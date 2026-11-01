Suzuki Jimny rục rịch có bản nâng cấp năm sau: Có thể tinh chỉnh thiết kế, thêm công nghệ ‘ăn tiền’

Suzuki Jimny được cho là sẽ nhận bản nâng cấp lớn vào năm 2027, tập trung vào thiết kế ngoại thất và công nghệ an toàn. Mẫu SUV địa hình này nhiều khả năng tiếp tục sử dụng khung gầm rời, hệ dẫn động 4 bánh và các tùy chọn động cơ hiện tại.

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản được Cartoq dẫn lại, Suzuki đang chuẩn bị nâng cấp Jimny, dự kiến ra mắt trong năm 2027. Đây có thể là lần thay đổi đáng kể nhất của mẫu SUV địa hình này kể từ khi thế hệ hiện tại xuất hiện vào năm 2018.

Suzuki Jimny 2027 lộ diện với thiết kế ngoại thất dự kiến được tinh chỉnh so với thế hệ hiện tại. Ảnh dựng đồ họa: Cartoq

Suzuki Jimny hiện có hai cấu hình thân xe 3 cửa và 5 cửa. Trong đó, bản 5 cửa được sản xuất tại Ấn Độ và xuất khẩu sang Nhật Bản với tên gọi Suzuki Jimny Nomade. Những thay đổi trên phiên bản 2027 được cho là có thể áp dụng cho cả hai cấu hình.

Ngoại hình thay đổi, giữ lại thiết kế đặc trưng

Phần đầu xe được cho là sẽ có một số điều chỉnh, nổi bật với cụm đèn pha tròn kết hợp dải LED định vị ban ngày dạng vòng bao quanh. Lưới tản nhiệt 5 khe dọc đặc trưng có thể tiếp tục được duy trì nhưng sở hữu các khe hút gió lớn hơn.

Phần đầu Suzuki Jimny 2027 có thể thay đổi cụm đèn pha tròn và dải LED định vị ban ngày. Ảnh: Suzuki

Cản trước dự kiến được thiết kế lại với tạo hình 3D rõ nét, bổ sung những chi tiết mô phỏng tấm bảo vệ gầm. Tổng thể xe vẫn giữ kiểu dáng vuông vức, kích thước nhỏ gọn và phong cách thiết kế đặc trưng của Suzuki Jimny, thay vì thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Giữ khung gầm rời, bổ sung công nghệ an toàn

Theo báo cáo, Suzuki Jimny 2027 nhiều khả năng tiếp tục sử dụng khung gầm rời dạng thang (ladder-frame), thay vì chuyển sang nền tảng mới. Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian, hộp số phụ (transfer case) và hệ thống treo cầu cứng 3 liên kết ở cả hai trục cũng dự kiến được giữ lại.

Khung gầm rời dạng thang cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Ảnh: Suzuki

Về công nghệ, mẫu xe có thể tiếp tục sở hữu các trang bị an toàn đã xuất hiện trên bản cập nhật gần đây, gồm hệ thống hỗ trợ phanh giảm thiểu va chạm Dual Sensor Brake Support II, chức năng hạn chế tăng tốc ngoài ý muốn khi lùi, cảnh báo và ngăn chệch làn đường cùng hệ thống ga tự động thích ứng (ACC). Suzuki cũng có thể mở rộng các tính năng kết nối thông qua hệ thống Suzuki Connect.

Vận hành nhiều khả năng không thay đổi

Suzuki Jimny 2027 được dự đoán tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ hiện tại. Tại Nhật Bản, bản 3 cửa sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh, dung tích 658cc, mã R06A, cho công suất khoảng 64 PS và mô-men xoắn 96 Nm. Động cơ kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Suzuki Jimny bản 3 cửa tại Nhật Bản sử dụng động cơ xăng tăng áp 658cc kết hợp hộp số sàn hoặc tự động. Ảnh: Cartoq

Trong khi đó, bản 5 cửa sản xuất tại Ấn Độ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên K15B, dung tích 1.5L, công suất 104,8 PS. Cả hai cấu hình động cơ được cho là sẽ tiếp tục xuất hiện trên phiên bản nâng cấp.

Bên cạnh phiên bản động cơ đốt trong, khả năng Suzuki phát triển Jimny thuần điện cũng từng được đề cập. Tuy nhiên, năm 2024, Chủ tịch Suzuki Toshihiro Suzuki từng bày tỏ quan điểm không ủng hộ phương án này do lo ngại hệ truyền động điện có thể ảnh hưởng đến đặc tính trọng lượng của mẫu SUV địa hình.

Suzuki Jimny EV vẫn là phương án chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận, dù từng xuất hiện những hình ảnh thử nghiệm gây chú ý. Ảnh: Cartoq

Đầu năm 2026, hình ảnh một mẫu xe có thiết kế tương tự Suzuki Jimny xuất hiện trong quá trình thử nghiệm mùa đông, làm dấy lên đồn đoán về phiên bản thuần điện. Dù vậy, Suzuki chưa xác nhận đây là dự án Jimny EV. Phương án sử dụng hệ truyền động hybrid cũng chưa có thông tin chính thức.

Theo kế hoạch được đề cập, Suzuki Jimny nâng cấp dự kiến ra mắt tại Nhật Bản trước, sau đó có thể được đưa đến Ấn Độ. Thời điểm phân phối tại các thị trường khác hiện chưa được xác định.