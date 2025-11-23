Suzuki Grand Vitara 2025 ra mắt ĐNÁ: Giá quy đổi từ 655 triệu đồng, thêm màn lớn, phanh điện tử, về Việt Nam dễ gây chú ý như Fronx

Suzuki Indonesia chính thức giới thiệu Grand Vitara 2025 tại Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025. Suzuki khẳng định bản nâng cấp được phát triển dựa trên phản hồi trực tiếp từ khách hàng với mục tiêu mang đến một chiếc Grand Vitara vừa sang hơn, vừa thoải mái hơn.

Suzuki Grand Vitara 2025 là bản nâng cấp trang bị. Ảnh: T/H

Ở ngoại thất, Suzuki bổ sung màu sơn đen mới Pearl Cave Black. Ngoài ra, thiết kế bên ngoài của Grand Vitara vẫn giữ nguyên như trước, bao gồm cả bộ mâm. Như vậy, Grand Vitara 2025 không giống hẳn một bản facelift mà chỉ nâng cấp về mặt trang bị.

Thiết kế ngoại thất xe không đổi. Ảnh: Carmudi

Bên trong cabin, những cải tiến về trải nghiệm sử dụng được thể hiện rõ rệt hơn. Màn hình đa thông tin nâng cấp lên loại 7 inch điện tử. Ghế trước nay tích hợp hệ thống thông gió ba mức. Phanh tay điện tử đi kèm tính năng Auto Hold mang đến sự tiện lợi rõ rệt. Những thay đổi tưởng chừng nhỏ này lại tác động trực tiếp đến sự thoải mái hàng ngày, đúng tinh thần “nâng cấp vì người dùng” mà Suzuki nhấn mạnh.

Nội thất xe hiện đại và gọn gàng hơn. Ảnh: Carmudi

Về vận hành, bản nâng cấp này vẫn sử dụng động cơ K15C 1.5L kết hợp hệ thống SHVS. Khối động cơ này tạo ra công suất 103 PS và mô-men xoắn 136,8 Nm, kết hợp với mô-tơ ISG và pin lithium-ion giúp tăng độ mượt khi tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hộp số tự động 6 cấp đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng.

Đáng tiếc, mẫu xe này vẫn chưa có ADAS - trang bị đã có mặt trên đàn em Fronx.

Kích thước tổng thể của Grand Vitara vẫn là 4.345 x 1.795 x 1.645 mm cùng trục cơ sở 2.600 mm và khoảng sáng gầm 210 mm. Mẫu xe này cạnh tranh trong phân khúc B, hoặc B+, với các đối thủ như Toyota Yaris Cross hay Corolla Cross.

Grand Vitara không có ADAS như Fronx. Ảnh: T/H

Tại Indonesia, Grand Vitara 2025 được phân phối với giá 416 triệu rupiah (655 triệu đồng), mức giá đã bao gồm bảo hành 8 năm cho hệ thống SHVS.

Trước đây, từng có thông tin đồn đoán từ phía đại lý cho rằng Grand Vitara sẽ về Việt Nam. Suzuki Việt Nam từng đưa về mẫu eVitara khi ra mắt mẫu Fronx, nhưng chưa hé lộ thông tin gì về mẫu Grand Vitara này.