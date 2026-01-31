Suzuki Jimny 2026 ra mắt với màn hình lớn hơn và gói ADAS xịn sò hơn, xe chưa sản xuất nhưng khách đã nườm nượp xếp hàng đặt chỗ

Chỉ vài tháng sau khi ra mắt các phiên bản cập nhật cho Jimny và Jimny Sierra tại Nhật Bản, Suzuki tiếp tục mang những nâng cấp tương tự lên dòng Jimny Nomade năm cửa. Kể từ khi xuất hiện vào năm 2025, mẫu xe này đã duy trì sức hút mạnh mẽ tại thị trường nội địa. Bản làm mới lần này tập trung vào các tinh chỉnh về tính năng để củng cố sức cạnh tranh.

Suzuki Jimny bản 5 cửa có nâng cấp mới cho năm nay. Ảnh: Suzuki

Về diện mạo, Jimny Nomade không có quá nhiều thay đổi lớn. Điểm mới dễ nhận thấy là sự xuất hiện của một cảm biến lắp ngay phía trên hốc gió cản trước giúp tăng khả năng nhận diện vật cản.

Diện mạo bên ngoài có rất ít thay đổi. Ảnh: Suzuki

Bên trong khoang lái, nâng cấp nổi bật nhất nằm ở màn hình giải trí tùy chọn kích thước 9 inch. Hệ thống này hỗ trợ tích hợp điện thoại thông minh, định vị vệ tinh và camera lùi. Đồng hành cùng màn hình trung tâm là màn hình đa thông tin màu 4,2 inch nằm giữa các cụm đồng hồ cơ học, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số vận hành.

Suzuki cũng thực hiện những điều chỉnh nhỏ để tăng tính tiện dụng như sử dụng hệ thống chiếu sáng nội thất bằng đèn LED tiêu chuẩn, vô lăng tích hợp phím điều khiển âm thanh và bổ sung nắp che cho cổng USB ở khay để đồ phía trước.

Màn hình là một nâng cấp đáng kể bên trong. Ảnh: Suzuki

Về khả năng vận hành, cấu hình truyền động của xe được giữ nguyên để đảm bảo sự ổn định. Jimny Nomade tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm. Hệ dẫn động bốn bánh vẫn là trang bị mặc định, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Điểm đáng giá nhất trong lần nâng cấp này là hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn (ADAS) được tăng cường mạnh mẽ. Xe sở hữu công nghệ hỗ trợ phanh cảm biến kép II, phanh tự động khi đi tốc độ thấp, cảnh báo lệch làn và nhận diện biển báo. Đặc biệt, các phiên bản số tự động hiện được trang bị kiểm soát hành trình thích ứng, giúp việc di chuyển trên đường cao tốc trở nên nhàn nhã hơn.

Tại thị trường Nhật Bản, Jimny Nomade mới có giá khởi điểm từ 2.926.000 Yên, tương đương khoảng 488,8 triệu VND. Mức giá này tăng thêm khoảng 45,9 triệu VND (275.000 Yên) đối với bản số sàn và khoảng 29,4 triệu VND(176.000 Yên) đối với bản số tự động. Nếu muốn trang bị thêm màn hình cảm ứng cao cấp, khách hàng cần chi thêm khoảng 21,5 triệu VND. Gói phụ kiện Craggy Style hầm hố có mức phí bổ sung khoảng 67,5 triệu VND.

Giá Jimny tại Nhật "dễ chịu" hơn so với Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Do nhu cầu quá cao vượt khả năng sản xuất, Suzuki buộc phải tổ chức chương trình bốc thăm may mắn cho khách hàng đặt xe trong tháng 2 trước khi mở bán đại trà vào tháng 3. Việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào tháng 7 để tập trung xử lý các đơn hàng còn tồn đọng trước đó.

Hiện tại, dòng Jimny Nomade năm cửa tại Nhật Bản được nhập khẩu từ nhà máy của Suzuki tại Ấn Độ. Sau khi ra mắt tại quê nhà, những cập nhật này nhiều khả năng sẽ sớm được áp dụng cho các thị trường quốc tế khác.