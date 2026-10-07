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SUV Omoda rơi trục bánh sau giữa đường

Lê Tuấn
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Một chiếc SUV Chery Omoda 5 màu đen được bắt gặp trên một tuyến đường ở Johor, Malaysia trong tình trạng toàn bộ cầu sau nằm dưới mặt đường, tách khỏi thân xe.


Theo hình ảnh hiện trường, chiếc SUV nằm bất động giữa đường trong tình trạng cụm cầu sau đã tách hoàn toàn khỏi khung gầm. Hai bánh vẫn gắn với trục sau tại thời điểm sự cố xảy ra.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Theo The Rakyat Post, không có báo cáo về thương tích đối với người điều khiển xe. Phương tiện gặp sự cố được xác định là một chiếc SUV Omoda 5.

Đáng chú ý, vụ việc này gợi nhắc đến sự cố hư hỏng cũng liên quan đến mẫu Omoda 5 tại Malaysia vào tháng 4/2024. Khi đó, một người dùng cho biết chiếc Omoda 5 của mình đã bất ngờ dừng khựng lại trên đường do hệ thống treo sau bị gãy, bánh xe bên trái bị dồn sát vào cản sau.

Chery Auto Malaysia sau đó đã nhanh chóng ra thông báo chính thức và làm việc với Bộ Giao thông vận tải nước này. Hãng xe Trung Quốc xác định nguyên nhân bắt nguồn từ việc máy hàn tự động của một nhà cung cấp linh kiện đã gặp lỗi trong quá trình chế tạo.

- Ảnh 3.

Mẫu SUV Chery Omoda 5 từng gặp sự cố gãy trục sau tại Malaysia năm 2024.

Chery sau đó lập tức triển khai đợt triệu hồi đối với 600 xe Omoda 5 tại Malaysia để thay thế toàn bộ các bộ phận thuộc cụm cầu sau. Mục đích nhằm đảm bảo không có tai nạn tương tự nào xảy ra.

The Rakyat Post dẫn chia sẻ của người dùng Malaysia cho biết hiện tượng xe bị tách trục/cầu hoặc bánh xe khỏi thân xe cũng từng được ghi nhận trên nhiều mẫu xe của các thương hiệu như Volkswagen, Tesla, Toyota và Mercedes-Benz. Một số trường hợp trong đó đã dẫn tới các đợt triệu hồi hoặc phải sửa đổi kết cấu.

Về Omoda 5, mẫu xe này cũng đang được bán tại Việt Nam với tên gọi Omoda C5, nhập khẩu từ Indonesia. Xe có giá niêm yết 539-669 triệu đồng cho bản máy xăng. Các bản hybrid SHS-H có giá niêm yết từ 669-749 triệu đồng.

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Tags

Omoda 5

chery

malaysia

báo Tiền Phong

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