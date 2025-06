Suzuki Swift chốt ra mắt Việt Nam tháng này: Giá tạm tính 569 triệu đồng, thêm hybrid, đổi nhập Nhật có đủ làm khó Mazda2?

Trong bài đăng mới nhất trên fanpage của Suzuki Việt Nam, hãng xe Nhật có chia sẻ thêm thông tin "New Swift is coming (26/06/2025)" - có nghĩa là Swift thế hệ mới chuẩn bị xuất hiện vào ngày 26/6 tới đây. "The Swift Show" sẽ là tên sự kiện có sự góp mặt của mẫu xe mới.

Hình ảnh chiếc Suzuki Swift thế hệ mới được hé lộ trên fanpage của Suzuki Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Trước đó, từ tháng 3/2025, một số đại lý đã cho biết nhận đặt cọc mẫu Swift thế hệ mới này. Có nơi còn tiết lộ rằng Swift mới đã được đưa về nước từ thời điểm đó để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt.

Cũng theo thông tin từ đại lý, xe có giá tạm tính 569 triệu đồng, đổi từ nhập Thái Lan sang nhập Nhật. Lý do đến từ việc Suzuki đóng cửa nhà máy tại Thái Lan từ năm ngoái. Việc chuyển đổi nguồn nhập khẩu này có thể làm ảnh hưởng tới giá bán mẫu hatchback cỡ B của Suzuki.

Hồi cuối tháng 5, hình ảnh chụp lại Suzuki Swift thế hệ mới ở Việt Nam đã được người dùng chia sẻ lên mạng xã hội. Theo hình ảnh đó, có thể nhận ra nhiều điểm mới của mẫu xe này. Một trong những điểm gây chú ý nhất là dòng chữ "Hybrid". Nếu giống tại Nhật, Swift bán tại thị trường Việt Nam sẽ dùng động cơ 1.2L 3 xy-lanh kết hợp với mô-tơ điện, cho công suất khoảng 82 mã lực, mô-men xoắn 108 Nm, đi kèm hộp số CVT.

Suzuki Swift 2025 lộ diện tại Việt Nam. Ảnh: Anh Duc

Ngoài ra, Swift 2025 còn được thiết kế lại. Sự thay đổi rõ rệt nhất nằm ở phần đầu xe, với cụm đèn chiếu sáng đặt thấp dưới nắp ca-pô và lưới tản nhiệt lớn hơn. Đèn hậu LED cũng được thiết kế lại hoàn toàn. Tổng thể dáng xe và kích thước không thay đổi nhiều so với đời trước.

Ngoại thất xe thể thao hơn đời cũ. Ảnh tham khảo: Motorpasion

Ở bên trong, nếu giống bản Nhật, Swift cho thị trường Việt Nam sẽ có màn hình đặt nổi 9,7 inch, các nút bấm điều khiển điều hòa được trau chuốt gọn gàng hơn.

Nội thất xe không thay đổi quá nhiều. Ảnh tham khảo: Motorpasion

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp hiện nay với Suzuki Swift là Mazda2 bản hatchback. Mẫu xe đồng hương này hiện được nhập từ Thái Lan với 2 bản hatchback, giá 537-544 triệu đồng, tức là thấp hơn mức dự kiến của Swift mới. Điểm mạnh về trang bị của Mazda2 so với Swift hiện đến từ gói an toàn ADAS.