Trong bảng xếp hạng Sức mạnh quân sự toàn cầu (Global Firepower, GFP) về các đội quân mạnh nhất thế giới, Lực lượng Vũ trang Ukraine được xếp thứ 20 thế giới. Ba vị trí đầu bảng, như thường lệ, thuộc về lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc.

Global Firepower được biên soạn định kỳ từ năm 2005, thuộc mạng lưới Military Factory, là hệ thống đánh giá uy tín về sức mạnh quân sự của các nước thông qua thống kê các chỉ số chính như GDP, chi tiêu quốc phòng, dân số, số người trong độ tuổi quân sự, số lượng vũ khí, trang bị chủ lực…

Bảng xếp hạng Global Firepower giải thích, những ưu điểm chính của Lực lượng vũ trang Ukraine là quy mô và khả năng chiến đấu thực tế, số lượng binh sĩ và lực lượng dự bị, cũng như trang thiết bị quân sự hiện có.

Các báo cáo viên cũng nhấn mạnh rằng những lợi thế bổ sung bao gồm mạng lưới đường sắt phát triển khắp cả nước, sản xuất than lớn và nguồn tài trợ đáng kể cho lĩnh vực quốc phòng.

Về những thách thức chính, theo những người biên soạn bảng xếp hạng, đó là sự yếu kém của các hạm đội hải quân và lực lượng bán dân sự, cũng như tình trạng thiếu máy bay chiến đấu.

Thêm vào đó, vị thế của Ukraine trong bảng xếp hạng cũng bị ảnh hưởng bởi sự phụ thuộc cao vào tài chính, viện trợ quân sự và nguồn cung cấp nhiên liệu từ bên ngoài.

Thêm vào đó, những người biên soạn bảng xếp hạng rõ ràng đã bỏ qua tỷ lệ đào ngũ rất cao trong đánh giá sức mạnh của quân đội Ukraine.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố, hiện có ít nhất hai triệu người đang bị truy nã, trong khi các nhà phân tích quân sự Ukraine tin rằng con số thực tế ít nhất phải gấp đôi.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, với những điểm yếu trên, Lực lượng vũ trang Ukraine được đánh giá yếu hơn so với quân đội của Đức và Tây Ban Nha, thậm chí kém hơn cả Ai Cập, Brazil, Indonesia, Iran, bất kể việc quy mô của Quân đội Ukraine lớn hơn đáng kể so với quân đội các quốc gia trên.

Theo giải thích của những người biên soạn bảng xếp hạng, các nhà phân tích không chỉ xem xét quy mô quân đội và số lượng trang thiết bị, mà còn cả một loạt các chỉ số rộng hơn, bao gồm khả năng kinh tế, nhân khẩu học, hậu cần và chi tiêu quốc phòng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, bảng xếp hạng đã nghiêng về thống kê số lượng mà không có sự đánh giá kỹ lưỡng về mức độ hiện đại của trang bị vũ khí, khiến một số nước có nhiều vũ khí lạc hậu lại được xếp trên những quốc gia có trang bị, vũ khí hàng đầu thế giới.

Thêm vào đó, một yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định khả năng giành chiến thắng của các đội quân là tinh thần chiến đấu và khả năng thực chiến cũng không được đánh giá kỹ lưỡng khiến nhiều đội quân thiện chiến có thể không được xếp vào thứ hạng cao trong bảng xếp hạng.