HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sức mạnh “Southern Spear” của Mỹ xóa sổ 51 tàu ma túy, 170 đối tượng

Huệ Bình |

Tổng số người chết trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các đối tượng nghi buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế hiện đã lên tới 170 người.

Theo Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) ngày 13-4, quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công vào một tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người thiệt mạng. Đây là ngày thứ hai liên tiếp SOUTHCOM thông báo về các vụ tập kích trên mạng xã hội, sau vụ đánh chìm 2 con tàu vào cuối tuần trước khiến 5 người tử vong.

Với sự chỉ huy của Tướng Thủy quân lục chiến Francis Donovan, lực lượng Mỹ đã xóa sổ một con tàu được cho là do tổ chức khủng bố vận hành để tuồn các loại thuốc cấm vào Mỹ.

Phía quân đội Mỹ không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm xảy ra cuộc tấn công này.

Sức mạnh “Southern Spear” của Mỹ xóa sổ 51 tàu ma túy, 170 đối tượng - Ảnh 1.

Ảnh chụp lại từ video ghi lại cuộc tấn công của Mỹ vào một con tàu tại Đông Thái Bình Dương hôm 13-4. Ảnh: SOUTHCOM

Chiến dịch săn lùng tàu ma túy ở vùng biển Mỹ Latinh đã kéo dài liên tục hơn 7 tháng và vẫn duy trì cường độ cao, ngay cả khi quân đội Mỹ đang phải dồn lực cho cuộc xung đột với Iran trong suốt 6 tuần qua.

Trong thông cáo chính thức, SOUTHCOM chỉ mô tả ngắn gọn những người thiệt mạng là nam giới thuộc các nhóm "khủng bố ma túy".

Đoạn video đen trắng từ góc nhìn của máy bay trên cao được đăng kèm tuyên bố của SOUTHCOM trên mạng xã hội X cho thấy một chiếc tàu panga (loại tàu đánh cá nhỏ) bị trúng đạn từ trên không, khiến con tàu bốc khói nghi ngút.

Sức mạnh “Southern Spear” của Mỹ xóa sổ 51 tàu ma túy, 170 đối tượng - Ảnh 2.

Tàu nghi buôn lậu ma túy bị xóa sổ bởi hỏa lực Mỹ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

SOUTHCOM cho biết cuộc tấn công này nằm trong khuôn khổ một chiến dịch trấn áp tội phạm buôn lậu ma túy đang diễn ra tại khu vực Đông Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Mỹ Latinh và vùng Caribe, với tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Southern Spear.

SOUTHCOM tuyên bố chiến dịch này nhằm "gây áp lực toàn diện lên các băng đảng", đồng thời cho biết không có binh sĩ Mỹ nào bị thương.

Theo thống kê của NBC News, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện 50 cuộc không kích như vậy trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Các chiến dịch này đã tiêu diệt 51 tàu và làm 170 người thiệt mạng, những người thường được các quan chức quân sự mô tả là tay súng tham chiến hoặc tội phạm khủng bố ma túy.

Chính quyền ông Donald Trump đã liệt các băng đảng ma túy lớn vào danh sách các tổ chức khủng bố, với cáo buộc rằng những nhóm này đôi khi có sự cấu kết chặt chẽ với chính phủ các nước Mỹ Latinh.

Washington lập luận rằng việc các nhóm này tuồn các loại chất gây nghiện chết người như fentanyl vào Mỹ chính là những hành động chiến tranh thù địch.

Tuy nhiên, việc khẳng định những người thiệt mạng trong các cuộc tấn công là kẻ buôn lậu ma túy đôi khi bị gia đình của những người này phản đối.

Tại Quốc hội Mỹ, một số nghị sĩ Đảng Dân chủ cũng đặt nghi vấn về tính hợp pháp của chiến dịch. Bởi lẽ, các cuộc tấn công gây tử vong diễn ra mà thiếu đi các quy trình xét xử công bằng hoặc bằng chứng xác thực về hành vi phạm tội.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại