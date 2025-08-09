Suzuki Fronx sắp vào Việt Nam có nguy cơ không được 5 sao an toàn, hãng xe Nhật chỉ ra điều vô lý trong hệ thống ANCAP

Mẫu xe Suzuki Fronx 2025, dự kiến ra mắt Úc vào tháng 9 tới đây và về Việt Nam trong năm nay, có thể sẽ không đạt được đánh giá an toàn 5 sao quan trọng từ ANCAP.

Tuy nhiên, ông Michael Pachota, Tổng giám đốc Suzuki Úc, vẫn tự tin vào chất lượng của Fronx, khẳng định đây là một chiếc xe "hoàn toàn" an toàn.

Đồng thời, ông cũng tỏ ra bức xúc với ANCAP, cơ quan đánh giá an toàn ô tô độc lập hàng đầu của Úc, vì cho rằng tiêu chuẩn đánh giá của họ thường xuyên thay đổi.

Suzuki Fronx sắp vào Úc và một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay là mẫu xe sẽ được mấy sao an toàn từ ANCAP. Ảnh: Suzuki

"Các cột mốc an toàn liên tục thay đổi", ông Pachota chia sẻ khi được hỏi về đánh giá an toàn của ANCAP và Fronx sẽ thể hiện như thế nào. Ông lấy ví dụ về trường hợp của mẫu xe Swift trước đây đã đạt chuẩn 5 sao nhưng khi ra mắt mẫu mới lại chỉ nhận được 1 sao từ ANCAP vào tháng 12/2024.

"Chiếc Swift cũ là một chiếc xe 5 sao an toàn. ANCAP nói rằng chúng tôi có thể tự tin nói với người tiêu dùng, 'Đó là một chiếc xe năm sao', rồi chúng tôi tung ra một chiếc xe an toàn hơn, họ mua nó, đâm nó, và nó chỉ được xếp hạng một sao", ông chia sẻ với Carsales.

Kết quả này gây tranh cãi khi Swift mới chỉ đạt 47% về bảo vệ người lớn, 59% về bảo vệ trẻ em, 76% về bảo vệ người đi đường và 54% về hỗ trợ an toàn.

Có một nghịch lý là: Suzuki Swift bản cũ được 5 sao an toàn ANCAP, trong khi bản mới được cải tiến lại chỉ được 1 sao. Ảnh: ANCAP

Điều này khiến ông Pachota đặt nghi vấn, liệu vấn đề có phải nằm ở tiêu chí thử nghiệm hay không chứ không phải ở chiếc xe.

"Vậy có nghĩa là mọi chiếc xe được xếp hạng an toàn 5 sao, chẳng hạn như 5 năm hoặc 6 năm trước, hầu hết đang hiện diện trong các bãi đậu xe ở Úc, hiện nay đều không an toàn sao?", ông đặt câu hỏi.

Liệu những chiếc xe đạt chuẩn 5 sao trước đây, chiếm phần lớn số lượng xe đang lưu hành tại Úc, có còn an toàn theo tiêu chuẩn hiện tại?

Suzuki Fronx là mẫu SUV cỡ nhỏ, đối thủ của Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue. Mẫu xe này được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm camera đơn sắc phía trước và radar phát hiện vật thể cả ngày lẫn đêm, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động và kiểm soát hành trình thích ứng. Fronx cũng sở hữu tính năng hỗ trợ giữ làn đường chủ động, có thể hỗ trợ tăng tốc, phanh và đánh lái bán tự động. Ngoài ra, xe còn được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, nhận diện biển báo giao thông và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Suzuki Fronx được 4 sao an toàn từ hệ thống đánh giá của Nhật Bản. Nhưng mẫu xe này có làm được điều tương tự với hệ thống đánh giá của ANCAP? Ảnh: NCAP Nhật Bản

Trong bài kiểm tra gần đây của NCAP Nhật Bản, Fronx chỉ đạt 4 sao. Ông Pachota cho biết: "Chúng tôi vừa đánh giá chiếc xe ở Nhật Bản và nó đã nhận được xếp hạng an toàn 4 sao ở Nhật Bản. Chúng tôi có chính xác cùng một sản phẩm ở Úc, tuy vậy xếp hạng ở Úc sẽ như thế nào vẫn chưa được xác định".

"Tôi hiểu rằng chúng ta luôn phải quan tâm đến vấn đề an toàn và có công nghệ giúp ngăn ngừa tai nạn và những tác động tiêu cực từ tai nạn, nhưng xếp hạng ANCAP [ngày nay] có liên quan như thế nào so với xếp hạng mà bạn nhận được với các sản phẩm tương lai?", ông Pachota tiếp tục đặt câu hỏi.

Ông Pachota cho rằng nếu một chiếc xe đã đáp ứng Quy tắc Thiết kế Úc (ADR), vốn được coi là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất thế giới, thì nó cũng phải đủ an toàn để lưu hành.

Ông khẳng định: "Hãy hiểu thế này: Úc nổi tiếng là một trong những nơi khắt khe nhất thế giới về kiểm định xe cộ. Một phần trong quá trình đánh giá đó là yếu tố an toàn, bởi chiếc xe phải đủ an toàn mới được phép lưu thông trên đường phố Úc.

Bộ Giao thông Vận tải không tham khảo dữ liệu từ ANCAP. Họ có những tiêu chuẩn riêng của mình. Và mọi chiếc xe có mặt trên đường phố Úc do nhà phân phối nhập về đều phải đáp ứng các yêu cầu của ADR, điều đó đồng nghĩa là xe đủ an toàn.

Vậy nên nếu ADR xác nhận xe an toàn, thì nghĩa là xe đó an toàn. Tôi đồng ý với họ - xe đáp ứng quy chuẩn, vậy là đủ".