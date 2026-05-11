Sụp đổ với tỉ số 0-6, tuyển Thái Lan "vỡ mộng" World Cup

Với việc chỉ xếp thứ ba bảng A, đội tuyển U17 nữ Thái Lan rơi vào nhánh đấu cực khó tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026. Đối thủ của Voi chiến là U17 nữ Triều Tiên – vừa là ĐKVĐ đồng thời là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu.

Bước vào trận đấu, tuyển Thái Lan có những phút đầu tiên tương đối khả quan. Họ phòng ngự chặt chẽ và khiến cho tuyển Triều Tiên gặp những khó khăn nhất định.

Nhưng đúng vào thời điểm tưởng như có cơ hội gây bất ngờ, tuyển Thái Lan lại nhận bàn thua. Phút thứ 17, sau tình huống đi bóng không thành công của Wangchin bên phía Thái Lan, các cầu thủ Triều Triêu phản công nhanh.

Chỉ với vài nhịp chạm, trái bóng được đưa đến sát khung thành. Yu Jong-Hyang khéo léo qua người rồi thực hiện cú đá hiểm hóc đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn, mở tỉ số cho U17 nữ Triều Tiên.

3 phút sau, lại là Yu Jong-Hyang ghi tên mình lên bảng điện tử. Lần này, chân sút của U17 nữ Triều Tiên bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng từ chân đồng đội và nâng tỉ số lên 2-0.

Tuyển Triều Tiên thể hiện sức mạnh áp đảo

2 bàn thua quá chóng vánh đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần U17 nữ Thái Lan. Họ không còn duy trì được thế trận như những phút đầu và dần mắc nhiều sai lầm hơn. Tuyển Triều Tiên tận dụng tốt các khoảng trống do đối thủ để lộ ra và ghi thêm các bàn thắng.

Phút 45, trong nỗ lực chặn đường tạt bóng của cầu thủ Triều Tiên, Arisa Tamsakul lúng túng phản lưới nhà và khiến tuyển Thái Lan nhận bàn thua thứ ba.

Ngay đầu hiệp hai, U17 nữ Triều Tiên có thêm bàn thắng. Pha phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn tạo điều kiện cho Ri Kyong-Im nhận bóng ở thế đối mặt thủ môn. Chân sút này dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0.

Những phút tiếp theo, U17 nữ Triều Tiên dần giảm nhịp độ tấn công. Đội bóng Đông Á đã nắm lợi thế lớn trong tay và chủ động giữ sức cho trận bán kết. Dù vậy, với đẳng cấp quá vượt trội, họ vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn và gần như không cho Thái Lan cơ hội tạo nên dấu ấn.

Tuyển Thái Lan (áo xanh) không thể gây bất ngờ trước Triều Tiên

Phút 70, chân sút vào sân thay người So Ye-Rim xoay sở khéo léo trong vòng cấm địa để vượt qua 3 cầu thủ Thái Lan trước khi đánh bại thủ môn bằng cú dứt điểm chéo góc. Ít phút sau, So Ye-Rim hoàn tất cú đúp bằng tình huống đánh đầu thoải mái trong vòng 5m50 khi mà hàng thủ Thái Lan đã hoàn toàn mất phương hướng.

Chung cuộc, U17 nữ Triều Tiên giành chiến thắng với tỉ số 6-0 và ghi tên mình vào vòng bán kết. Nhà ĐKVĐ châu Á cũng đồng thời giành được tấm vé tham dự U17 World Cup nữ 2026.

Ở chiều ngược lại, U17 nữ Thái Lan đành chia tay giấc mơ World Cup. Lần gần nhất họ lọt vào vòng bán kết U17 nữ châu Á đã từ năm 2015.

Kết quả: U17 nữ Triều Tiên 6-0 U17 nữ Thái Lan

Bàn thắng: Yu Jong-Hyang 17’, 20’, Arisa Tamsakul (phản lưới) 45’, Ri Kyong-Im 47’, So Ye-Rim 70’, 81’

Lịch thi đấu vòng bán kết U17 nữ châu Á 2026 (ngày 14/5, giờ Việt Nam)

14h00 U17 nữ Nhật Bản vs U17 nữ Australia

18h30 U17 nữ Trung Quốc vs U17 nữ Triều Tiên