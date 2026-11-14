Sun Group đặt mua 14 đoàn tàu từ Tập đoàn xe lửa hàng đầu Trung Quốc cho tuyến đường sắt nhẹ LRT gần 9.000 tỷ đồng: Được thiết kế riêng cho môi trường biển đảo, có công nghệ chống ăn mòn muối biển

14 đoàn tàu điện do CRRC Đại Liên phát triển cho tuyến đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc được thiết kế riêng theo điều kiện khí hậu và nhu cầu du lịch tại đảo Ngọc.

14 đoàn tàu điện được đặt hàng riêng cho Phú Quốc

Hiện tuyến LRT Phú Quốc dài 17,59km đang được triển khai đồng loạt trên công trường với 7 mũi thi công, huy động gần 1.300 công nhân, kỹ sư. Tính đến cuối tháng 10/2026, dự án đã lắp đặt hơn 11km ray đơn trên tổng khối lượng khoảng 35km. Song song với việc hoàn thiện hạ tầng, Sun Group cũng đặt mua 14 đoàn tàu điện từ Công ty TNHH Đầu máy toa xe Đại Liên (CRRC Đại Liên), thuộc Tập đoàn CRRC Trung Quốc.

Công trường đã lắp đặt hơn 11 km trên tổng khối lượng khoảng 35km ray đơn.

Theo thông tin công bố hồi tháng 1/2026, đây là những đoàn tàu được thiết kế riêng cho tuyến LRT Phú Quốc, thay vì sử dụng nguyên mẫu phương tiện thông thường.

Mỗi đoàn tàu gồm 3 toa, vận hành bằng năng lượng sạch, có tốc độ thiết kế từ 70-100km/h. Tổng số phương tiện theo quy mô đầu tư của dự án là 14 đoàn tàu. Trong giai đoạn khai thác đầu tiên, hệ thống dự kiến đưa vào vận hành từ 6-10 đoàn, sau đó có thể nâng lên tối đa 14 đoàn.

Điểm đáng chú ý là thiết kế phương tiện được tính toán theo đặc thù của một tuyến giao thông kết nối sân bay quốc tế với khu vực du lịch và trung tâm hội nghị tại Nam đảo Phú Quốc.

Cụ thể, hệ thống cửa sổ được chia thành 2 phần nhằm mở rộng góc quan sát, giúp hành khách có thể ngắm cảnh trong quá trình di chuyển. Bên trong các toa tàu còn được bố trí giá để hành lý kích thước lớn gần khu vực cửa lên xuống, phục vụ nhóm khách vừa hạ cánh tại sân bay.

Đại Liên và Sun Group ký hợp đồng cung ứng tàu điện nhẹ cho Tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc giai đoạn I.

Đây là chi tiết phù hợp với đặc điểm khai thác của tuyến LRT khi một trong những nhóm hành khách chính là khách du lịch di chuyển từ sân bay đến các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và Trung tâm Hội nghị, Triển lãm APEC.

Vật liệu chống ăn mòn muối biển, hệ thống điều hòa tự động điều chỉnh theo môi trường

Một trong những yêu cầu kỹ thuật đáng chú ý đối với đoàn tàu điện hoạt động tại Phú Quốc là khả năng thích ứng với môi trường biển đảo.

Khác với các tuyến đường sắt đô thị nằm sâu trong đất liền, phương tiện hoạt động tại Phú Quốc phải thường xuyên chịu tác động của độ ẩm cao, hơi muối và điều kiện khí hậu nhiệt đới. Đây là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ ăn mòn vật liệu kim loại, ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị và chi phí bảo dưỡng nếu không được tính toán từ khâu thiết kế.

Theo thông tin về hợp đồng cung cấp phương tiện, vật liệu chế tạo các đoàn tàu LRT Phú Quốc được xử lý chống ăn mòn do muối biển, nhằm tăng độ bền và bảo đảm khả năng vận hành ổn định trong điều kiện hải đảo.

Bên cạnh vật liệu, hệ thống điều hòa không khí cũng được thiết kế để thích ứng với môi trường nóng ẩm. Hệ thống điều hòa biến tần có khả năng theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí bên trong khoang hành khách để tự động điều chỉnh công suất.

Đoàn tàu còn sử dụng kính hai lớp nhằm hạn chế tác động của nhiệt độ bên ngoài, góp phần duy trì điều kiện nhiệt độ ổn định trong khoang.

Tốc độ tối đa 100km/h, năng lực vận chuyển 4.500 khách mỗi giờ

Theo thiết kế, tuyến LRT Phú Quốc có tốc độ vận hành từ 70-100km/h, năng lực vận chuyển tối đa khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Với chiều dài 17,59km, tuyến đường sắt nhẹ này kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam đảo. Thời gian di chuyển giữa hai đầu tuyến dự kiến khoảng 20 phút.

Toàn tuyến được bố trí 6 nhà ga, gồm 5 ga trên mặt đất và 1 ga ngầm. Hạ tầng đường sắt kết hợp 3 dạng kết cấu gồm khoảng 14,81km đi trên mặt đất, 0,78km trên cao và 2km đi ngầm.

Về hệ thống đường ray, dự án sử dụng khổ tiêu chuẩn 1.435mm, loại ray rãnh 60R2 chuyên dụng. Mỗi thanh ray dài 25m, cao 180mm, được lắp đặt đồng bộ trên các đoạn mặt đất, cầu vượt và hầm ngầm.

Thiết bị hàn ray tự động 33 tấn góp phần tăng tốc tuyến LRT phục vụ APEC 2027.

Tuyến LRT có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BOT. Trong đó, vốn nhà nước chiếm 70%, phần vốn còn lại do nhà đầu tư tư nhân đóng góp.

Theo kế hoạch được công bố, những đoàn tàu đầu tiên dự kiến được đưa về Phú Quốc trong tháng 1-2/2027 để lắp đặt thiết bị, tích hợp với hệ thống hạ tầng và chuẩn bị chạy thử. Dự án hướng tới vận hành thử nghiệm vào tháng 7/2027 và khai thác thương mại từ tháng 11/2027.

Sau khi đưa vào hoạt động, tuyến LRT không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển trong thời gian tổ chức APEC 2027 mà còn được định hướng trở thành phương tiện vận tải công cộng lâu dài, kết nối cửa ngõ hàng không với khu vực đô thị và du lịch phía Nam đảo.