Suzuki 'chơi lớn' tại Việt Nam năm nay: Ngoài Fronx còn có XL7 bản mới sắp ra mắt, cạnh tranh từ Sonet tới Xpander

Theo thông tin đào tạo sản phẩm từ tư vấn bán hàng đại lý, Suzuki sẽ có 2 sản phẩm mới tại Việt Nam trong thời gian tới. Theo đó, trong quý này, hãng xe Nhật sẽ cho ra mắt XL7 Black Edition, còn Fronx sẽ xuất hiện trong quý sau.

Như vậy, trong năm nay, Suzuki có tới 3 sản phẩm mới ở 3 phân khúc khác nhau. Trước đó, Swift thế hệ mới đã ra mắt hồi tháng 6/2025, cạnh tranh trong phân khúc hatchback cỡ B. Hai mẫu xe còn lại là XL7 và Fronx nằm ở phân khúc MPV cỡ B và SUV/crossover cỡ A.

Sau Swift sẽ là XL7 bản đặc biệt và Fronx ra mắt Việt Nam. Ảnh: Quốc Minh

Hiện chưa có thông tin chi tiết hơn về trang bị của XL7 Black Edition. Nguyên bản XL7 hybrid hiện đã là "Black Edition" của bản bán tại Indonesia hay Philippines. Mẫu xe này từ khi ra mắt Việt Nam đã được phối các chi tiết màu đen như lưới tản nhiệt hay bộ mâm.

XL7 hybrid đang bán trên thị trường hiện đã "giống Black Edition". Ảnh: Đại lý

Mặc dù có thể chỉ là thay đổi nhỏ, XL7 Black Edition sẽ mở rộng thêm lựa chọn cho người dùng, từ đó có thể tăng sức cạnh tranh trước "vua doanh số" phân khúc là Xpander.

Trong khi đó, Fronx đang là mẫu xe mới được quan tâm hơn cả. Mặc dù lộ diện tại Việt Nam từ tháng 4/2025 nhưng dựa vào kế hoạch sản phẩm được hé lộ từ đại lý, phải cuối năm nay, Fronx mới ra mắt.

Fronx dài 3.995 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.550 mm, trục cơ sở 2.520 mm - tương đương nhóm SUV/crossover cỡ A hiện nay như Raize, Sonet và Venue. Giá xe tại Indonesia quy đổi từ 415 triệu đồng. Mẫu xe sắp bán tại Việt Nam có thể được nhập từ Indonesia.

Fronx là mẫu xe mới đang được chờ đợi. Ảnh: Jawapos

Tại Indonesia, xe có cả tùy chọn máy xăng thường và bản mild hybrid. Loại mild hybrid dùng máy xăng 1.5L K15C hút khí tự nhiên, 99 mã lực, 135 Nm, kết hợp pin lithium-ion 12V và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ dừng/khởi động và tăng mô-men xoắn, kết hợp số tự động 6 cấp. Bản xăng thường 1.5L có thông số 103 mã lực, 138 Nm, kết hợp số tự động 4 cấp. Hiện chưa rõ Fronx cho Việt Nam dùng động cơ nào.

Trang bị tiêu chuẩn trên Fronx tại Indonesia gồm mâm hợp kim 16 inch, đèn LED, ghế nỉ, điều hòa chỉnh tay (có cửa gió sau), màn hình 7 inch, 4 loa, 6 túi khí, cảm biến lùi, camera lùi, ESP và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Bản cao cấp hơn bổ sung vô-lăng bọc da, màn hình 9 inch, điều hòa tự động, ga tự động, lẫy chuyển số và 6 loa...

Nội thất xe có thiết kế gần giống Swift. Ảnh: Jawapos

Công nghệ an toàn tiên tiến (ADAS) như ga tự động thích ứng, camera 360, giữ làn, cảnh báo chệch làn, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, chiếu xa tự động, HUD và phanh khẩn cấp tự động được kỳ vọng có trên xe bán tại Việt Nam.