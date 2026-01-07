Suzuki Fronx 'phá giá' phân khúc: 3 tháng giảm liên tiếp, thực tế chỉ còn từ 490 triệu đồng, rẻ hơn cả Raize, Sonet, Venue

Suzuki Fronx tiếp tục giảm giá

Suzuki Fronx đang được hưởng ưu đãi chính hãng mới. Theo đó, trong tháng 1 này, khách mua xe sẽ được giảm 30-60 triệu đồng tùy phiên bản. Qua đó, giá thực tế của mẫu xe này chỉ còn 490-614 triệu đồng.

Như vậy, giá thực tế của Suzuki Fronx nay đã thấp hơn các đối thủ Toyota Raize (510 triệu đồng), Kia Sonet (499-624 triệu đồng), Hyundai Venue (499-539 triệu đồng). Điều này được kỳ vọng sẽ giúp doanh số của Fronx sẽ cải thiện rõ rệt so với con số 116 xe tiêu thụ trong tháng 11/2025.

Giá bán Suzuki Fronx tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp sau khi ra mắt. Ảnh: Đại lý

Suzuki Fronx chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào ngày 17/10/2025 với 3 phiên bản đi kèm mức niêm yết 520-649 triệu đồng. Thời điểm đó, mức giá này bị nhiều người tiêu dùng đánh giá vẫn khá cao so với mặt bằng SUV hạng A ở Việt Nam.

Điều này, kết hợp với xu hướng chung các hãng ít nhiều đều có ưu đãi cho các mẫu xe của mình, dường như đã tác động đến Suzuki, khi hãng liên tục nâng ưu đãi của mẫu SUV cỡ nhỏ của mình qua từng tháng kể từ khi ra mắt.

Tháng đầu tiên sau khi ra mắt mức giảm chỉ là 10-45 triệu đồng tùy phiên bản, giá khởi điểm thực tế của Fronx giữ ở mức 510 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này giảm xuống chỉ còn 494 triệu đồng vào tháng 11/2025 khi bản GL tiêu chuẩn được giảm 26 triệu đồng và nay mức giảm của Fronx tăng lên từ 30 triệu đồng và cao nhất ở mức 60 triệu đồng, đưa khởi điểm xuống còn 490 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Mức giảm tháng 11/2025 (triệu đồng) Mức giảm tháng 12/2025 (triệu đồng) Mức giảm tháng 1/2026 (triệu đồng) Giá thực tế tháng 1/2026 (triệu đồng) Fronx GL 520 10 26 30 490 Fronx GLX 599 45 60 60 539 Fronx GLX Plus 649 45 35 35 614

Trước đó, trong chương trình Trên Ghế phát sóng ngày 30/9/2025 trên kênh HTV9, nhà báo Đinh Văn Nam cũng nhận định: "Một tân binh như Fronx tạo được sự chú ý, phiên bản cần có giá khởi điểm ngang với mặt bằng chung, tức khoảng 500 triệu đồng, Toyota Raize trước đây thậm chí từng có giá dưới 500 triệu. Vì thế, tôi cho rằng Fronx nên khởi điểm từ mức 500-520 triệu đồng cho bản thấp nhất. Suzuki Việt Nam cũng chỉ nên tập trung 2–3 phiên bản, và bản cao nhất dừng ở mức tối đa 580 triệu đồng để giữ sức cạnh tranh".

Như vậy, có thể thấy, mức giá sau khi ra mắt của Fronx đã cao hơn nhiều so với kỳ vọng không chỉ của khách hàng mà còn với cả giới chuyên môn. Đây là điều tác động không nhỏ đến doanh số bán hàng mỗi tháng. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), hãng xe Nhật đã bán được 116 chiếc Fronx trong tháng 11/2025, tháng 10/2025 chưa ghi nhận doanh số. Trước đó, đại diện hãng xe Nhật cho biết đặt mục tiêu bán 2.500 chiếc vào năm 2026. Để đạt được kỳ vọng này, Suzuki Việt Nam có thể sẽ phải tiếp tục duy trì mức khuyến mãi tốt cho Fronx trong thời gian tới.

Suzuki Fronx có gì?

Suzuki Fronx từng được kỳ vọng lớn ở thời điểm chưa ra mắt Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Suzuki Fronx có thiết kế CUV lai coupe với mui sau xe được kéo chéo xuống đuôi xe. Bản cao cấp nhất có đèn định vị LED ban ngày, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vắt ngang đuôi, mâm 16 inch. Xe có 7 màu khác nhau gồm Xanh Đen, Cam Đen, Ngà Đen, Trắng Đen, Trắng, Xám, Đen.

Vào bên trong, xe có vô-lăng ba chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ. Một số tính năng đáng chú ý như màn hình HUD hay sạc không dây trên bản GLX Plus.

Suzuki Fronx có nhiều trang bị tốt nhưng giá cao là trở ngại. Ảnh: Quốc Minh

Về vận hành, Suzuki Fronx tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid là sự khác biệt lớn so với các đối thủ, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực và 135Nm. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Cơ cấu này giống mẫu XL7 Hybrid đang bán tại Việt Nam.

Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.5L nhưng cho sức mạnh lớn hơn với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp.