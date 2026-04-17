Syria bất ngờ tuyên bố kiểm soát toàn bộ căn cứ Mỹ

Căn cứ không quân Qasrak chính thức nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Syria sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực, tại tỉnh Hasakah, Syria, ngày 16/4.

Ngày 16/4, Syria tuyên bố đã giành quyền kiểm soát toàn bộ các căn cứ quân sự nơi lực lượng Mỹ từng triển khai, đánh dấu việc hoàn tất quá trình bàn giao mà Syria cho rằng phản ánh sự sáp nhập thành công lực lượng chiến binh do người Kurd dẫn đầu vào các cấu trúc quốc gia.

Đoàn xe cuối cùng rút khỏi căn cứ Qasrak

Thông báo được đưa ra sau khi đoàn xe cuối cùng chở binh sĩ và trang thiết bị Mỹ rời căn cứ Qasrak, thuộc tỉnh Hasakah ở Đông Bắc Syria.

Đây là dấu mốc kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ bắt đầu từ năm 2014, khi Mỹ đưa quân tham chiến chống ISIL (ISIS) cùng với lực lượng người Kurd, sau này trở thành Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Ngày 16/4, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã tiếp đón 2 nhân vật cấp cao nhất của SDF tại Damascus: Chỉ huy quân sự Mazloum Abdi và lãnh đạo chính trị Ilham Ahmad. Ngoại trưởng Asaad Hassan al-Shaibani cùng đặc phái viên tổng thống phụ trách tiến trình hội nhập cũng có mặt.

Syria khẳng định chủ quyền toàn diện

Bộ Ngoại giao Syria hoan nghênh việc bàn giao căn cứ, coi đây là nỗ lực đưa đất nước trở lại dưới một chính quyền thống nhất, gồm khu vực biên giới và vùng Đông Bắc vốn lâu nay nằm ngoài sự kiểm soát của Syria.

Bộ cho biết quá trình chuyển giao được thực hiện với sự phối hợp đầy đủ cùng Mỹ, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ mang tính xây dựng đã hình thành kể từ khi Tổng thống al-Sharaa gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 11/2025.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (US Central Command) xác nhận với AFP rằng lực lượng Mỹ “đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ các căn cứ lớn tại Syria trong quá trình chuyển giao có điều kiện và có kế hoạch”.

Việc bàn giao diễn ra sau thỏa thuận hồi tháng 1 giữa Syria và SDF, lực lượng từng kiểm soát phần lớn miền Bắc và Đông Syria với sự hậu thuẫn ngầm của Mỹ.

Quân đội Syria đã giao tranh ngắn với SDF và giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ trước khi 2 bên đạt thỏa thuận mới vào tháng 3.

Theo thỏa thuận này, các chiến binh người Kurd được sáp nhập vào quân đội quốc gia Syria. Lực lượng an ninh Syria đã triển khai tại trung tâm các thành phố Hasakah và Qamishli, trong khi quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới và cơ quan dân sự được chuyển giao cho Damascus.

Tháng 11/2025, Syria chính thức gia nhập liên minh quốc tế chống ISIL, một bước ngoặt giúp Syria được nhìn nhận như đối tác thay vì trở ngại, đồng thời làm thay đổi căn cứ pháp lý cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria.

Theo nhà phân tích Syria Charles Lister, binh sĩ và trang thiết bị Mỹ cuối cùng đã được rút qua Jordan thay vì Iraq nhằm giảm nguy cơ bị tấn công bởi các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn hoạt động trong khu vực.