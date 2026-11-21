Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên Sun Group) sẽ đầu tư Khu đô thị hỗn hợp lấn biển Bãi Xếp ở phía nam Đặc khu Phú Quốc. Dự án này có diện tích 83,6 ha, hiện trạng toàn bộ là mặt biển.

Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên Sun Group) vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án Khu đô thị hỗn hợp lấn biển Bãi Xếp (dự án thành phần 1) tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Theo báo cáo, tháng 10 vừa qua, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu vực An Thới (thuộc phân khu 6), Đặc khu Phú Quốc.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu, xây dựng trên biển tại phía Nam phân khu 6 là sẽ hình thành khu du lịch trên biển, đẩy mạnh lợi thế về tự nhiên của khu vực, khai thác nhiều loại hình du lịch tại địa phương, kết hợp với khu đất hỗn hợp cao tầng hiện đại tạo ra đa dạng các loại hình giải trí, lưu trú giúp khai thác kinh tế cho khu vực An Thới.

Đến ngày 3/11, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của Dự án Khu đô thị hỗn hợp lấn biển Bãi Xếp,thuộc phân khu 6 Khu vực An Thới đối với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (thành viên Sun Group).

Khu đô thị hỗn hợp lấn biển Bãi Xếp có diện tích khoảng 83,6 ha, phía đông giáp đất liền khu phố 1 và khu phố 2 An Thới; phía bắc giáp khu đô thị Sunset Tower; phía nam giáp và phía tây giáp biển.

Hiện trạng khu vực nghiên cứu toàn bộ là mặt nước biển, chưa có đất liền và chưa hình thành các công trình xây dựng. Diện tích mặt nước ven biển chiếm 100% tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch, không có quỹ đất đã xây dựng.

Phía đông khu quy hoạch dự án có các tuyến đường Hồ Thị Nghiêm và đường Phùng Hưng. Trong khu vực lập quy hoạch có một tuyến cáp treo vượt biển kết nối An Thới với quần thể vui chơi giải trí Hòn Thơm đi qua.

Theo quy hoạch phân khu vực An Thới, khu vực lập quy hoạch kết nối với lân cận bằng tuyến đường cấp khu vực chạy ven chân núi Ông Quán và kết nối vào ĐT.973 đi sân bay quốc tế Phú Quốc.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí khoảng 15,5 ha xây nhà ở; 11,5 ha công trình hạ tầng xã hội; 10,7 ha đất dịch vụ; 5 ha công trình thương mại du lịch; 4,8 ha công trình dịch vụ du lịch; còn lại là bãi đỗ xe, đường giao thông, mặt nước.

Quy mô dân số của dự án khoảng 17.500 người. Hạng mục chính sẽ là san lấp mặt bằng trên toàn bộ diện tích 83,6 ha mặt nước. Xây dựng hệ thống kè biển dài 2,5 km.

Đất nhà ở thấp tầng bố trí 16 khu đất lớn, cao tối đa 6 tầng, mật độ xây dựng tối đa trung bình 76%. Đất nhà ở hỗn hợp cao tầng bố trí 8 khu đất để xây các công trình cao tối đa 12 - 40 tầng, mật độ xây dựng 40 - 50%.

Đất công trình dịch vụ gồm 6 khu đất lớn, được xây tối đa 10 - 40 tầng, mật độ xây dựng 40 - 60%. Đất công trình thương mại du lịch có một khu đất, được xây tối đa 40 tầng. Đất công trình dịch vụ du lịch có 5 khu đất, chiều cao cho phép 12 - 40 tầng.

Khu vực quy hoạch bao gồm 2 phân khu cảnh quan chính. Cụ thể, Khu ở và dịch vụ hỗn hợp phía Bắc là khu ở đa dạng các loại hình: khu nhà ở thấp tầng tổ chức riêng tư. Khu nhà ở hỗn hợp trung - cao tầng hướng biển bố trí tầng cao có nhịp điệu. Các khu dịch vụ dọc bờ biển tạo không gian sống tiện nghi cho khu vực.

Khu dịch vụ công cộng và thương mại du lịch phía nam là không gian mở hội tụ hệ thống hạ tầng xã hội của đơn vị ở và các hoạt động thương mại du lịch, vui chơi giải trí.

Tổng mức đầu tư của Khu đô thị hỗn hợp lấn biển Bãi Xếp khoảng 72.211 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện được chia thành hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (quý IV/2026 - quý IV/2027) đầu tư xây dựng kè, san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khung, chuẩn bị cho đầu tư xây dựng các hạng mục công trình.

Dự án thành phần 2 (quý I/2027 - quý IV/2033) đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú, văn phòng... và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp.