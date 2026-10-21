T-80BVM là 'sát thủ' tàng hình

Tập đoàn nhà nước Nga Rostec, cho biết xe tăng chiến đấu T-80BVM là một "sát thủ", có thể thực hiện đòn tấn công mà không bị phát hiện.

Xe tăng Nga hoạt động trong vùng tác chiến đặc biệt.

Theo chuyên trang quân sự Defense Blog, trong một thông cáo, Rostec cho biết xe tăng hiện đại hóa T-80BVM có thể đảm nhiệm nhiều vai trò:

Cỗ máy phá tường bằng thép xuyên thủng phòng tuyến của kẻ thù trong khi khai hỏa dưới sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV, là một tay bắn tỉa phối hợp với máy bay không người lái trinh sát để bắn trúng mục tiêu cách xa khoảng 10km, là sát thủ dựa vào động cơ và khả năng ngụy trang để luồn lách qua sườn địch.

"T-80BVM cũng là một sát thủ, nhờ động cơ tuabin khí mạnh mẽ và hoạt động êm ái cùng khả năng ngụy trang, có thể thực hiện các cuộc tấn công thọc sườn nhanh chóng và không bị phát hiện", Rostec cho biết trong một tuyên bố.

Đồng thời nhà sản xuất Rostec cũng gọi T-80BVM là xe tăng "bay", ám chỉ khả năng nhảy khỏi các đường dốc đất nổi tiếng của T-80 tại các cuộc triển lãm quân sự của Nga và cho biết khả năng đó phản ánh tính cơ động, tốc độ và hiệu suất của xe tăng trên địa hình khó khăn.

Xe tăng T-80BVM là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-80BV thời Liên Xô, được trang bị động cơ tuabin khí GTD-1250 công suất 1.250 mã lực và pháo nòng trơn 125mm 2A46M-1.

Rostec đã liệt kê các tính năng chính của nó bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hóa, lớp giáp bảo vệ toàn diện mới và tên lửa dẫn đường bắn qua nòng pháo. Công ty không cung cấp thêm chi tiết, cho biết sẽ mô tả các tính năng khác sau.

Tuyên bố của Rostec rằng động cơ tuabin khí hoạt động êm hơn động cơ diesel là đánh giá riêng của công ty.

Động cơ tuabin khí giúp xe tăng T-80 tăng tốc mạnh mẽ và khởi động dễ dàng trong điều kiện cực lạnh, nhưng chúng tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn đáng kể so với động cơ diesel được sử dụng trong xe tăng T-72 và T-90 của Nga.

Điều đặc biệt là dòng xe tăng T-80 từ lâu đã bị quân đội Nga chỉ trích vì mức tiêu thụ nhiên liệu cao.

Vai trò "bắn tỉa" mà Rostec mô tả trong đó xe tăng bắn vào các mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp với sự hiệu chỉnh từ máy bay không người lái vốn đã trở nên phổ biến trong cuộc chiến ở Ukraine, nơi cả hai bên thường sử dụng xe tăng như pháo binh di động để tránh bị máy bay không người lái phát hiện và tiêu diệt ở cự ly gần.

Defense Blog cho rằng, Nga đã sử dụng rộng rãi xe tăng T-80BVM ở Ukraine, nơi dòng xe tăng T-80 đã chịu tổn thất nặng nề do máy bay không người lái, tên lửa chống tăng và mìn gây ra.

Nguồn tin này cho biết thêm, chỉ thống kê những tổn thất được xác nhận bằng ảnh hoặc video đã ghi nhận 1.311 xe tăng dòng T-80 bị phá hủy, hư hại, bỏ lại hoặc bị thu giữ, bao gồm 264 chiếc T-80BVM: 150 chiếc phiên bản tiêu chuẩn và 114 chiếc phiên bản năm 2022.

Tổng số này cũng bao gồm 712 chiếc T-80BV cũ hơn, 148 chiếc T-80BV phiên bản năm 2022, 107 chiếc T-80U và 53 chiếc T-80 mà biến thể chính xác không thể xác định được.

Uralvagonzavod - nhà sản xuất xe tăng chính của Rostec, tiếp tục nâng cấp các khung gầm T-80BV đang được lưu trữ lên tiêu chuẩn T-80BVM và giao chúng cho lực lượng vũ trang Nga và Rostec chưa cho biết họ đã chế tạo bao nhiêu chiếc.