Sun Bright – Đặt sáng tạo ở vị trí “hệ điều hành” của công nghiệp văn hóa

Từ sản xuất nội dung, tổ chức sự kiện cho đến truyền thông, mọi mắt xích đều đòi hỏi một năng lực mới: Sáng tạo như một nền tảng chiến lược.

Với nhiều năm gắn bó cùng các sự kiện tầm vóc quốc gia, Sun Bright đã cho thấy, khi sáng tạo được đặt ở trung tâm, sự kiện không chỉ đẹp hơn, mà còn tạo ra giá trị bền vững, định vị thương hiệu và khắc dấu ấn văn hóa.

Từ "làm cho xong" đến "làm để kể chuyện"

Nhiều năm trước, tiêu chí đánh giá một sự kiện thường xoay quanh độ hoành tráng của sân khấu hay dàn khách mời. Nhưng thị trường đã thay đổi. Khán giả không còn bị thu hút bởi những yếu tố bề nổi, mà tìm kiếm ý nghĩa và câu chuyện đằng sau.

"Lễ hội Vì Hòa Bình" do Sun Bright tham gia tổ chức là ví dụ tiêu biểu: Sân khấu đặt tại đôi bờ Hiền Lương – biểu tượng chia cắt và đoàn tụ, được thiết kế như một thông điệp thị giác kết nối quá khứ với hiện tại. Ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và cách kể chuyện đã biến sự kiện thành một trải nghiệm cộng hưởng, vừa truyền cảm hứng tại chỗ, vừa tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông.

Lễ hội Vì hòa bình 2024 được tổ chức tại Quảng Trị với chủ đề "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình"

Chiến lược tạo "biểu tượng khoảnh khắc"

Năm 2025, Sun Bright tiếp tục định nghĩa lại cách tổ chức sự kiện với "Hòa nhạc Ánh sáng Chào Năm mới". Đây không đơn thuần là một countdown show, mà là một "tuyên ngôn thị giác" – nơi âm nhạc, công nghệ ánh sáng và nghệ thuật dàn dựng hòa quyện để tạo cảm xúc tập thể.

Trong thời đại mà mỗi người đều có thể thưởng thức hàng nghìn nội dung ngay trên điện thoại, việc để hàng chục nghìn người chờ hàng giờ ngoài trời đêm 31/12 là thách thức lớn. Đội ngũ của Sun Bright đã giải bài toán đó bằng cách tạo ra "biểu tượng khoảnh khắc" – hình ảnh mang tính nhận diện cao, gắn chặt với cảm xúc, và dễ dàng lan truyền trên các nền tảng số. Đây là chiến lược giúp sự kiện không chỉ dừng lại ở vài giờ diễn ra, mà tiếp tục sống trong ký ức và tương tác của cộng đồng.

Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, thu hút hàng nghìn người dân Hà Nội tham gia

"Tổ Quốc Trong Tim" – Case study của sự kiện tầm quốc gia

Gần đây nhất, "Tổ Quốc Trong Tim" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thu hút hơn 50.000 người tham dự, trở thành một trong những sự kiện văn hóa – nghệ thuật lớn nhất năm.

Thay vì đi theo lối mòn "biểu diễn – kết thúc", Sun Bright và các đối tác biến chương trình thành sự kiện biểu tượng với ba tầng thông điệp: Khơi nguồn cảm xúc yêu nước, gắn kết cộng đồng, và khuyến khích hành động tích cực.

Từ sân khấu mô phỏng biểu tượng quốc gia, cách phối hợp âm nhạc của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đến chiến dịch truyền thông đa tầng, tất cả đều được tính toán để tạo hiệu ứng cộng hưởng. Kết quả: Sự kiện vượt ra khỏi phạm vi giải trí, trở thành một câu chuyện xã hội, được nhắc lại như một dấu mốc tinh thần.

Sáng tạo "hệ điều hành" chứ không phải "phần mềm trang trí"

Những dự án trên phản ánh một nguyên tắc mới trong công nghiệp văn hóa: Sáng tạo không phải lớp sơn cuối cùng, mà là "hệ điều hành" chi phối toàn bộ quy trình.

Ở góc độ marketing, sáng tạo giúp định vị trải nghiệm độc bản, xây dựng câu chuyện thương hiệu và nâng tầm giá trị biểu tượng.

Ở góc độ văn hóa, sáng tạo biến sự kiện thành ký ức tập thể, để lại ảnh hưởng lâu dài.

Khi kết hợp cùng những đơn vị báo chí có vai trò định hướng như Báo Nhân Dân, sáng tạo còn được đặt trong khuôn khổ bền vững: Phục vụ cộng đồng, bồi đắp tinh thần dân tộc và đồng hành với sự phát triển dài hạn của ngành.

"Tổ quốc trong tim" - đêm nhạc của lòng biết ơn và sự tự hào của hàng chục nghìn khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cũng như hàng triệu khán giả cả nước xem trực tuyến

Vị thế của Sun Bright

Không chỉ là một nhà tổ chức sự kiện, Sun Bright đã định vị mình như một tác nhân sáng tạo, nơi mỗi dự án được thiết kế để trở thành một dấu mốc văn hóa, từ hòa bình, niềm vui đến tình yêu Tổ quốc.

Khi sáng tạo được xem là tài sản chiến lược, Sun Bright không chỉ nâng cao uy tín thương hiệu, mà còn góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.