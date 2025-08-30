.t1 { text-align: justify; }

Phiên bản nâng cấp được gọi là AK-15 Type 3, đã nhận một số cải tiến công nghệ và được thử nghiệm trước đó khi nâng cấp AK-12.

Trong số những cải tiến bao gồm thiết bị giảm giật đầu nòng súng được nâng cấp, kính ngắm hiện đại và cơ cấu cò với bộ chuyển đổi bắn hai chế độ. Ngoài ra chế độ bắn loạt cố định (điểm xạ) đã bị loại bỏ khỏi thiết kế.

Như nhà phát triển lưu ý, tất cả các thay đổi đều nhằm mục đích cải thiện đặc tính vận hành của súng và được thực hiện có tính đến mọi đề xuất của quân nhân. Đồng thời AK-15 vẫn giữ được độ tin cậy và khả năng chống chịu tác động bên ngoài truyền thống.

Súng trường tấn công AK-15 cỡ 7,62 mm được chế tạo dựa trên AK-12 và chính thức đưa vào sử dụng một cách hạn chế từ năm 2020.

Giống như AK-12, vũ khí cá nhân này có thiết kế công thái học cải thiện, độ chính xác cao hơn và tích hợp được kính ngắm quang học cũng như điện tử hiện đại, bao gồm cả kính nhìn đêm và hình ảnh nhiệt.

Súng trường tấn công nhỏ gọn AK-15K và AK-15SK.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Kalashnikov cũng đang phát triển nhiều dòng súng dựa trên AK-15. Gần đây, một phiên bản rút gọn với tên định danh AK-15K và súng tiểu liên AK-15SK đã được giới thiệu .

Những cải tiến vũ khí bộ binh dựa trên kinh nghiệm chiến đấu thực tế giúp chúng thích nghi tối đa với điều kiện chiến trường hiện đại. Điều này không chỉ giúp cải thiện tính công thái học và hiệu quả của vũ khí, mà còn duy trì khả năng cạnh tranh cao của các mẫu sản phẩm quốc phòng của Nga trên thị trường quốc tế.

