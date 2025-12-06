Suzuki Fronx tiếp tục giảm giá: Nhiều nhất đến 60 triệu đồng, giá thực tế còn thấp hơn Raize, Sonet, Venue

Suzuki Fronx giảm giá đến 60 triệu đồng

Suzuki Fronx đang được giảm giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Suzuki Fronx đang được hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình khuyến mãi trong tháng 12/2025.

Trong đó, phiên bản giữa là Fronx GLX được giảm nhiều nhất lên tới 60 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 599 triệu đồng nay chỉ còn 539 triệu đồng. Phiên bản Fronx GL giảm 26 triệu đồng, giá thực tế từ 520 triệu đồng nay chỉ còn 494 triệu đồng. Phiên bản Fronx GLX Plus giảm 35 triệu đồng, giá thực tế từ 649 triệu đồng nay chỉ còn 614 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Mức giảm (triệu đồng) Giá thực tế (triệu đồng) Fronx GL 520 26 494 Fronx GLX 599 60 539 Fronx GLX Plus 649 35 614

Như vậy, nếu so với tháng trước đó, mức giảm giá của Fronx đã tăng lên đáng kể. Hồi tháng 11/2025, mẫu xe này chỉ được giảm giá 10-45 triệu đồng tại đại lý. Giá bán thực tế thời điểm đó là 505-609 triệu đồng.

Khi so với các mẫu xe cùng phân khúc CUV cỡ A, giá bán của Fronx thấp hơn toàn bộ mọi đối thủ. Hiện nay, Toyota Raize có giá niêm yết 510 triệu đồng, Kia Sonet là 499-624 triệu đồng và Hyundai Venue là 499-539 triệu đồng.

Trước đó, đại diện hãng xe Nhật cho biết đặt mục tiêu bán 2.500 chiếc vào năm 2026. Có thể, việc giảm giá từ đại lý sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của mẫu xe này.

Suzuki Fronx có gì?

Suzuki Fronx chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 17/10 vừa qua. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Suzuki Fronx là mẫu CUV cỡ A mới nhất Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Suzuki Fronx có thiết kế CUV lai coupe với mui sau xe được kéo chéo xuống đuôi xe. Bản cao cấp nhất có đèn định vị LED ban ngày, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vắt ngang đuôi, mâm 16 inch. Xe có 7 màu khác nhau gồm Xanh Đen, Cam Đen, Ngà Đen, Trắng Đen, Trắng, Xám, Đen.

Vào bên trong, xe có vô-lăng ba chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ. Một số tính năng đáng chú ý như màn hình HUD hay sạc không dây trên bản GLX Plus.

Nội thất tương đối đầy đủ. Ảnh: Quốc Minh

Về vận hành, Suzuki Fronx tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid là sự khác biệt lớn so với các đối thủ, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực và 135Nm. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Cơ cấu này giống mẫu XL7 Hybrid đang bán tại Việt Nam.

Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.5L nhưng cho sức mạnh lớn hơn với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp.