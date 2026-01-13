SYM tung ra bản nâng cấp cho mẫu xe tay ga 158 cc với hàng loại công nghệ mà người dùng Honda, Yamaha ao ước

Tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), SYM DRGBT từ lâu đã là một cái tên khó có thể bỏ qua. Kể từ khi thế hệ thứ hai giành được giải thưởng thiết kế Red Dot của Đức và giới thiệu hệ thống Hyper-SVIS, mẫu xe này đã nhanh chóng trở thành hình mẫu về sự kết hợp giữa thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm lái.

Với phiên bản 2026, SYM cho thấy họ chưa hề có ý định chậm lại, khi tiếp tục đẩy mạnh các công nghệ điều khiển điện tử và an toàn, đồng thời tổ chức sự kiện lái thử dành cho giới truyền thông tại đường đua kart Lihpao nhằm chứng minh năng lực thực tế của sản phẩm.

SYM DRGBT 2026 không phải là một bản nâng cấp mang tính hình thức. Thay vì chỉ thay đổi tem xe hay màu sơn, hãng tập trung vào việc nâng cấp sâu hệ thống điện tử, biến DRGBT trở thành mẫu xe tay ga phổ thông đầu tiên tại Đài Loan được trang bị đồng thời hệ thống phanh ABS khi vào cua và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS khi vào cua của Bosch.

Đây là những công nghệ trước đây vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khối lớn biển đỏ hoặc vàng, nay lần đầu tiên được đưa xuống phân khúc thấp hơn.

Theo công bố từ SYM, DRGBT 2026 được trang bị bộ đo quán tính ba trục IMU, cho phép hệ thống giám sát trạng thái chuyển động của xe theo thời gian thực. Dựa trên dữ liệu này, ABS và TCS có thể can thiệp chính xác vào lực phanh cũng như công suất động cơ khi xe đang nghiêng trong lúc vào cua.

Trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là khi người lái phải phanh hoặc điều chỉnh ga giữa khúc cua, hệ thống sẽ giúp duy trì độ bám đường, giảm đáng kể nguy cơ trượt bánh hoặc mất kiểm soát.

Song song với nâng cấp điện tử, hệ thống phanh của DRGBT 2026 cũng được cải tiến về mặt phần cứng. Cả đĩa phanh trước và sau đều được nâng cấp lên loại đĩa nổi, trong đó đĩa trước có đường kính tăng lên 268 mm.

Theo dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp, hiệu suất phanh tổng thể được cải thiện khoảng 15 phần trăm so với thế hệ trước, mang lại cảm giác phanh mượt hơn và lực phanh ổn định hơn, đặc biệt trong điều kiện vận hành thể thao.

Về sức mạnh, SYM DRGBT 2026 tiếp tục phát huy nền tảng động cơ đã làm nên tên tuổi của dòng xe này. Xe sử dụng động cơ xi lanh đơn, bốn thì, làm mát bằng nước, dung tích 158 cc, cho công suất tối đa 16 mã lực tại 8.000 vòng mỗi phút và mô men xoắn cực đại 15,1 Nm tại 6.500 vòng mỗi phút. Điểm mới nằm ở việc SYM trang bị hệ thống truyền động điện ZRSG thế hệ thứ ba, kết hợp cùng hệ thống nạp khí biến thiên toàn diện Hyper-SVIS.

Hệ thống ZRSG 3.0 được tối ưu để hỗ trợ điện trong giai đoạn khởi động và tăng tốc, đặc biệt phù hợp với môi trường đường đua và điều kiện vận hành thể thao. Theo thử nghiệm tăng tốc từ 0 đến 100 m tại nhà máy, DRGBT 2026 vượt trội hơn mẫu DRG thế hệ thứ hai tới ba chiều dài xe. Đây không chỉ là con số mang tính trình diễn, mà là sự khác biệt rõ rệt mà người lái có thể cảm nhận ngay khi vặn ga từ vạch xuất phát.

Bên cạnh hiệu năng, SYM vẫn duy trì những yếu tố giúp DRGBT dễ tiếp cận với nhiều đối tượng người dùng. Chiều cao yên xe ở mức 790 mm, trọng lượng ướt 137 kg, cho phép người lái kiểm soát xe tốt hơn trong điều kiện đô thị lẫn khi vận hành thể thao.

