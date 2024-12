Suzuki Swift đời mới chỉ được 1 sao an toàn ANCAP: Bị chê thiếu cứng cấp, thiếu nhiều tính năng, hãng vẫn tự tin đã trang bị những gì người dùng cần

Vào giữa tháng 12 này, ANCAP đã công bố kết quả thử nghiệm va chạm đáng thất vọng cho Suzuki Swift đời mới. Mẫu xe đô thị của Suzuki chỉ được chấm 1 sao - kết quả cực kỳ thất vọng so với 5 sao của thế hệ cũ (thử nghiệm vào 2017).

Vào tháng 7 vừa qua, Suzuki Swift đời mới cũng đã bị chấm 3 sao an toàn từ Euro NCAP. Tuy nhiên, khác biệt về trang bị và cấu trúc giữa bản châu Âu và bản Úc khiến Swift chỉ còn 1 sao tại quốc gia châu Đại Dương. Theo ANCAP, kết quả thử nghiệm va chạm giữa 2 bản này có khác biệt rõ ràng trong quá trình thử nghiệm va chạm.

ANCAP thử nghiệm va chạm Suzuki Swift đời mới

Trong bài thử của Euro NCAP, Suzuki Swift đời mới đạt 67% điểm ở hạng mục bảo vệ người lớn, 65% ở hạng mục bảo vệ trẻ nhỏ. Bản tại Úc bị ANCAP chấm còn thấp hơn thế khi điểm số lần lượt chỉ là 47% và 59%. Trong đó, mức 47% là đủ để kéo Swift xuống một sao bất chấp kết quả các hạng mục khác điểm cao tới đâu.

Dù Suzuki Swift đời mới xuất khẩu sang châu Âu và Úc đều tới từ nhà máy Makinohara, Nhật, cấu trúc xe 2 bản này là khác nhau. Theo ANCAP, một số yếu tố trên bản Úc thiếu đi độ vững chắc như bản Âu. Khác biệt này dẫn tới kết quả kém hơn tại các bài thử va chạm, chẳng hạn bài thử va chạm trước trả về kết quả kém trong khả năng bảo vệ ngực người lái và vừa đủ ở khả năng bảo vệ vùng đùi.

Cấu trúc của Suzuki Swift không được đánh giá cao khi cả 2 hạng mục bảo vệ người dùng đều trả về kết quả rất thấp, chỉ đủ đạt 1 và 2 sao. Ảnh cắt từ video, nguồn: ANCAP

Ngoài ra, khả năng bảo vệ chân người lái cũng bị chấm điểm thấp do bàn đạp bị đẩy về phía sau gây thương tích - yếu tố không được nhắc tới bởi Euro NCAP.

Ở hạng mục bảo vệ trẻ nhỏ, mức 59% là thấp nhất trên mọi mẫu xe thử nghiệm trên chuẩn an toàn mới nhất (sử dụng từ 2023) của ANCAP.

Ở 2 hạng mục còn lại là bảo vệ người bị đâm phải và công nghệ hỗ trợ an toàn, điểm thành phẩm của Swift mới tại châu Âu là 76% và 62%. Trong khi đó, điểm ở Úc là 76% và 54%.

Hồi tháng 7 vừa qua, Euro NCAP cũng chỉ chấm Swift đời mới 3 sao với điểm trừ cũng tới từ cấu trúc và công nghệ hỗ trợ an toàn của dòng xe Nhật. Ảnh: Euro NCAP

Một số thiếu sót bị nhắc đến của Suzuki Swift đời mới là không có công nghệ cảnh báo bỏ quên trẻ trên xe, không có Cruise Control thích ứng "thông minh", không có bộ giới hạn tốc độ và khả năng theo dõi cùng cảnh báo người lái mất tập trung.

Về phần Suzuki, hãng chưa có kế hoạch nâng cấp Swift để đạt chuẩn an toàn cao hơn sau khi nhận kết quả trên. Phát ngôn viên của hãng cho biết Swift đời mới đã được nâng cấp an toàn hơn nhiều với nhiều công nghệ hơn so với thế hệ cũ từng đạt 5 sao ANCAP vào 2017. Tuy vậy, đây khó lòng có thể coi là thước đo so sánh tốt khi thời điểm trên các tiêu chuẩn an toàn vẫn còn khá lỏng lẻo và thiếu nhiều hạng mục quan trọng như bây giờ.

Suzuki Swift thế hệ mới nhất ra mắt vào tháng 10 năm ngoái, chưa rõ xe có về Việt Nam trong tương lai hay không khi mẫu xe này không còn hiện diện trên website của hãng ở thị trường này. Tuy nhiên, sự biến mất này có thể được lý giải do Suzuki Việt Nam hứa hẹn chuyển xe nhập từ Thái sang Nhật do nhà máy Thái Lan đóng cửa. Và dù không còn vị thế như trước vì sự vượt lên của phân khúc SUV, đây vẫn có thể là dòng xe đóng góp lớn vào doanh số của Suzuki tại Việt Nam.