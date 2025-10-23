Suzuki Jimny hết thời bị chê 'đắt mà chẳng có gì': Màn mượn Swift, bổ sung ADAS

Suzuki Jimny, mẫu xe vốn nổi tiếng với sự đơn giản, bền bỉ và khả năng vượt địa hình "đi bất cứ đâu", nay đã bước sang một chương mới với sự cập nhật công nghệ.

Suzuki Jimny phiên bản 3 cửa đã được nâng cấp ở thị trường Nhật Bản. Với bản nâng cấp 2026, Suzuki Jimny vẫn giữ nguyên diện mạo vuông vức, nhỏ gọn và khả năng off-road đáng nể, nhưng nay được trang bị khoang lái hiện đại, tiện nghi và an toàn hơn. Ảnh: Suzuki

Ở Nhật Bản, Suzuki Jimny được chia thành hai dòng: bản kei car hạng nhẹ hơn và bản Serra có khả năng off-road mạnh mẽ hơn. Chi tiết phân biệt hai bản này dễ nhận là bản kei car không có vòm bánh xe ốp đen như bản off-road thông thường.

Xét về mặt động cơ, phiên bản Kei Car được trang bị động cơ turbo xăng 3 xi-lanh dung tích 658cc, sản sinh công suất 63 mã lực. Còn phiên bản thường, hay còn được gọi là Jimny Sierra, giữ nguyên động cơ hút khí tự nhiên 1.5L 4 xi-lanh quen thuộc, cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 130 Nm. Đây cũng là bản đang được phân phối ở Việt Nam.

Ở Nhật Bản có hai dòng Jimny. Ảnh: Suzuki

Về mặt ngoại thất, Suzuki Jimny gần như không có sự thay đổi đáng kể nào. Nhưng bản ở Nhật có thiết kế cản trước khác với bản ở Việt Nam. Ngoài ra, bản 2026 nay có thêm gương cảnh báo điểm mù nhỏ bên dưới, giúp tăng khả năng quan sát và an toàn khi lái xe.

Di chuyển vào bên trong cabin, cả hai phiên bản Suzuki Jimny 3 cửa được nâng cấp với bảng đồng hồ mới, nổi bật với màn hình hiển thị kỹ thuật số 4,2 inch, đặt dọc giữa đồng hồ đo vòng tua và đồng hồ tốc độ lớn đặc trưng của mẫu xe, hiển thị các dữ liệu về mức tiêu hao nhiên liệu, hành trình và cảnh báo hỗ trợ người lái.

Tiếp theo, người mua cũng có thể lựa chọn màn hình thông tin giải trí mới 9 inch sắc nét hơn được mượn từ mẫu xe Swift. Hệ thống này tích hợp cả Apple CarPlay và Android Auto, hỗ trợ ứng dụng Suzuki Connect cho phép kết nối xe - điện thoại, cập nhật phần mềm OTA, theo dõi tình trạng xe và nhắc lịch bảo dưỡng. Đồng thời, trung tâm điều khiển cũng được cập nhật với khe cắm điện thoại thông minh. Nhưng nếu về Việt Nam, đây sẽ không được xem như một yếu tố nâng cấp, bởi Jimny ở Việt Nam vốn đã được trang bị màn hình 9 inch có Apple CarPlay và Android Auto.

Bản tiêu chuẩn không trang bị hệ thống điều hòa tự động mà thay vào đó là giao diện analog truyền thống, trong khi bản cao hơn trang bị điều hòa tự động.

Bản cập nhật mang lại cho Suzuki Jimny nhiều tính năng hiện đại hơn, trong khi vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển và cấu trúc khung rời đặc trưng. Ảnh: Suzuki

Bổ sung đáng chú ý nhất chính là hệ thống ADAS với các tính năng như phanh tự động khẩn cấp thông minh, cảnh báo và ngăn chặn lệch làn, đèn pha tự động thích ứng, nhận diện biển báo giao thông. Thêm vào đó, các phiên bản trang bị hộp số tự động 4 cấp còn được nâng cấp với hệ thống ga tự động thích ứng và tính năng hạn chế tăng tốc đột ngột khi có chướng ngại vật trong phạm vi gần (Rear False Start Prevention), giúp người lái dễ dàng xử lý hơn trong không gian hẹp.

Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ mới giúp mẫu SUV biểu tượng của Suzuki tiếp tục giữ vững sức hút trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, nơi người dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn về kết nối và hỗ trợ lái. Ảnh: Suzuki

Với cập nhật mới, giá bán Suzuki Jimny ở Việt Nam nay tăng lên từ 1.918.400 Yên (333,1 triệu đồng) đến 2.385.900 Yên (414,3 triệu đồng). Mẫu xe mới sẽ chính thức được bán ra từ đầu tháng 11, dây chuyền sản xuất cũng đã được điều chỉnh cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Suzuki chưa công bố lịch cập nhật ở các khu vực khác, nhưng theo thông lệ, các thay đổi tại Nhật thường được áp dụng cho bản xuất khẩu trong cùng chu kỳ. Suzuki Jimny 3 cửa hiện được phân phối ở một số thị trường như Việt Nam, Indonesia… trong khi đó ở Ấn Độ chỉ có bản 5 cửa.

Một số hình ảnh khác của Suzuki Jimny 2026: