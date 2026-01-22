Thông tin liên quan đã được đăng tải trên trang web chính thức về đấu thầu công khai tại Vương quốc Anh.

Cần lưu ý rằng công việc đang được thực hiện như một phần của dự án GRAYBURN, do Cục Trang thiết bị và Hỗ trợ Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Anh (DE&S) chịu trách nhiệm.

Chương trình hiện đang ở giai đoạn lên ý tưởng và chưa có quyết định tài chính nào được đưa ra. Đồng thời, Bộ Quốc phòng cũng đã đề ra một số yêu cầu quan trọng đối với một hệ thống vũ khí cầm tay đầy triển vọng.

Một trong những điều kiện chính là tổ chức sản xuất trong nước nhằm củng cố chuỗi cung ứng, tạo việc làm và hình thành nền tảng có tiềm năng xuất khẩu.

Theo ý tưởng này, hệ thống GRAYBURN nên được cung cấp ít nhất 5 biến thể, bao gồm một phiên bản quân sự tiêu chuẩn của DCC (Dismounted Close Combat) và phiên bản rút gọn - một loại vũ khí để tự vệ, cũng như một loại vũ khí huấn luyện cho tân binh.

Một khẩu súng trường tấn công đầy triển vọng cần phải có mức độ sát thương đủ để xuyên thủng cả các loại áo giáp chống đạn hiện có và đang được phát triển.

Ngoài ra, nhà sản xuất phải đảm bảo khả năng tích hợp nhanh chóng hệ thống kính ngắm ban ngày và ban đêm, cũng như đảm bảo độ tin cậy cao của vũ khí trong quá trình hoạt động ở nhiều điều kiện khí hậu và chiến đấu khác nhau.

Dự án được thiết kế kéo dài 17 năm, với thời gian hoàn thành dự kiến từ ngày 1 tháng 4 năm 2028 đến ngày 31 tháng 3 năm 2045.

Một binh sĩ Anh với súng trường L85A3 (SA-80).

SA80 (Súng trường cỡ nhỏ thập niên 1980) là hệ thống súng trường tiêu chuẩn của Lực lượng Vũ trang Anh, được đưa vào sử dụng từ những năm 1980. Nó có thiết kế bullpup và được dự định để thay thế súng trường L1A1.

Phương án chính là súng trường tấn công mang tên L85, sau này đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng với sự tham gia của Heckler & Koch.

Ưu điểm: kích thước nhỏ gọn với nòng dài, độ chính xác cao khi bắn, đặc biệt là ở chế độ phát một; sau khi hiện đại hóa - độ tin cậy chấp nhận được và khả năng tương thích với các loại kính ngắm hiện đại.

Nhược điểm: độ tin cậy của các phiên bản đầu tiên còn nhiều vấn đề, khối lượng lớn, khó bảo trì, bất tiện khi bắn từ vai trái và tính công thái học hạn chế vốn có của thiết kế bullpup.

Đặc điểm (L85A3):

Cỡ nòng 5,56 × 45 mm NATO;

Chiều dài ~ 785 mm;

Nòng súng - 518 mm;

Trọng lượng ~4 kg;

Hộp tiếp đạn 30 viên;

Chế độ bắn: phát một và tự động.