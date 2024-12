Suzuki Swift Sport ra mắt bản ‘cuối cùng’ nhưng yếu tố này cho thấy xe vẫn có thể có đời mới

Vào giữa tháng 12 này, Suzuki đã công bố phiên bản Final Edition chia tay Suzuki Swift Sport. Tuy nhiên, cách đặt tên chính thức của xe là Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition (trong đó ZC33S là tên mã của thế hệ cũ) cho thấy khả năng rất cao bản hiệu suất cao của Swift sẽ có thế hệ mới.

Nếu thật sự Suzuki Swift Sport không còn tiếp tục đồng hành cùng Swift trên thế hệ mới nhất, tên mã đời cũ sẽ là không cần thiết trong tên xe. Ảnh: Suzuki

So với phiên bản tiêu chuẩn, Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition có ngoại thất sử dụng nhiều trang bị tối màu để tạo điểm nhấn tương phản. Chúng bao gồm mâm hợp kim 17 inch độc quyền, cặp phanh đỏ, huy hiệu Sport đỏ - đen tại cửa hậu và decal đặc biệt tại cột C. Còn lại, phần lớn thiết kế xe vẫn giữ nguyên so với thế hệ cũ đã và đang bán từ 2017.

Swift Sport là hot hatch nhẹ nhất phân khúc của mình với trọng lượng chỉ 970 kg. Ảnh: Suzuki

Nội thất Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition sử dụng ốp nhôm tại táp lô, cửa và cụm điều khiển trung tâm. Một số điểm nhấn khác biệt bao gồm dòng chữ Sport tại táp lô bên ghế hành khách và dòng chữ ZC33S Power by Suzuki gần hộp số. Ghế thể thao, bàn đạp nhôm hay chỉ khâu đỏ được giữ từ Swift Sport thường sang.

Suzuki cũng công bố một số tùy chọn riêng cho bản Final Edition bao gồm bodykit khí động học, decal mới, ốp đèn pha hay nắp bình nhiên liệu mới.

Nội thất xe với họa tiết Swift Sport khá lạ mắt trên nền tông đỏ - đen quen thuộc. Ảnh: Suzuki

Mảng truyền động của Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition không có gì thay đổi với nguyên mẫu. Bên dưới ca pô vẫn là động cơ 1.4L tăng áp quen thuộc có công suất tối đa 138 mã lực, mô-men xoắn 230 Nm - thông số đủ dùng cho mẫu xe chỉ nặng 970 kg. Hộp số đi kèm là loại sàn hoặc tự động đều 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Giá công bố của Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition là 2.329.800 yên khởi điểm tương đương 378,9 triệu đồng. Bản này sẽ được sản xuất từ tháng 3 tới tháng 11 năm sau trong khi Swift Sport thường sẽ ngừng sản xuất ngay từ tháng 2.

Suzuki công bố bản Final Edition chia tay Swift Sport

Một số hình ảnh khác của Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition: