Suzuki Jimny thêm bản cho người thích chạy rừng: Mâm mới, màu mới, không phải ai cũng mua được

Khác với Việt Nam, sau 8 năm kể từ khi ra mắt thế hệ hiện tại, Suzuki Jimny vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại thị trường Úc. Trong bối cảnh cơn sốt SUV địa hình cỡ nhỏ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hãng xe Nhật Bản tiếp tục “hâm nóng” dòng sản phẩm này bằng một phiên bản đặc biệt mới mang tên Jimny Rhino Special Edition.

Suzuki đang khiến cộng đồng mê xe địa hình cỡ nhỏ tại Australia xôn xao khi bất ngờ hé lộ một phiên bản đặc biệt mới của Jimny mang tên Rhino Edition. Ảnh: Suzuki

Theo những hình ảnh teaser vừa được công bố, Jimny Rhino được phát triển dựa trên biến thể Jimny XL 5 cửa thay vì bản 3 cửa quen thuộc. Suzuki mô tả đây là một “quái thú độc nhất”, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách off-road bụi bặm hơn.

Điểm đáng chú ý là Suzuki nhiều khả năng sẽ mang phong cách retro từng xuất hiện trên Jimny Rhino tại Malaysia và Nam Phi lên phiên bản dành cho Úc. Ở các thị trường này, gói Rhino bổ sung lưới tản nhiệt cổ điển, tem Rhino bên hông, ốp bánh dự phòng in logo tê giác, chắn bùn đỏ cùng các chi tiết trang trí ngoại thất màu bạc. Ngoài ra, Suzuki dự kiến còn còn bổ sung bộ mâm thiết kế mới với tạo hình khỏe khoắn hơn cùng lớp sơn tối màu.

Loạt teaser vừa được công bố cho thấy một chiếc Jimny 3 cửa màu vàng Kinetic Yellow đang di chuyển giữa vùng hoang mạc nước Úc. Ảnh: Suzuki

Tuy nhiên, khác với các bản quốc tế chủ yếu dùng màu trắng hoặc bạc, Jimny Rhino tại Australia sẽ nổi bật hơn với màu vàng Kinetic Yellow kết hợp phong cách off-road bụi bặm.

Điều này có thể khẳng định dựa trên việc chiếc xe trong teaser sử dụng màu vàng Kinetic Yellow kết hợp mui đen Bluish Black Pearl - phối màu vốn được xem là biểu tượng của Jimny thế hệ thứ tư. Trước đây, tùy chọn này chỉ xuất hiện trên bản Jimny 3 cửa tại Úc và chưa từng được cung cấp cho Jimny XL 5 cửa.

Nội thất của phiên bản Rhino hiện chưa được hé lộ hoàn toàn. Dù vậy, nhiều khả năng xe sẽ có thêm logo Rhino hoặc các chi tiết nhận diện riêng. Trang bị tiêu chuẩn dự kiến vẫn gồm màn hình giải trí 9 inch, hệ thống hỗ trợ phanh Dual Camera Brake Support và cảm biến đỗ xe phía sau.

Tham khảo phiênm bản "đi bụi" đã ra mắt ở Đông Nam Á. Phiên bản đặc biệt này giới hạn chỉ 30 chiếc, được trang bị logo tê giác ấn tượng cùng một số nâng cấp về mặt hình ảnh. Ảnh: Suzuki

Về vận hành, Jimny Rhino gần như chắc chắn tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh cho công suất 101 mã lực, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh AllGrip Pro đặc trưng. Suzuki hiện chưa xác nhận phiên bản này sẽ có cả số sàn lẫn số tự động hay chỉ duy trì cấu hình số sàn giống các bản Heritage trước đó.

Mẫu xe nhiều khả năng sẽ được bán với số lượng giới hạn và có giá cao hơn mức khởi điểm 40.490 AUD (khoảng 764,4 triệu đồng) của Jimny XL tiêu chuẩn.

Ông Michael Pachota, Tổng giám đốc Suzuki Úc, cho biết cộng đồng người dùng Jimny tại nước này đang phát triển rất mạnh, vì vậy bất kỳ phiên bản Jimny mới nào cũng tạo ra sự phấn khích lớn.