Suzuki XL7 Black Edition bản đặc biệt giảm 70 triệu tại đại lý: Giá thực tế chưa đến 530 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh lên Xpander và Veloz Cross

Quốc Minh |

Ra mắt thị trường Việt Nam chưa lâu, Suzuki XL7 Hybrid Black Edition đã được các đại lý chào bán với mức giảm 70 triệu đồng.

Suzuki XL7 Black Edition bản đặc biệt giảm 70 triệu tại đại lý: Giá thực tế chưa đến 530 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh lên Xpander và Veloz Cross- Ảnh 1.

Một số đại lý Suzuki đang chào bán XL7 Hybrid Black Edition với mức giảm lên đến 70 triệu đồng, bao gồm ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và 10 triệu đồng tiền mặt. Xe có giá bán niêm yết 599,9 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 529,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 Black Edition bản đặc biệt giảm 70 triệu tại đại lý: Giá thực tế chưa đến 530 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh lên Xpander và Veloz Cross- Ảnh 2.

Giá thực tế của Suzuki XL7 Hybrid Black Edition chỉ còn 529,9 triệu đồng tại một số đại lý.

Mức giảm này được coi là cần thiết để Suzuki XL7 tăng trưởng doanh số trong bối cảnh các mẫu MPV phổ thông đối thủ đều có chính sách ưu đãi tương tự. Cụ thể, Toyota Avanza Premio và Veloz Cross tặng 100% phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ, trị giá cao nhất 75 triệu đồng. Mitsubishi Xpander cũng ưu đãi 100% phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất, tổng trị giá 76 triệu đồng.

XL7 Hybrid Black Edition là phiên bản kỷ niệm 30 năm Suzuki Việt Nam. Xe khác biệt ở ngoại thất với một số chi tiết sơn đen tạo điểm nhấn, bao gồm viền đèn pha đen khói, ốp cản trước, tay nắm cửa, thanh giá nóc, ốp hông, cụm đèn hậu đen khói, viền cửa sau và ốp cản sau. Các trang bị, tính năng còn lại không thay đổi.

Suzuki XL7 Black Edition bản đặc biệt giảm 70 triệu tại đại lý: Giá thực tế chưa đến 530 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh lên Xpander và Veloz Cross- Ảnh 3.

Suzuki XL7 Black Edition bản đặc biệt giảm 70 triệu tại đại lý: Giá thực tế chưa đến 530 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh lên Xpander và Veloz Cross- Ảnh 4.

Suzuki XL7 Black Edition bản đặc biệt giảm 70 triệu tại đại lý: Giá thực tế chưa đến 530 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh lên Xpander và Veloz Cross- Ảnh 5.

XL7 Hybrid Black Edition sử dụng động cơ mild-hybrid, là máy 1.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion nhỏ để hỗ trợ tăng tốc. Động cơ cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện đến trước).

Tiện nghi bên trong nội thất đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản. Chính giữa táp lô là màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Một số tính năng khác như điều hòa tự động 1 vùng, đề nổ nút bấm, ga tự động...

Suzuki XL7 Black Edition bản đặc biệt giảm 70 triệu tại đại lý: Giá thực tế chưa đến 530 triệu đồng, tăng sức cạnh tranh lên Xpander và Veloz Cross- Ảnh 6.

Danh sách công nghệ an toàn có ABS, EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và 2 túi khí.

Suzuki XL7 Hybrid đang đánh mất phong độ trong cuộc đua doanh số. Kết thúc tháng 8/2025, mẫu MPV Nhật Bản đạt doanh số 1.596 xe, đứng thứ 6 trong phân khúc MPV phổ thông, dưới Hyundai Stargazer (2.168 xe), Kia Carens (2.400 xe), Honda BR-V (2.572 xe), Toyota Veloz Cross (4.593 xe) và Mitsubishi Xpander (10.646 xe).

