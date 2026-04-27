Suzuki Fronx bản mới chạy thử: Thêm ADAS, có thể dùng động cơ giống Nissan Kicks, chạy Hà Nội - Hạ Long chỉ tốn 2 cốc trà sữa

Suzuki Fronx - một trong những mẫu xe "gánh doanh số" của hãng tại Ấn Độ - đang chuẩn bị bước vào bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) sau lần ra mắt đầu tiên vào tháng 4/2023. Mới đây, mẫu xe này đã bị bắt gặp chạy thử trên đường thực tế, cho thấy ngày ra mắt bản thương mại có thể không còn xa. Những lần bắt gặp xe chạy thử gần đây xuất hiện dày đặc hơn, thậm chí có cả xe không ngụy trang, càng củng cố khả năng mẫu xe này sắp được giới thiệu chính thức.

Nâng cấp đáng kể về công nghệ và trang bị

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ghi lại chiếc Suzuki Fronx facelift di chuyển trên nhiều dạng địa hình, từ đường nhựa đến các đoạn đường gập ghềnh. Xe được ngụy trang kín, song vẫn có thể nhận ra các góc nhìn trước, sau và bên hông, bao gồm cả tình huống quay đầu và vượt qua mặt đường gồ ghề.

Dù lớp ngụy trang che kín chi tiết, nhiều khả năng phần đầu xe sẽ được tinh chỉnh, đi kèm cản trước/sau thiết kế lại và đèn hậu LED nâng cấp. Khả năng vận hành trên đường xấu trong video cho thấy hệ thống treo tiếp tục được tối ưu để đảm bảo sự ổn định.

Đây sẽ là bản nâng cấp lớn đầu tiên của Suzuki Fronx kể từ khi ra mắt, nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Xe được kỳ vọng bổ sung ghế thông gió, gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 cùng nhiều tiện nghi mới. Ở thế hệ hiện tại, Fronx vốn đã có cấu hình trang bị khá đầy đủ.

Đa dạng hệ truyền động

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động. Hiện tại, Suzuki Fronx tại Ấn Độ có 2 tùy chọn: máy xăng tăng áp 1.0L 3 xi-lanh và máy xăng 1.2L Dual Jet. Ở một số thị trường quốc tế như Việt Nam, xe còn có bản mild-hybrid 1.5L.

Tuy nhiên, bản facelift được cho là sẽ bổ sung hệ hybrid đầy đủ (full hybrid), thậm chí không loại trừ khả năng là dạng mở rộng phạm vi (range extender). Trước đó, một xe thử nghiệm từng xuất hiện với logo "Hybrid", cảm biến trên nóc, LIDAR phía sau và các chi tiết cơ khí bổ sung ở trục sau - dấu hiệu rõ ràng cho cả ADAS lẫn hệ truyền động mới.

Khác với hybrid truyền thống (động cơ xăng và mô-tơ điện cùng truyền động bánh xe), hệ truyền động mở rộng phạm vi chỉ sử dụng mô-tơ điện để dẫn động, động cơ xăng đóng vai trò như máy phát điện, sạc pin cho hệ thống, cơ chế khá tương tự e-Power trên Nissan Kicks. Cách làm này giúp động cơ luôn hoạt động ở vùng hiệu suất tối ưu, từ đó giảm tiêu hao nhiên liệu.

Trên Suzuki Fronx mới, hệ thống này dự kiến sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên Z12E dung tích 1.2L - loại đang dùng trên Swift và Dzire đời cũ (81 mã lực, 108 Nm). Mức tiêu thụ nhiên liệu kỳ vọng đạt khoảng 2,86 lít/100 km, biến Fronx thành mẫu xe tiết kiệm nhất của Suzuki tại Ấn Độ nếu trở thành hiện thực. Với mức tiêu thụ này, khi về Việt Nam, Suzuki Fronx facelift có thể chạy Hà Nội - Hạ Long chỉ tốn khoảng 4,74 lít xăng.

Ngoài hybrid, Suzuki Fronx facelift còn được dự đoán có tùy chọn dẫn động 2 cầu (AWD), dựa trên những chi tiết xuất hiện ở trục sau của một số xe thử nghiệm trước đây. Tuy nhiên, nếu có, đây nhiều khả năng chỉ là hệ AWD đơn giản nhằm tăng độ bám, tương tự Grand Vitara, chứ không phải hệ 4x4 chuyên dụng.

Bên cạnh đó, Suzuki cũng lên kế hoạch phát triển phiên bản flex-fuel cho Fronx, cho phép sử dụng nhiên liệu sinh học tới E85.

Với việc bổ sung công nghệ an toàn, tiện nghi và đặc biệt là hệ truyền động hybrid kiểu mới, Fronx facelift được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế là một trong những mẫu xe "ăn khách" nhất của Suzuki ở Ấn Độ.



