SUV Suzuki bí ẩn lộ diện trên đường: Có thể là Vitara mới, chạy điện, một trang bị cho thấy nhắm vào nhóm ‘giá phổ thông’

Trong loạt ảnh rò rỉ khi chạy thử của phiên bản nâng cấp Suzuki Brezza gần đây, một mẫu xe thử nghiệm thứ hai đã vô tình lọt vào ống kính. Dù ban đầu chỉ xuất hiện mờ nhạt ở phía sau, chiếc xe bí ẩn này hiện đã lộ diện rõ nét hơn qua loạt hình ảnh mới, phơi bày toàn bộ thiết kế đuôi xe, thân xe, mặt ca-lăng và một vài chi tiết nội thất.

Chiếc SUV mới của Suzuki chạy thử trên đường. Ảnh: Carindianews

Do đây là những hình ảnh thực tế đầu tiên, thông tin về sản phẩm mới này của Suzuki vẫn còn rất hạn chế. Chiếc xe sở hữu kiểu dáng bề thế, mang đậm ngôn ngữ thiết kế và tỷ lệ của dòng SUV, đồng thời toát lên xu hướng của một mẫu xe thuần điện. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định không loại trừ khả năng đây là một mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) hoặc xe lai sạc điện (Plug-in Hybrid).

Giả thuyết lớn nhất được đặt ra cho mẫu xe mới này là một dòng xe thuần điện có kích thước lớn hơn chiếc eVitara hiện tại. Mọi dự đoán hiện đang đổ dồn về mã dự án Maruti Suzuki YMC - dòng xe điện cấu hình 7 chỗ, dự kiến có thêm tùy chọn 5 chỗ. Mẫu xe thử nghiệm lần này nhiều khả năng thuộc phiên bản 5 chỗ do sự xuất hiện của tấm chắn khoang hành lý phía sau.

Mẫu xe mới có thể là xe 5 chỗ mang dáng dấp SUV hoặc MPV. Ảnh dựng đồ họa: AP

Về nền tảng, Suzuki YMC sẽ được phát triển trên cùng cấu trúc Heartect-e/27PL với eVitara. Quan sát kỹ hơn, chiếc xe chạy thử sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch tương tự eVitara, đi kèm bộ lốp có thể mang thông số bề mặt 225 mm. Chi tiết củng cố thêm cho giả thuyết xe điện là phần đuôi xe hoàn toàn không có sự xuất hiện của ống xả.

Mẫu xe mới có khả năng là xe điện. Ảnh: Carindianews

Phần đầu xe được cho là của YMC EV mang nhiều đường nét lấy cảm hứng từ dòng SUV đô thị Victoris. Cụm đèn chiếu sáng được đặt ở vị trí truyền thống, kết hợp cùng dải đèn định vị LED DRL mang đặc trưng riêng của dòng Victoris. Thiết kế lưới tản nhiệt phía trên có kích thước nhỏ tương đồng với người anh em cùng nhà, tuy nhiên khu vực lưới tản nhiệt phía dưới và các chi tiết ở cản trước đã có sự thay đổi.

Nhìn từ bên hông, cửa trước của xe có phom dáng quen thuộc giống với dòng Victoris, trong khi phần cửa sau sở hữu thiết kế khác biệt. Xe vẫn trung thành với kiểu tay nắm cửa truyền thống. Phần ốp hốc bánh xe dạng hình thang vuông khá tương đồng với các mẫu Victoris, Grand Vitara hay eVitara.

Sự khác biệt lớn nhất của mẫu xe điện mới này nằm ở khu vực phía sau với cụm đèn hậu LED dạng thanh mảnh kéo dài sang hai bên, đi kèm đồ họa chiếu sáng độc đáo. Cản sau tích hợp đèn phản quang đặt ngang và phía trên nóc xe có sự xuất hiện của ăng-ten vây cá mập. Phiên bản thử nghiệm này được trang bị kính tối màu chống tia UV, một tính năng trước đây vốn chỉ dành riêng cho các dòng xe thuộc kênh phân phối cao cấp Nexa nhưng nay đã bắt đầu phổ cập từ dòng Victoris.

Cốp xe mở cơ cho thấy xe nhắm vào phân khúc giá phổ thông. Ảnh: Carindianews

Ngoài dự đoán về mẫu xe điện YMC cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, các chuyên gia ngành xe còn đưa ra một vài khả năng khác. Nắp bình nhiên liệu được bố trí ở phía sau bên trái cho thấy đây cũng có thể là phiên bản nâng cấp của dòng Grand Vitara, dự kiến thừa hưởng nhiều trang bị từ dòng Victoris như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, màn hình giải trí 10,2 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT. Một điểm đáng lưu ý là chiếc xe thử nghiệm này không được trang bị cốp điện như trên dòng Victoris.