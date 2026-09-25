Suzuki UM125 lộ ảnh đăng ký: Huyền thoại tiết kiệm chuẩn bị tái xuất hay chỉ là món hời thực dụng cho người thực tế?

Mang mã định danh mới cùng khối động cơ siêu lõi AF23 bền bỉ, Suzuki UM125 lộ diện qua ảnh đăng ký với thiết kế sàn vát rộng rãi. Mẫu xe hứa hẹn kế thừa danh tiếng thực dụng của dòng xe quốc dân Suzuki Address.

Làng xe hai bánh vừa ghi nhận một động thái đáng chú ý khi liên doanh Jinan Qingqi Suzuki hoàn tất thủ tục đăng ký cho một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới tại cơ quan chức năng Trung Quốc.

Những hình ảnh hé lộ từ hồ sơ cấp phép lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ sự xuất hiện mờ ảo của dòng chữ UM125 trên thân xe cùng mã định danh QS125T-8/8A. Đối với những ai am hiểu thị trường xe máy, đây chính là tín hiệu cho thấy sự trở lại của cái tên từng làm mưa làm gió trong phân khúc xe bình dân, nối tiếp di sản của dòng xe Address kinh điển.

Kích thước tổng thể của xe là 1905x685x1120 mm, chiều dài cơ sở đạt 1290 mm, dài hơn một đoạn so với mẫu Address cũ và thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với mức 1285 mm của phiên bản UY125 đời 2026.

Xét về tổng thể hình khối, mẫu xe mới sở hữu kích thước chiều dài 1905 mm, chiều rộng 685 mm và chiều cao 1120 mm cùng trục cơ sở đạt 1290 mm. So với người tiền nhiệm, xe dài hơn đáng kể và thậm chí còn nhỉnh hơn một chút so với kích thước của mẫu xe đình đám Suzuki UY125 hiện hành.

Trọng lượng khô của xe duy trì ở mức 110 kg và tăng lên 116 kg khi lắp thêm bộ khung bảo vệ cùng thùng chở đồ phía sau. Thông số này đảm bảo sự gọn nhẹ cần thiết, giúp việc dắt xe trong không gian hẹp hay quay đầu ở các hầm gửi xe trở nên vô cùng nhẹ nhàng.

Điểm cộng thực dụng lớn nhất trên thiết kế của UM125 nằm ở phần sàn để chân dạng vát nghiêng thay vì phẳng hoàn toàn. Kiểu dáng này giải phóng không gian cho phép người điều khiển duỗi thẳng chân về phía trước, giảm mỏi rõ rệt trong những chuyến di chuyển dài hoặc khi phải băng qua các cung đường ngoại ô đông đúc.

Trọng lượng khô của xe ở mức 110 kg, nếu lắp thêm thùng sau và khung bảo vệ thì tăng lên 116 kg. Mức trọng lượng này khá gọn nhẹ, giúp việc dắt xe và xoay trở cực kỳ nhàn hạ. Hơn nữa, thiết kế sàn để chân phía trước dạng vát nghiêng cho phép người lái duỗi chân về phía trước. Dù là đi chợ, đón con hay chạy phố ngoại ô, tư thế ngồi này chắc chắn thoải mái hơn nhiều so với các dòng xe sàn phẳng thông thường.

Định vị ở phân khúc nhập môn hướng đến nhóm khách hàng thực dụng, Suzuki UM125 cắt giảm triệt để những trang bị xa xỉ để giữ giá thành ở mức thấp nhất. Hệ thống chiếu sáng phía trước nhiều khả năng vẫn trung thành với bóng halogen truyền thống. Hệ thống phanh cung cấp hai lựa chọn gồm phanh đĩa hoặc phanh đùm, và hoàn toàn vắng bóng công nghệ chống bó cứng phanh ABS.

Người dùng tìm kiếm các tính năng cao cấp như hệ thống khóa thông minh không cần chìa hay đèn thấu kính LED sẽ không tìm thấy trên dòng xe này. Định vị của UM125 nằm ở phía dưới dòng UY125 vốn chỉ tích hợp ABS trên các phiên bản đắt tiền nhất.

Bù lại cho sự giản lược về tiện ích công nghệ, trái tim của xe lại là một thế mạnh cốt lõi. Suzuki UM125 được trang bị khối động cơ AF23 thuộc dòng máy siêu lõi, dung tích 124cc làm mát bằng không khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 6,9 kW với tốc độ tối đa đạt 90 km/h.

Chia sẻ chung nền tảng công nghệ phun xăng điện tử FI với các dòng xe đàn anh như UU125i hay UY125, cỗ máy này nổi tiếng trong giới chơi xe bởi độ bền bỉ theo năm tháng và khả năng nuốt trọn mọi cung đường với mức tiêu thụ nhiên liệu siêu tiết kiệm, chỉ rơi vào khoảng hơn 2 lít cho mỗi quãng đường 100 km.

Về mặt động lực, mẫu xe này được trang bị khối động cơ siêu lõi AF23, dung tích 124cc làm mát bằng không khí, công suất cực đại đạt 6,9 kW, tốc độ tối đa theo đăng ký là 90 km/h. Khối động cơ này chung một đường lối công nghệ với UY125 và UU125i, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử FI thay cho bộ chế hòa khí truyền thống, nổi tiếng với độ bền bỉ trâu bò và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời.

Về mức giá bán dự kiến, người tiêu dùng có thể tham chiếu từ các sản phẩm đang có mặt trên thị trường của hãng. Dòng xe UU125i hiện có giá niêm yết dao động từ 7.680 đến 8.680 nhân dân tệ, trong khi UY125 nằm trong khoảng 8.580 đến 9.980 nhân dân tệ.

Dựa trên vị trí định hướng của sản phẩm, Suzuki UM125 nhiều khả năng sẽ được ấn định mức giá dao động từ 7.000 đến hơn 8.000 nhân dân tệ. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ hiện tại, mức giá này tương đương khoảng từ 27 đến 32 triệu đồng khi quy đổi trực tiếp, tạo ra một vùng giá dễ tiếp cận.

Về mặt trang bị, chiếc xe hướng thẳng đến tiêu chí tiết kiệm chi phí tối đa. Đèn pha nhiều khả năng vẫn dùng bóng halogen, hệ thống phanh cung cấp hai phương án gồm phanh đùm và phanh đĩa, và hiện chưa ghi nhận sự xuất hiện của hệ thống ABS.

Sự xuất hiện của Suzuki UM125 mang đến một lựa chọn không thể hợp lý hơn cho những ai đang tìm kiếm một phương tiện đi lại hàng ngày với tiêu chí bền, chắc, tiết kiệm nhiên liệu và không quan trọng hóa các món đồ chơi điện tử phức tạp.

Dù chưa chính thức có mặt tại các đại lý, mẫu xe này chắc chắn sẽ là cái tên khiến những người thực tế phải cân nhắc nghiêm túc khi muốn đầu tư một khoản tiền vừa túi tiền cho việc đi lại.