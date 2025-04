SUV cỡ B đua giảm giá tại Việt Nam: Xforce, Yaris Cross đang hot được giảm trên 30 triệu, có xe giá dưới 500 triệu rẻ ngang hạng A

Doanh số ô tô tháng 3/2025 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Gộp chung kết quả bán hàng của cả VAMA, Hyundai và VinFast, toàn thị trường tiêu thụ 48.392, tăng 30,3% so với tháng 2 (37.128 xe).

Chính sách giảm giá, ưu đãi từ nhiều hãng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp thị trường khởi sắc. Do đó, sang tháng 4, nhiều mẫu xe, bao gồm cả những SUV cỡ B bán chạy, xe mới ra mắt, cũng lao vào cuộc đua giảm giá.

Hyundai Creta

Một số đại lý đang tiến hành giảm giá đối với mẫu Hyundai Creta trong tháng 4/2025. Đáng chú ý, chương trình này không chỉ áp dụng đối với hàng tồn từ năm 2024 mà còn cả với những xe sản xuất năm 2025.

Cả Hyundai Creta sản xuất năm 2024 và năm 2025 đều được giảm giá. Ảnh: Đại lý Hyundai

Cụ thể, xe sản xuất năm 2024 được giảm 30-50 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản Đặc biệt được giảm nhiều nhất, ở mức 50 triệu đồng, đưa giá xe từ 650 triệu nay chỉ còn 600 triệu. Phiên bản Cao cấp được giảm 40 triệu, đưa giá xe từ 699 triệu xuống còn 659 triệu đồng. Phiên bản Tiêu chuẩn được giảm 30 triệu đồng, giá xe giảm từ 599 triệu còn 569 triệu.

Trong khi đó, xe sản xuất năm 2025 cũng được giảm giá, nhưng ở mức thấp hơn. Cụ thể, phiên bản Đặc biệt được giảm 30 triệu đồng, phiên bản Cao cấp được giảm 20 triệu đồng và phiên bản Tiêu chuẩn được giảm 10 triệu đồng.

Như vậy, giá thực tế của Hyundai Creta tại đại lý nay đã xuống ngang niêm yết SUV/CUV cỡ A bên dưới như Kia Sonet với niêm yết từ 539 triệu - 624 triệu đồng và đang được ưu đãi chính hãng 1 năm bảo hiểm vật chất cùng ưu đãi giá thêm 5 triệu đồng (tùy theo phiên bản).

Kia Seltos

So với đồng hương, ưu đãi dành cho Kia Seltos có phần "nhẹ nhàng". Tất cả các phiên bản của mẫu xe Hàn Quốc này được ưu đãi 20 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 579 - 744 triệu đồng.

Kia Seltos đang cần chút "động lực" để vượt lên "đồng hương" Hyundai Creta về doanh số. Ảnh: Đại lý Kia

Kết thúc quý 1/2025, Kia Seltos bán được tổng cộng 1.317 xe, nhiều hơn Hyundai Creta với 1.210 chiếc. Tuy nhiên, cách biệt không lớn, do đó Creta có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Cả năm 2024, nếu Creta bán được 8.640 xe thì Seltos chỉ tiêu thụ được 6.829 xe.

Mitsubishi Xforce

Là mẫu xe bán chạy, ít khi Mitsubishi Xforce được giảm giá trực tiếp. Những tháng gần đây, Mitsubishi chủ yếu đưa ra chính sách tặng phiếu nhiên liệu.

Mitsubishi Xforce đang được khuyến mãi chính hãng, trừ bản tiêu chuẩn. Ảnh: Đại lý Mitsubishi

Tuy nhiên, sang tháng 4, Mitsubishi Xforce một lần nữa được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, ưu đãi này không áp dụng cho bản tiêu chuẩn GLX. Phiên bản này vẫn giữ mức niêm yết 599 triệu đồng, cũng như không có khuyến mại khác.

Trong khi đó, Exceed, Premium, Ultimate (1 tông màu và 2 tông màu) được giảm từ 32-35,5 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 608 - 674,5 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross

Tương tự các tháng trước, Toyota Yaris Cross tiếp tục được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản xăng và hybrid. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm tiền mặt 33-38 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của xe hạ xuống 617 triệu và 727 triệu đồng.

Khởi điểm của Yaris Cross nay xuống ngang bản cao của Kia Sonet nằm ở nhóm xe cỡ A. Ảnh: Đại lý Toyota

Nếu Mitsubishi Xforce là mẫu SUV cỡ B sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2024 thì sang quý 1-2025, danh hiệu này tạm thuộc về Toyota Yaris Cross. Kết thúc quý I, Toyota Yaris Cross bán được 2.117 xe, trong khi Mitsubishi Xforce theo sau với kết quả 1.933 xe. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này có thể do Toyota duy trì khá đều đặn ưu đãi cho Yaris Cross trong khi Mitsubishi bỏ ngỏ và hầu như chỉ tặng quà.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek là trường hợp khá đặc biệt. Bởi mẫu xe này vốn được định giá cao vượt hẳn trong phân khúc. Subaru Crosstrek ra mắt lần đầu tại Vietnam Motor Show (VMS) 2024 với 2 phiên bản, giá từ 1,098 tỷ đến 1,268 tỷ đồng.

