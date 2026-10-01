Sun Group làm cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên Việt Nam, 4 lần được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Thế giới

Công trình do Sun Group đầu tư nằm tại trung tâm Bãi Cháy, gồm bến quốc tế, bến nội địa và nhà ga hành khách 3 tầng do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) là công trình giao thông bến cảng cấp đặc biệt, đồng thời là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam, do Tập đoàn Sun Group đầu tư. Cảng tàu khách gồm hai khu vực: Cảng quốc tế đón các tàu lớn, du thuyền quốc tế siêu sang và Cảng nội địa đón tàu đi thăm Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long Ảnh: Sun Group

Trong đó, bến quốc tế có cầu cảng dài 406m với 6 trụ neo. Sảnh đón khách dài 130m, rộng 30m, có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng tới 225.000 GRT và phục vụ đồng thời 2 tàu.

Bến nội địa gồm 4 cầu bến, sức chứa tối đa khoảng 300 tàu du lịch tham quan và lưu trú, phục vụ các tuyến trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và bến Gia Luận (Cát Bà). Hệ thống này có thể phục vụ nhiều loại tàu, từ tàu tham quan, tàu du lịch, tàu ngủ đêm đến tàu cao tốc cỡ lớn.

Một trong những hạng mục nổi bật của công trình là nhà ga hành khách rộng 4.500m2, cao 3 tầng, do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế. Công trình kết hợp các yếu tố kiến trúc Việt Nam và châu Âu, với hệ thống cột, trần gỗ, trần thép và nội thất mang phong cách châu Âu thế kỷ 19.

Bên trong nhà ga được bố trí 27 khung tranh thể hiện hải đồ và tàu biển cổ, cùng các mô hình thùng rượu tại khu vực quầy vé. Không gian trung tâm có cây xanh và đài phun nước, trong khi nhiều chi tiết nội thất được thiết kế theo chủ đề hàng hải.

Mới đây, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón tàu du lịch cỡ lớn Adora Magic City từ Thâm Quyến (Trung Quốc). Adora Magic City dài 323,6m, rộng 37,2m, có tổng dung tích 135.500 GT và sức chứa tối đa 5.246 hành khách. Trước đó, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từng đón các tàu du lịch có sức chứa lớn như World Dream với 4.204 hành khách vào năm 2018 và Costa Venezia với sức chứa 4.982 hành khách vào năm 2019.

Tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm nay (World Travel Awards 2026), hạ tầng kết nối của Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh bên cạnh các điểm đến, dịch vụ, trải nghiệm hàng đầu khu vực và thế giới. Cụ thể, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu du lịch hàng đầu châu Á năm 2026. Đây là lần thứ tư Cảng giành được danh hiệu này, sau các năm 2020, 2021 và 2022.