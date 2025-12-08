Ông gọi đây là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tốt nhất thế giới và nhấn mạnh khả năng sản xuất trong nước của Ấn Độ đối với nền tảng này.

"Ấn Độ sản xuất xe tăng T-90 nổi tiếng của chúng tôi. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng chiếc MBT này được coi là một trong những loại tốt nhất thế giới", ông Putin nói, ám chỉ đến loại chiến xa do Nga thiết kế, hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong Quân đội Nga và nhiều khách hàng quốc tế.

Lời bình luận này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi vấn về hiệu suất và khả năng sống sót của các đội hình thiết giáp Nga tại Ukraine.

Nhóm tình báo nguồn mở Oryx, chuyên theo dõi các tổn thất thiết bị đã được xác nhận bằng hình ảnh trực quan, báo cáo rằng Nga đã mất ít nhất 203 xe tăng dòng T-90 trong chiến tranh.

Cụ thể, danh sách bao gồm 11 chiếc T-90S tiêu chuẩn xuất khẩu (ban đầu dự định bán cho khách hàng nước ngoài nhưng đã được giao cho Quân đội Nga) và 146 chiếc T-90M phiên bản hiện đại hóa Proryv.

Con số tổn thất mà Oryx đưa ra được coi là thận trọng và chỉ phản ánh những trường hợp được xác nhận với bằng chứng rõ ràng.

Ông Putin cũng nhấn mạnh mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Moskva và New Delhi, lưu ý rằng Nga không chỉ xuất khẩu vũ khí và hệ thống quân sự sang Ấn Độ mà còn chuyển giao công nghệ sản xuất nhạy cảm.

"Ấn Độ vẫn là đối tác quốc phòng đáng tin cậy của Nga", ông Putin nói: "Chúng tôi không chỉ bán công nghệ mà còn chia sẻ, một điều hiếm thấy trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự."

Xe tăng T-90M trên thao trường.

T-90M - phiên bản mới nhất của nền tảng này, được sản xuất bởi UralVagonZavod và bao gồm lớp giáp, thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp so với các phiên bản trước.

Proryv đã được triển khai rộng rãi trong các đơn vị Lục quân Nga và được các quan chức Moskva coi là trụ cột cốt lõi trong quá trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của đất nước.

Biến thể T-90S của Ấn Độ được sản xuất trong nước theo giấy phép tại Nhà máy Thiết giáp hạng nặng (HVF) tại Avadi, sử dụng bộ dụng cụ do Nga cung cấp và linh kiện sản xuất trong nước.

Ấn Độ vẫn là nhà vận hành nước ngoài lớn nhất của nền tảng T-90, với hơn 1.100 chiếc đang hoạt động và hàng trăm xe tăng khác đã đặt hàng theo các thỏa thuận trước đây.

Trong khi Nga tiếp tục quảng bá hiệu quả chiến đấu của xe tăng, báo cáo trên chiến trường cho thấy T-90 dễ bị tổn thương trước các hệ thống vũ khí chống tăng của phương Tây hiện đang được Quân đội Ukraine sử dụng, bao gồm tên lửa Javelin và máy bay không người lái FPV, hoặc thậm chí là pháo trên xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley.