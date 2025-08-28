SUV hybrid tầm xa của Volvo lộ diện

Sau gần 10 năm kể từ khi ngừng sản xuất, Volvo XC70 đã chính thức trở lại như một phần trong tiến trình điện hóa của hãng xe Thụy Điển. Theo đó, Volvo vừa giới thiệu mẫu XC70 hoàn toàn mới tại thị trường Trung Quốc.

XC70 được định vị trên XC60 và dưới XC90 trong dải sản phẩm của Volvo. Xe có chiều dài 4.815 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.650 mm. Trục cơ sở đạt 2.895 mm, ngắn hơn XC90 khoảng 137 mm.

Khác với mẫu XC70 bản cũ mang dáng wagon, phiên bản mới ra mắt là một chiếc SUV plug-in hybrid ( PHEV ). Ngoại hình của xe vẫn mang đậm dấu ấn Volvo với lưới tản nhiệt kín lấy cảm hứng từ dòng xe điện EX90, bên cạnh cụm đèn pha tách đôi công nghệ matrix LED và trần kính toàn cảnh.

Thân xe có thiết kế khí động học với tay nắm cửa ẩn, cửa không viền, mâm kín kích cỡ 19-21 inch cùng nhiều chi tiết trang trí sơn đen bóng và mạ crôm.

Phía sau có cụm đèn hậu LED hình chữ C cổ điển của Volvo, kết hợp với dải đèn dọc trên kính tạo điểm nhấn nổi bật khi sáng lên. Ngoài ra, cần gạt nước được giấu khéo léo phía trên kính chắn gió sau.

Khoang nội thất mang phong cách tối giản, bố trí 5 chỗ ngồi. Điểm nhấn là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 15,4 inch, tùy chọn HUD thực tế ảo 92 inch.

Các trang bị khác bao gồm hệ thống âm thanh Harman Kardon, sạc không dây 50W cho điện thoại di động, ghế sau có sưởi, điều hòa 3 vùng kèm màn hình riêng, đèn viền nội thất cùng trợ lý giọng nói AI hỗ trợ điều khiển và tìm kiếm trực tuyến.

Về vận hành, XC70 được giới thiệu là mẫu PHEV tầm xa đầu tiên của Volvo. Phiên bản tiêu chuẩn dẫn động cầu trước sản sinh 314 mã lực, pin 21,2 kWh cho quãng chạy thuần điện 116 km (chuẩn WLTC).

Bản cao cấp hơn dùng hệ dẫn động AWD công suất 456 mã lực, pin 39,6 kWh lớn hơn cho phạm vi chạy điện lên 180 km. Kết hợp cùng động cơ 1.5L xăng tăng áp, cho tổng quãng đường di chuyển hơn 1.200 km. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC, từ 0–80% trong 23 phút, và có khả năng sạc hai chiều để cấp điện cho thiết bị ngoài.

Mẫu xe được phát triển trên nền tảng Scalable Modular Architecture (SMA) mới, tích hợp gói an toàn Safe Space Technology với hệ thống radar, camera và cảm biến, hỗ trợ đổi làn tự động, định vị thông minh và hỗ trợ đỗ xe.

Volvo XC70 hiện đã mở đặt hàng tại Trung Quốc với giá từ 446.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,62 tỷ đồng. Hãng xe Thụy Điển cũng xác nhận đang có kế hoạch đưa mẫu SUV hybrid này tới châu Âu trong thời gian tới.