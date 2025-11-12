Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, một số chuyên gia quân sự Ukraine dự báo rằng, tháng 11 năm 2025 sẽ là tháng kỷ lục về sự tiến quân của quân đội Nga trên tiền tuyến trong suốt cuộc xung đột kéo dài từ đầu năm 2022 đến nay.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, mặt trận hiện đang sụp đổ trên tất cả các hướng, quân đội Nga có thể kiểm soát hơn một nghìn km vuông lãnh thổ chỉ trong tháng 11, nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất mà nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể ổn định tình hình, mỗi tháng tiếp theo sẽ là một “tháng kỷ lục”.

Trước đó, truyền thông Đức cũng đưa tin rằng, trong điều kiện bình thường, mỗi tháng quân Nga chiếm được một vùng lãnh thổ có diện tích ngang bằng với thành phố Munich, tương đương hơn 300km2 mỗi tháng.

Nếu mặt trận sụp đổ trên diện rộng và quân Nga vượt qua được vùng có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của Lực lượng Vũ trang Ukraine là Donetsk, thì đà tiến quân của Nga có thể tăng mạnh, đặc biệt là đối với 2 khu vực có hệ thống phòng thủ không mạnh như Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk.

Điều đáng chú ý là nhiều chuyên gia quân sự hiện đang đưa ra những dự đoán tương tự, đặc biệt là sau khi khu vực Pokrovsk-Myrnohrad ở Donetsk sụp đổ, quân đội Nga sẽ bắt đầu tiến về Slovyansk và Kramatorsk.

Xét đến những vấn đề mà Quân đội Ukraine đang gặp phải ở các khu vực khác, sự sụp đổ của mặt trận có thể lan rộng.

Giới truyền thông nhắc nhở rằng, các nhóm quân Nga hiện đang tiến nhanh dọc theo ngã ba của khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia, đe dọa xâm nhập vào hậu phương của đối phương ở Huliaipole.

Các nguồn phân tích của chính quyền Kiev cảnh báo rằng, “hố tử thần Pokrovsk” có vẻ dễ dàng đối với Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine so với những gì đang chờ đợi các chiến binh ở Zaporizhia.

Đáng chú ý là, bất chấp nhiều cảnh báo từ các chuyên gia, giới chức lãnh đạo chính quyền Kiev vẫn đang vờ như không có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra ở khu vực Pokrovsk-Myrnohrad và sau đó là Dnipropetrovsk.

Thậm chí, tình hình tại ngã ba vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk còn không được đề cập trong các báo cáo chính thức của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine và văn phòng của ông Zelensky.