Đội bóng Việt Nam đánh bại đối thủ Thái Lan; cầu thủ Lào lập siêu phẩm từ giữa sân

Ngày 11/5 là ngày thi đấu đầu tiên của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Các đại diện Việt Nam đã khởi đầu với quyết tâm cao độ.

Tại bảng C, U14 Hà Nội FC đánh bại U14 Chonburi (Thái Lan) với tỉ số 2-1. 2 cầu thủ lập công cho đội bóng đến từ lò đào tạo Hà Nội FC là Mai Tuấn Hoàng và Nguyễn Nhật Huy. Cũng ở bảng đấu này, U14 PVF có trận hòa 2-2 trước đối thủ mạnh là U14 Học viện Shenzhen (Trung Quốc).

U14 Hà Nội FC (áo vàng) đánh bại U14 Chonburi (Thái Lan)

Ở bảng B, U14 SLNA cùng với U14 AMD Malaysia tạo ra cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn khi hòa nhau 3-3. Nhưng đội tạm thời đứng đầu bảng lại là U14 Khamsay Academy. Đội bóng đến từ Lào gây bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước U14 Gangwon (Hàn Quốc). Đặc biệt, cầu thủ Lào còn ghi dấu với một siêu phẩm ghi từ giữa sân.

Cầu thủ U14 Lào lập siêu phẩm từ giữa sân

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại Gia Lai từ ngày 11/5 đến 15/5, với 12 đội bóng thuộc độ tuổi U14 đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào. 12 đội được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất giành quyền vào tứ kết.