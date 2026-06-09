Sững sờ tin nữ ca sĩ xinh đẹp vừa qua đời ở tuổi 28, chưa rõ nguyên nhân

Công chúng không khỏi bàng hoàng đau xót vì nữ ca sĩ này mãi mãi ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ.

Sáng 9/6, tờ Osen đưa tin, nữ ca sĩ Hàn Quốc Kim Yun Seol vừa đột ngột qua đời ở tuổi 28. Lễ viếng cố nghệ sĩ được tổ chức vào ngày 8/6 và lễ động quan diễn ra trong ngày 9/6 (theo giờ Hàn Quốc). Tính tới thời điểm hiện tại, người thân vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ ca sĩ sinh năm 1998 trên các phương tiện truyền thông.

1 người quen cũng đã đăng tải lên mạng cáo phó của Kim Yun Seol. Trên cáo phó có ghi rõ những thời điểm quan trọng liên quan tới quá trình tổ chức lễ tang cho cố nghệ sĩ 9X. Bên cạnh đó, người quen cũng không giấu nổi niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ ca sĩ họ Kim: “Yun Seol đã về với thiên đường rồi. Vì điện thoại và mọi thứ của em ấy đều bị khóa nên tôi không thể thông báo tin buồn cho mọi người theo cách thông thường được. Vậy nên, tôi đành chia sẻ thông tin này lên Instagram. Hy vọng mọi người hãy tới viếng để Yun Seol không phải chịu nỗi cô đơn trong chặng đường đi sắp tới. Địa điểm (diễn ra lễ tang) là ở bệnh viện Guri Wonjin Green”.

Kim Yun Seol đột ngột qua đời ở tuổi 27, để lại niềm tiếc thương vô vạn trong lòng gia đình, bạn bè và công chúng. Ảnh: Naver

Cái chết đột ngột của Kim Yun Seol đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ, bởi lẽ cách đây hơn 1 tháng thông qua 1 bài đăng trên Instagram, nữ ca sĩ còn cho biết bản thân đang chuẩn bị tiếp tục sự nghiệp ca hát và tích cực quay lại showbiz hoạt động. Nhìn lại nhan sắc xinh đẹp của Kim Yun Seol lúc sinh thời đã khiến cho người hâm mộ không cầm được nước mắt.

Nhìn lại những hình ảnh xinh đẹp của Kim Yun Seol lúc sinh thời khiến fan không khỏi nhói lòng. Ảnh: IGNV

Kim Yun Seol sinh năm 1998, từng giành ngôi vị quán quân chung cuộc tại chương trình Voice Kids Korea khi vừa tròn 15 tuổi. Trong cùng năm này, cô chính thức ra mắt với tư cách ca sĩ qua đĩa đơn đầu tay mang tên Man And Woman, và tiếp tục phát hành đĩa đơn thứ 2 Finally Good-Bye không lâu sau đó.

Đến năm 2020, nữ ca sĩ trẻ tiếp tục khẳng định tài năng và để lại dấu ấn tốt đẹp khi xuất hiện trong hàng loạt chương trình âm nhạc ăn khách bao gồm Voice Korea 2020 và I Can See Your Voice mùa 7.

Vào năm ngoái, cô đã tham gia chương trình Sing Again 4 của đài JTBC. Trong chương trình này, nữ nghệ sĩ được xếp vào nhóm “những thí sinh thống trị, thành công từ các cuộc thi thử giọng”. Trước ống kính, người đẹp tự giới thiệu mình là 1 “ca sĩ đích thực”, đồng thời đã thể hiện khát khao mạnh mẽ muốn mang đến 1 thứ âm nhạc trưởng thành hơn thay vì chỉ dựa vào những hào quang trong quá khứ. Trong chương trình, cô cũng đã gây sốt và khiến công chúng bất ngờ, tán thưởng không ngớt trước màn trình diễn đầy ấn tượng ca khúc Bad News của nhóm KISS OF LIFE.

Sau khi tham gia Sing Again 4, Kim Yun Seol vẫn tiếp tục các hoạt động nghệ thuật và chăm chỉ kết nối với người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả việc mở kênh TikTok cá nhân. Được biết, nữ ngôi sao vẫn đăng tải bài viết cũng như tương tác rất tích cực với khán giả cho đến tận 2 ngày trước khi đột ngột qua đời, điều này càng khiến cho công chúng và những người yêu mến cô không khỏi bàng hoàng, xót xa khi nhận tin dữ.