Subaru Crosstrek ở một số đại lý sẽ được ưu đãi lớn hơn so với chương trình hãng đưa ra. Ảnh: Đại lý Subaru

Ngay cả việc giảm giá cũng khá đặc biệt, bởi có thể xem như... tăng giá. Khi ra mắt VMS, hãng đưa ra mức giá ưu đãi cho 2 phiên bản tương ứng là 999 triệu và 1,169 tỷ đồng, chỉ áp dụng cho 99 xe đầu tiên.

Những tháng sau đó, Subaru đã điều chỉnh mức ưu đãi. Và đến tháng 4, cả 2 phiên bản của Crosstrek chỉ được giảm 69 triệu đồng. Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid nay còn 1,199 tỷ đồng, tăng 20 triệu so với tháng trước. Trong khi đó, Crosstrek bản 2.0 i-S EyeSight còn 1,029 tỷ đồng, tương tự các tháng trước.

Tuy nhiên, một số đại lý vẫn duy trì chính sách ưu đãi cũ nhằm thu hút người mua. Tham khảo một đại lý ở Hà Nội và một đại lý khác ở TP.HCM, Crosstrek ở đây có giá thực tế 999 triệu - 1,129 tỷ đồng.

Peugeot 2008

Peugeot 2008 mới ra mắt Việt Nam từ tháng 3/2025 nhưng đã sớm nằm trong danh mục ưu đãi. Trong tháng 4 này, bản tiêu chuẩn được khuyến mãi 50% trước bạ, quy đổi tương đương 38 triệu đồng. Các bản facelift được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, trị giá 11 triệu đồng.

Tuy không thay đổi ngoại hình so với bản trước, nhưng Peugeot 2008 Allure mới được bổ sung một số tiện nghi đáng chú ý như đồng hồ kỹ thuật số 3D, cửa gió cho hàng ghế sau và ga tự động (Cruise Control), song chưa có ADAS. Ảnh: Đại lý Peugeot

Như vậy, giá bán thực tế của Peugeot 2008 bản Allure tiêu chuẩn còn 681 triệu đồng. Mức giá này "dễ thở" hơn để cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xforce bản Ultimate cao cấp (giá sau khuyến mãi còn 670 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross bản HEV cao cấp (giá sau khuyến mãi còn 727 triệu đồng). Trong khi đó, các bản 2008 facelift vẫn có giá đắt đỏ, từ 829 triệu đồng.

Geely Coolray

Tương tự Peugeot 2008, Geely Coolray mới ra mắt cũng được khuyến mãi 50% trước bạ. Nếu tính ở mức trước bạ 10% phổ biến, giá xe sau khi trừ khuyến mãi chỉ còn từ hơn 511 triệu đến gần 600 triệu đồng. Giá niêm yết của xe từ 538 triệu đến 628 triệu đồng.

Geely Coolray mới ra mắt cuối tháng 3/2025 song đã được giảm giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: Đại lý Geely

Giá bán là điểm mạnh cho Coolray cạnh tranh trong phân khúc. Ngoài ra, mẫu xe Trung Quốc này cũng có nhiều trang bị hiện đại như cặp màn hình lớn, phanh điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh... Công nghệ an toàn có ADAS trên bản cao cấp nhất. Động cơ xe là loại 1.5L tăng áp, công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 255 Nm, kết hợp số 7 cấp.

Omoda C5

Không hẳn là chương trình giảm giá, song 555 khách mua sớm Omoda C5 Luxury trước ngày 30/4 sẽ được hưởng mức giá 499 triệu đồng.

Luxury là phiên bản mới được bổ sung cho C5 hồi tháng 3 vừa qua. Phiên bản giá rẻ mới này dự kiến có giá 539 triệu đồng.

Omoda C5 Luxury bị lược bớt một số trang bị so với những bản còn lại để duy trì mức giá thấp. Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Omoda C5 Luxury bị lược bớt một số trang bị so với bản Premium và Flagship đã ra trước đó. Động cơ tăng áp ở các phiên bản cao hơn đã bị loại bỏ và chuyển sang dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cho sức mạnh thấp hơn, sản sinh công suất tối đa 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT, và bỏ các chế độ lái Sport và Eco.

Bên ngoài, xe sử dụng bánh mâm hợp kim 17 inch thay vì kích thước 18 inch, đèn chiếu sáng phía trước sử dụng projector dạng Halogen, bỏ đèn báo rẽ hiệu ứng dòng chảy, gương chiếu chiếu hậu hai bên chỉ còn tính năng chỉnh điện.

Bên trong, xe không còn đèn trang trí nội thất đa sắc và sạc điện thoai không dây, kính cửa sổ riêng tư. Về an toàn, xe cắt bớt cảnh báo điểm mù, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.