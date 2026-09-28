Sun Group chính thức tạm dừng hoạt động 1 công trình rộng 10ha từ ngày 1/10

Đơn vị này cho biết công trình sẽ tạm đóng cửa và hoạt động trở lại từ ngày 4/10.

Theo thông tin từ Sun World Hà Nam (thuộc Sun Group), công viên nước Sun World Ha Nam sẽ tạm đóng cửa để thực hiện một số công tác nội bộ, từ ngày 1/10-4/10. Đồng thời đơn vị này cũng tiến hành thay đổi giá vé vào cửa đồng giá 100.000 đồng, áp dụng cả người lớn và trẻ em trong thời gian từ 23/9 - 31/10/2026.

Sun World Hà Nam sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10-4/10. Ảnh: Sun World Hà Nam

Tọa lạc tại phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình), Công viên nước Sun World Ha Nam là một trong 5 công viên lớn nằm trong khu đô thị Sun Urban City. Đây là công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước và đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5/2025.

Với sự hợp tác cùng Proslide - thương hiệu hàng đầu thế giới về công nghệ giải trí nước, Sun World Ha Nam sở hữu công nghệ đẳng cấp thế giới, với 14 tổ hợp vui chơi hiện đại và 40 đường trượt. Công viên có công suất thiết kế trung bình 6.500 người mỗi ngày trên tổng diện tích 10ha trong giai đoạn 1.

Đây là công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước. Ảnh: Sun World Hà Nam

Đặc biệt, Sun World Ha Nam cũng là công viên đầu tiên sở hữu trò chơi “Song làn siêu tốc” - làn trượt ống đua song song tại Đông Nam Á với chiều dài tổng thể của đường trượt là 228,22m, tổng chênh lệch độ cao mà người chơi trải qua trong suốt hành trình tương đương 24.84 m.

Công viên được chia thành 7 phân khu (Zone), được đặt tên theo các vở rối nước nổi tiếng. Nếu đến với phân khu 2, du khách như lạc vào thế giới của vở rối Tứ Linh (Long – Phụng), nơi những linh vật huyền thoại hiện ra qua lối thiết kế mô phỏng Long (Rồng) và Phụng (Phượng). Ở phân khu 3, du khách sẽ được hòa mình vào không gian mang chủ đề "Đua thuyền" sống động, trò chơi dòng sông lười với tên gọi “Dòng sông mơ màng”, sở hữu chiều dài ấn tượng 500m. Tại đây bạn sẽ nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, tận hưởng sự thanh bình, thư thái sau những trò chơi cảm giác mạnh.

Phân khu 4 đưa du khách đến với không gian "Thủy Đình – Múa Tiên", được thiết kế khéo léo, tinh tế và độc đáo, gợi nhớ đến mái đình Bắc Bộ quen thuộc trong các vở múa rối. “Vịnh thần sóng” với diện tích lên đến 4.628m2 sẽ mang đến cho du khách những giây phút phiêu lưu thử thách đầy hào hứng với những đợt sóng nhân tạo mạnh mẽ, lại vừa cảm thấy quen thuộc như thể đang hòa mình vào một buổi biểu diễn múa rối nước giữa đình làng.

Vở rối Tứ Linh cũng là chủ đề chính của phân khu 5 nhưng với biểu tượng là hình ảnh Quy (Rùa) và Ly (Lân/Kỳ Lân) sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm đầy kịch tính, nhưng cũng không kém phần thú vị thông qua các trò chơi “Vòng xoáy tốc độ” và “Dốc xoáy hội tụ”. Trong khi đó, phân khu 6 với chủ đề "Đánh cáo bắt vịt" lại tái hiện một phần cuộc sống của người nông dân Việt Nam xưa. Tại đây, bạn có thể thỏa sức vui đùa trên “Đường trượt sắc màu”, khám phá “Ốc trượt tí hon” dành cho trẻ em, chinh phục “Đường hầm bí ẩn”, tham gia “Đường đua tinh nghịch”, hoặc đơn giản là nghỉ ngơi tại hồ thư giãn (Leisure pool).

Cuối cùng, phân khu 7 là khu vực dành cho cả gia đình, nơi mọi người có thể cùng nhau trải nghiệm những trò chơi gắn kết tình thân.