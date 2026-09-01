SUV dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam: Chưa kịp đua doanh số đã phải đua giảm giá

Phân khúc SUV, crossover cỡ C vẫn duy trì sức mua tích cực, nhưng cuộc đua doanh số đang kém hấp dẫn khi Mazda CX-5 tạo khoảng cách lớn. Ngược lại, cuộc chiến giá ngày càng gay gắt, với nhiều mẫu liên tục hạ giá.

CX-5 tạo khoảng cách lớn, cuộc đua doanh số không còn hấp dẫn

Thị trường SUV, crossover cỡ C tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng 7.2026. Theo số liệu từ VAMA và Hyundai Thành Công Việt Nam, 10 mẫu xe có đầy đủ số liệu bán hàng đạt tổng cộng 5.038 xe, tăng 358 xe, tương đương khoảng 7,6% so với tháng trước.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thứ hạng, cuộc cạnh tranh trong phân khúc này lại không thực sự quyết liệt. Mazda CX-5 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 1.229 xe bán ra trong tháng 7, tăng 85 xe so với tháng trước. Sau 7 tháng, mẫu xe này đạt 9.352 xe, bỏ khá xa phần còn lại của thị trường.

Doanh số một số mẫu crossover cỡ C tại thị trường Việt Nam. Nguồn: VAMA, HTC.

Ford Territory là mẫu xe bám đuổi gần nhất trong tháng 7 với 980 xe, nhưng vẫn kém CX-5 tới 249 xe. Lũy kế 7 tháng, Territory đạt 7.124 xe, thấp hơn CX-5 hơn 2.200 xe.

Khoảng cách này cho thấy CX-5 không chỉ dẫn đầu về doanh số theo tháng mà còn đang tạo được lợi thế đáng kể về doanh số tích lũy. Trong bối cảnh đó, việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp có thể bứt lên là không dễ, thậm chí có nguy cơ bị bỏ xa hơn.

Nhóm phía sau cũng đang có sự phân hóa tương đối rõ. Mitsubishi Destinator đạt 725 xe trong tháng 7 và 5.914 xe sau 7 tháng. Hyundai Tucson bán 663 xe trong tháng, trong khi KIA Sportage gây chú ý khi tăng 57%, lên 433 xe.

Đáng chú ý, VinFast VF 7 cũng đang là một trong những mẫu xe có doanh số đáng kể nhất phân khúc. Sau 6 tháng đầu năm, mẫu xe điện đạt 6.849 xe, đứng thứ hai toàn phân khúc, chỉ sau CX-5. Tuy nhiên, do VinFast không công bố doanh số chi tiết theo từng mẫu, chưa thể xác định chính xác vị trí của VF 7 trong tháng 7.

Crossover cỡ C đang là phân khúc cạnh tranh gay gắt nhất trên thị trường ô tô Việt.

Tính chung 7 tháng đầu năm, các mẫu xe có số liệu thống kê đã đạt 44.355 xe, tương đương gần 75% doanh số cả năm 2025, dù chưa bao gồm doanh số VF 7 trong tháng 7.

Như vậy, xét về sức mua, C-SUV vẫn là một trong những nhóm xe đáng chú ý trên thị trường. Nhưng nếu xét riêng cuộc đua thứ hạng, khoảng cách mà CX-5 tạo ra khiến cuộc cạnh tranh trở nên ít gay cấn hơn so với những phân khúc có các mẫu xe bám đuổi sát nhau.

Khi doanh số khó cạnh tranh, giá trở thành "vũ khí"

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở diễn biến giá bán. Trong khi doanh số không có quá nhiều biến động về thứ hạng, mặt bằng giá của nhóm C-SUV lại liên tục được điều chỉnh thông qua các chương trình ưu đãi từ hãng và đại lý.

Mazda CX-5 hiện có giá niêm yết từ 699 triệu đồng; Ford Territory từ 762 triệu đồng; Hyundai Tucson từ 769 triệu đồng; Mitsubishi Destinator từ 780 triệu đồng, còn VinFast VF 7 từ 799 triệu đồng.

Mức giá này khiến nhóm C-SUV trở thành một trong những chiến trường cạnh tranh gay gắt nhất của thị trường ô tô Việt Nam, khi khách hàng có rất nhiều lựa chọn trong cùng một khoảng ngân sách.

Nền giá rất thấp của Mazda CX-5 đang tạo không ít khó khăn cho các đối thủ.

CX-5 đang tạo sức ép đáng kể khi phiên bản tiêu chuẩn được đưa xuống mức niêm yết 699 triệu đồng. Từ tháng 7, Mazda còn triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính hoặc giảm trực tiếp giá bán, tùy phiên bản và điều kiện áp dụng. Tại một số đại lý, CX-5 Deluxe thậm chí được chào bán quanh mức 666 triệu đồng.

Khi mẫu xe đang dẫn đầu doanh số đồng thời sở hữu mức giá cạnh tranh, các đối thủ gần như không thể đứng ngoài cuộc.

Mitsubishi Destinator trong tháng 7 cũng được áp dụng các gói ưu đãi tài chính, bảo hiểm và phụ kiện với tổng giá trị công bố khoảng 60 triệu đồng đối với một số phiên bản. Đây là cách nhà phân phối tạo thêm khoảng cách về giá trị thực tế so với mức niêm yết.

Ở nhóm xe không có doanh số công bố thường xuyên, cuộc đua thậm chí còn quyết liệt hơn. Subaru Forester VIN 2024 từng được đại lý giảm tới 360 triệu đồng trong tháng 7, trong khi MG HS được đưa giá bán thực tế xuống vùng chỉ hơn 500 triệu đồng tại một số đại lý.

Sự thay đổi đáng chú ý của phân khúc C-SUV nằm ở chỗ khách hàng hiện có thể lựa chọn giữa rất nhiều mẫu xe trong cùng một vùng giá. Khi khác biệt về kích thước, trang bị hay công nghệ không còn quá lớn, giá bán thực tế trở thành yếu tố dễ tạo ra quyết định nhất.

Điều này cũng lý giải vì sao cuộc đua giảm giá đang diễn ra mạnh hơn cuộc đua doanh số. Với một mẫu xe đang đứng sau CX-5, việc thu hẹp khoảng cách doanh số không đơn giản chỉ bằng tăng khuyến mại trong một tháng. Trong khi đó, giảm giá hoặc tăng ưu đãi có thể lập tức cải thiện khả năng cạnh tranh tại đại lý.

Vì vậy, thị trường C-SUV đang hình thành một nghịch lý: doanh số vẫn tăng nhưng cuộc đua doanh số không quá nóng; ngược lại, giá bán liên tục được kéo xuống dù sức mua chưa suy yếu.

Trong ngắn hạn, Mazda CX-5 vẫn có lợi thế lớn nhờ doanh số dẫn đầu và mức giá cạnh tranh. Nhưng chính vị thế này cũng buộc các đối thủ phải tìm cách tạo khác biệt, trong đó giảm giá là phương án trực tiếp và dễ nhìn thấy nhất.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, cuộc cạnh tranh trong nhóm SUV dưới 1 tỷ đồng có thể sẽ không chỉ được quyết định bằng mẫu xe nào bán nhiều nhất, mà còn bằng việc mẫu xe nào có thể duy trì mức giá đủ hấp dẫn mà không phải hy sinh quá nhiều biên lợi nhuận.