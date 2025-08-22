SUV Nissan 'huyền thoại off-road một thời' sẽ trở lại đấu Land Cruiser Prado: Hybrid V6, chạy 120km không cần xăng dầu, ra mắt 2028

Nissan Xterra trở lại

Nissan đang nuôi tham vọng cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Toyota Land Cruiser Prado, 4Runner, và Ford Bronco trong phân khúc SUV off-road. Toyota 4Runner và Ford Bronco đang thống trị thị trường với doanh số và lợi nhuận khổng lồ. Nissan nhận thấy tiềm năng của phân khúc này và đang nỗ lực để đưa Xterra trở lại đường đua.

Theo tờ Automotive News, tại hội nghị đại lý ở Las Vegas, Nissan đã xác nhận Xterra mới sẽ ra mắt vào năm 2028.

Chủ tịch Nissan Mỹ, Christian Meunier, đã phát biểu trước 2.500 đại lý: "Chúng tôi đang tập trung cao độ vào sản phẩm và chúng tôi mới chỉ bắt đầu. Chúng tôi đã lên kế hoạch, đảm bảo đúng xe ở đúng nơi".

Đây được cho là chính là mẫu Nissan Xterra sắp được hồi sinh. Ảnh: Nissan

Dự kiến, Nissan Xterra mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid V6, có thể là loại hybrid sạc điện cho phép di chuyển hoàn toàn bằng điện trong một phạm vi nhất định. Phạm vi này có thể lên tới 120km, tương đương một mẫu ô tô điện mini.

Nissan dự định sản xuất Xterra mới tại nhà máy Canton, Mississippi, nơi hiện đang sản xuất xe bán tải Frontier/Navara. Điều này cho thấy Xterra mới có thể sẽ sử dụng chung nền tảng khung gầm body-on-frame với Frontier.

Hình dung của AI về Nissan Xterra mới. Ảnh do AI tạo

Nissan Xterra từng là mẫu SUV off-road phong cách, đồng hành cùng Pathfinder SUV và Frontier. Ra mắt lần đầu vào năm 1999, Xterra trải qua hai thế hệ trong 16 năm trước khi bị ngừng sản xuất vào năm 2015. Kể từ đó, thị trường SUV off-road đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự thành công của Toyota 4Runner. Hiện tại, mẫu SUV body-on-frame duy nhất của Nissan tại Mỹ là Armada. Tuy nhiên, Armada có kích thước lớn hơn, đắt tiền hơn và chỉ mới được bổ sung phiên bản off-road gần đây.

Chủ tịch Nissan châu Mỹ, ông Christian Meunier, và giám đốc hoạch định sản phẩm, ông Ponz Pandikuthira, đều nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu SUV địa hình, thể hiện qua sự thành công của Ford Bronco, Jeep Wrangler và Toyota Land Cruiser (bao gồm cả Land Cruiser Prado). Ảnh: Nissan

Đầu tháng 4, trưởng bộ phận tiếp thị của Nissan khu vực châu Mỹ, Vinay Shahani, chia sẻ với Motor1: "Khi nhìn vào những gì các hãng khác đã làm trong phân khúc này, tôi đã thấy vị trí của của chúng tôi. [Xterra] là một chiếc xe mang tính biểu tượng, và khi bạn thêm nó vào dòng sản phẩm hiện tại của chúng tôi, nó sẽ hoàn thiện chúng tôi".

Nissan sẽ ra mắt 20 mẫu xe/phiên bản mới

Sau một vài năm im ắng, Nissan đang nỗ lực trở lại mạnh mẽ. Sau khi thương vụ sáp nhập với Honda bất thành hồi đầu năm nay, Nissan đã chuyển sang tấn công bằng việc công bố nhiều sản phẩm mới.

Nissan Sentra/Sunny 2026 được bắt gặp chạy thử. Ảnh: Car and Driver

Theo báo cáo của Automotive News, Nissan cam kết ra mắt 20 mẫu xe mới và nâng cấp tại Mỹ và Canada vào mùa xuân năm 2027. Thông tin này được đưa ra cũng trong cuộc họp trên. Không chỉ Xterra, Nissan cũng xác nhận sẽ ra mắt Infiniti Q50 sedan mới, trang bị động cơ V6 twin-turbo 400 mã lực và hộp số sàn 6 cấp từ chiếc xe thể thao Z. Hãng cũng sẽ sớm ra mắt thêm nhiều mẫu xe hybrid tại Mỹ, và Leaf sẽ trở lại với phiên bản crossover chạy điện giá cả phải chăng.