Phiên bản 2026 cũng được giới thiệu thêm màu sơn mới mang tên Đen Lava, kết hợp cùng kính chắn gió màu đen khói lấy cảm hứng từ đôi cánh rồng, tạo nên tổng thể bí ẩn và mạnh mẽ hơn so với các phiên bản trước.

Hệ thống đèn hậu trên DRGBT 2026 được nâng cấp với đèn báo rẽ tuần tự đồng nhất, không chỉ cải thiện khả năng nhận diện vào ban đêm mà còn nâng cao cảm giác cao cấp, tiệm cận các mẫu xe tay ga dung tích lớn nhập khẩu.

Ngoài ra, hệ thống khóa thông minh không chìa được bổ sung thêm chức năng khởi động khẩn cấp bằng cảm biến, cho phép xe nhận diện vị trí cụ thể để khởi động ngay cả khi pin chìa khóa đã cạn, tránh những tình huống bất tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Theo trải nghiệm thực tế tại đường đua Lihpao, khả năng tăng tốc điện của DRGBT 2026 để lại ấn tượng rõ rệt. Ngay khi mở ga, lực đẩy mạnh mẽ giúp xe lao về phía trước dứt khoát hơn so với thế hệ trước. Con số chênh lệch ba chiều dài xe trong bài thử tăng tốc không chỉ tồn tại trên giấy, mà thể hiện bằng cảm giác gia tốc rõ ràng và liền mạch.

Ở khả năng vào cua, DRGBT tiếp tục giữ được đặc tính ổn định vốn có. So với phong cách bốc đồng và thiên về tấn công của JET SL+ SuperC, DRGBT mang lại cảm giác của một tay lái dày dạn kinh nghiệm, xử lý gọn gàng và chắc chắn ở cả những khúc cua chậm lẫn những pha thoát cua tốc độ cao. Việc nâng cấp đĩa phanh trước giúp người lái tự tin hơn khi phanh gấp trong cua, đặc biệt là ở những đoạn kỹ thuật trên đường đua.

Dù chưa có cơ hội kiểm chứng trực tiếp hiệu quả của hệ thống ABS và TCS khi vào cua trong điều kiện giới hạn, nhưng với nền tảng công nghệ từ Bosch và sự hỗ trợ của IMU ba trục, các hệ thống này được kỳ vọng sẽ mang lại mức độ an toàn cao hơn đáng kể trong các tình huống khẩn cấp ngoài đời thực.

Tại Đài Loan, SYM DRGBT 2026 được giới thiệu với mức giá ưu đãi đặc biệt từ 114.000 Đài tệ (khoảng 95 triệu đồng), chưa bao gồm phí đăng ký và bảo hiểm, kèm theo nhiều chương trình khuyến mại như giảm giá trực tiếp, trả góp 0 phần trăm lãi suất, thưởng năm mới và quà tặng phụ kiện. Thời gian áp dụng cho đợt mua đầu tiên kéo dài đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2026.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, những nâng cấp trên SYM DRGBT 2026 mang nhiều ý nghĩa tham khảo. Phân khúc xe tay ga thể thao tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, khi người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến thiết kế mà còn chú trọng nhiều hơn tới công nghệ an toàn và cảm giác lái. Các hệ thống như ABS khi vào cua hay TCS khi vào cua hiện vẫn còn rất hiếm trên xe tay ga phổ thông tại Việt Nam, đặc biệt trong nhóm dung tích dưới 200 cc.

Nếu những công nghệ này trong tương lai được SYM hoặc các hãng khác đưa vào thị trường Việt Nam với mức giá hợp lý, đây có thể sẽ là yếu tố tạo ra khác biệt lớn trong quyết định mua xe của người tiêu dùng trẻ, những người vừa yêu thích phong cách thể thao vừa đặt nặng yếu tố an toàn. DRGBT 2026 cho thấy xu hướng rõ ràng của các nhà sản xuất trong việc phổ cập dần công nghệ cao xuống các phân khúc thấp hơn, thay vì chỉ giới hạn ở các mẫu xe cao cấp.

Có thể nói, bản nâng cấp nhẹ của SYM DRGBT 2026 là một bước tiến mang tính toàn diện từ bên trong. Không chỉ đưa các công nghệ điện tử cao cấp xuống phân khúc xe biển trắng, SYM còn kết hợp chúng với hệ thống hỗ trợ tăng tốc điện tử ZRSG thế hệ mới và nền tảng động cơ Hyper-SVIS đã được kiểm chứng.