SUV bán chạy nhất của Toyota có phiên bản ‘song sinh’

Mẫu xe mới có tên Suzuki Across , được coi là phiên bản đổi logo của RAV4 - mẫu SUV bán chạy nhất của Toyota. Cũng như phiên bản trước, mẫu Across mới thừa hưởng nhiều yếu tố từ RAV4, bao gồm cả thiết kế và hệ truyền động plug-in hybrid.

Suzuki Across ra mắt tại châu Âu với thiết kế gần như giống hệt Toyota RAV4 Adventure.

Nếu phiên bản Across trước đây tạo khác biệt bằng phần đầu xe vay mượn từ Toyota Wildlander bán tại Trung Quốc, thì bản nâng cấp lần này lại đi theo hướng tiệm cận phiên bản RAV4 Adventure, còn được gọi là Woodland Edition tại Mỹ.

Do đó, Suzuki bỏ qua các phiên bản Core và GR Sport trong dải sản phẩm RAV4, thay vào đó lựa chọn phong cách Adventure mang đậm chất việt dã.

Thiết kế lưới tản nhiệt mới cũng giúp hãng dễ dàng tích hợp logo Suzuki cỡ lớn mà không cần thay đổi kết cấu tổng thể. Nhờ mức độ tương đồng gần như tuyệt đối, toàn bộ phụ kiện dành cho Toyota RAV4 đều có thể sử dụng cho Suzuki Across.

Mẫu SUV này có kích thước dài 4.600 mm, đi kèm bộ mâm 18 inch sơn xám đậm. Suzuki cung cấp bốn tùy chọn màu ngoại thất gồm Massive Gray, Ever Rest, Super White và Attitude Black.

Bên trong khoang lái, thiết kế gần như giữ nguyên của Toyota , ngoại trừ logo Suzuki trên vô-lăng. Trang bị tiêu chuẩn bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD hiển thị kính lái, màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, sạc không dây, 5 cổng USB-C cùng đầy đủ các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến.

Tương tự thế hệ trước, Suzuki Across chỉ được bán với cấu hình plug-in hybrid, không có phiên bản hybrid tự sạc như RAV4. Hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.5L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 300 mã lực, đi kèm hộp số E-CVT và hệ dẫn động bốn bánh E-Four.

Suzuki chưa công bố tầm hoạt động thuần điện, nhưng có thể sẽ tương tự Toyota RAV4 PHEV tại châu Âu với quãng đường 100 km/lần sạc nhờ pin 22,7 kWh. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h của Across đạt 6,1 giây, chậm hơn đôi chút so với mức 5,8 giây của RAV4.

Suzuki Across mới đã ra mắt tại Hà Lan và dự kiến mở bán tại nhiều thị trường châu Âu khác trong năm nay, với giá bán chưa được công bố.

Khi chính thức lên kệ, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với loạt đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V, Subaru Forester, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq và Volkswagen Tayron.