên hậu Vương Phi. Đã hơn 1 thập kỷ bên nhau, Tạ Đình Phong và Vương Phi vẫn không có kế hoạch kết hôn.

Bùng binh tình ái Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong - Vương Phi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông lẫn công chúng Trung Quốc

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo